Sem tabu! Marquezine e outras famosas falam sobre usar vibrador

O autoprazer feminino ainda causa polêmica. Para quebrar tabus e mostrar a importância de conhecer o próprio corpo, muitas famosas falam sobre vibrador. O acessório erótico ganhou holofotes em entrevistas, bate-papos e também com o filme de “De Pernas Pro Ar”, de Ingrid Guimarães.

Quais são as famosas que falam sobre vibrador?

Bruna Marquezine comentou sobre o assunto ao lembrar das solteiras que reclamam do distanciamento da quarentena: “Gente, estamos em 2020, ninguém tem um vibrador?”. Angélica declarou que “vibrador é vida”, porque o considera um aliado tanto do autoconhecimento quanto da relação a dois. Fernanda Paes Leme, Anitta, Carolina Dieckmann e a ex-BBB Marcela McGowan também mencionaram o brinquedinho. Confira:

Bruna Marquezine

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Bruna Marquezine falou sobre vibrador em entrevista ao jornal O Globo. “Sexo é a maior troca de energia entre seres humanos. Não transo só pelo prazer. Se for por isso, tem outras maneiras de se satisfazer sozinha. Não consigo banalizar. Escuto muito isso: “Ser solteiro está foda!”. Eu falo: “Gente, estamos em 2020, ninguém tem um vibrador?’. Sei que é delicado falar, não gosto de ficar escancarando a minha vida sexual… Só consigo me relacionar com quem eu confio, admiro e conheço, pelo menos, um pouco. Mas não julgo. Cada um vive de acordo com as suas escolhas. Essa é a minha.”

Angélica – famosas falam sobre vibrador

Em agosto, Angélica participou do quadro “Cada Um No Seu Banheiro”, do canal do YouTube de Sabrina Sato, e falou sobre vibrador. “Hoje a gente fala tanto em empoderamento feminino, da liberdade da mulher, isso é fundamental. Durante muito tempo, e ainda é, essa pressão não só sexualmente, mas em todas as áreas. O autoconhecimento passa pela necessidade da gente se tocar, o vibrador é um importante aliado da relação a dois.”

A repercussão do comentário surpreendeu a apresentadora. “Mas fiquei impressionada. Falei ‘ah, vibrador é vida’. As pessoas se espantam com isso ainda. Depois tiveram memes, ‘nossa, coitada, poxa, o Luciano, hein?’. Uma coisa que você fala: ‘Gente, precisamos falar mais desses assuntos, para libertar as pessoas de umas amarras. Vibrador é vida’”, falou ao O Globo.

Anitta

Anitta fala abertamente sobre vida sexual. Já chegou a mostrar alguns vibradores de sua coleção, explicando as funções de cada um deles em uma live. Aliás, a cantora tem um quarto erótico em sua casa, com brinquedos sexuais e luzes neon.

Carolina Dieckmann – famosas falam sobre vibrador

Carolina Dieckman trouxe à tona o preconceito contra mulheres que usam o brinquedo erótico: “O que está deturpado não é o uso do vibrador, quem usa. Cada um faz o que quer. Usa o que quer. O erro é achar que a gente pode julgar o outro e ficar classificando o outro: ‘Ah, não, quem usa vibrador então é puta'”, disse ao Universa.

Fernanda Paes Leme

A lista de famosas que falam sobre vibrador conta também Fernanda Paes Leme. Em entrevista de agosto à revista Glamour, revelou que quebrou o vibrador de tanto usá-lo.

Mario Frias, secretário especial de Cultura, opinou sobre o assunto: “Q vida solitária não?”. E a atriz não deixou passar em branco. “Nem precisaria, mas vou responder ao secretário. Não se preocupa, Mario Frias. Eu não sou solitária, eu estive sozinha apenas durante minha recuperação de Covid, porque ao contrário dos membros do governo eu levo muito a sério a doença e a vida das pessoas”, escreveu.

“Mas no geral eu não tenho tempo de ficar sozinha, porque eu trabalho muito. Eu sou artista sabe como é?! Não?! Bom, mas eu tenho família, amigos, dates, paqueras, tenho um vibrador novo, então realmente, não se preocupe com o quanto eu possa estar solitária, porque eu não sou e não estou”, completou Fernanda.

Marcela McGowan

A ex-BBB Marcela McGowan é ginecologista e sexóloga, e deu dicas para quem quer experimentar o acessório erótico. “Se joga! Aproveite! Quebre esse tabu! Comece com um modelo mais básico e vá explorando outras possibilidade. E o mais importante, não compare sexo com vibradores com o com o (a) parceiro (a). É uma comparação injusta. Um sugador clitoriano, por exemplo, vai te levar ao orgasmo numa velocidade muito maior do que uma pessoa. Aproveite os brinquedos para se conhecer e descobrir o que você gosta e lugares de prazer”, ensinou ao jornal Extra.