De geleia a nova música: tudo sobre a traição de Piqué a Shakira

A cantora Shakira e o jogador de futebol Gerard Piqué anunciaram o divórcio em 2022 após 11 anos de união. Os desdobramentos da separação continuam deixando os fãs do casal chocados, após a imprensa espanhola revelar que a voz de 'Waka Waka' teria descoberto a traição do marido através de um pote de geleia. A loira também lançou uma nova música, que teria indiretas para o atleta.

Shakira descobriu traição através de pote de geleia?

Um pote de geleia teria ajudado Shakira a descobrir a infidelidade de Piqué, de acordo com informações com o programa da TV espanhola Socialite.

A colombiana estava viajando para divulgar um novo trabalho, e ao voltar para para casa reparou que seu pote de geleia de morango havia sido consumido. No entanto, Piqué nunca comia a geleia pois não gostava. Foi quando a famosa notou que o marido havia recebido alguém na residência do casal enquanto ela estava fora.

O programa também divulgou que torradas com geleia é a opção de café da manhã favorita de Clara Chía, a nova namorada de Piqué.

Nova música da shakira tem indiretas para Piqué?

Shakira lançou sua nova música no início de janeiro deste ano, 'Shakira Bzrp Music Sessions 53', produzida pelo DJ argetino Bizarrap. Os fãs da cantora colombiana notaram que a letra da canção é cheia de indiretas para o ex-marido da famosa.

Em uma parte da letra, a cantora diz: "sou grande demais para você, é por isso que você está com uma garota igual a você". Ela também destaca a palavra "piqué", que significa arder na tradução do espanhol para o português.

A colombiana também alfineta a nova namorada do jogador de futebol, que tem 23 anos atualmente. "Eu valho duas de 22 [anos]. Você trocou uma Ferrari por um Twingo, você trocou um Rolex por um Casio", diz.

A canção alcançou o primeiro lugar na parada global do Spotify um dia após o lançamento. A cantora agradeceu sua equipe e os fãs nas redes sociais: "Isso é incrível!! Obrigado a minha equipe maravilhosa e grupo de guerreiras que caminham ao meu lado. E um brinde a todas as mulheres que me ensinam a fazer limonada doce quando a vida te dá aqueles limões azedos".

Mais de 50 traições

Durante a participação do paparazzo Jordi Martí no programa Lo Sé Todo, o fotógrafo revelou que Piqué teria traído Shakira com mais de 50 mulheres.

"Desde que terminou com Gerard, ela está descobrindo várias traições. Com [a supermodelo] Bar Refaeli em 2012 e com [a atriz] Nuria Tomás em 2016. Há uns dois anos, com uma menina em uma balada em Barcelona", disse. "Posso afirmar que podem ter mais de 50 [mulheres]. Não foi somente com Clara Chía, mas sim uma infinidade de vezes".

Os primeiros boatos de que Piqué manteria uma relação extraconjugal começaram a circular na imprensa em 2020, quando a cantora teria descoberto a infidelidade do marido. Haviam rumores de que a colombiana teria contratado uma equipe de detetives particulares para seguir o atleta.

Quem é Clara Chía?

Clara Chía é a nova namorada de Piqué, pivô da separação entre ele e Shakira. A jovem tem 23 anos, 12 a menos que o jogador de futebol, e é estudante de Relações Públicas.

A imprensa espanhola afirma que a jovem já teria sido apresentada pelo jogador aos seus pais e também aos filhos, e que ela já faria parte da família.

Após o anúncio do divórcio de Piqué, o jogador e a estudante não fizeram questão de esconder o romance e foram fotografados de mãos dadas e trocando beijos em público. Após a repercussão do caso, a jovem tornou sua página do Instagram privada para apenas amigos e familiares.

