Estilo da delegada Helô em Travessia: 6 tendências de Giovanna Antonelli

A personagem delegada Helô de Travessia, nova novela das 9, deve chegar na trama fazendo o público querer copiar seus looks – um talento de Gionanna Antonelli, que já lançou uma série de tendência ao longo da carreira. Desde cinto com as iniciais do nome H e S (Heloísa Sampaio) a cabelo longos e dourados, vem ver o que a atriz vai usar para a personagem.

Na nova novela das 21 horas, escrita por Gloria Perez, Giovanna Antonelli vai reviver Delegada Helô, personagem da novela Salve Jorge, de 2012.

Quem conta os detalhes do armário da personagem é a figurinista da novela, Natalia Duran, que junto à produção de Travessia recebeu o DCI nos estúdios Globo antes da estreia da trama.

Animal print, couro, cores quentes e muitos acessórios devem mostrar que Helô, personagem de Giovanna Antonelli, é empoderada e tem personalidade forte. Mas como se passaram quase dez anos desde a primeira fase da delegada Helô, a caracterização terá novos elementos – inclusive alguns que remetem a Jade Picon, que interpreta Chiara na trama.

“Estamos usando body de tule e blusas de tule, assim como a Jade usava no Big Brother, só que agora vem em animal print na Helô”, contou a figurista.

A figurista da novela Travessia também revela que incorporou peças de couro ao estilo da potência policial da mulher, como botas e roupas.

Quem assistiu a personagem de Antonelli em Salve Jorge deve lembrar também que a delegada era toda produzida nos acessórios, o que deve ser mantido na nova novela. Os braceletes, por exemplo, se tornaram uma marca registrada.

Cor do cabelo de Giovanna Antonelli em Travessia

Os cabelos da personagem são longos, com ajuda de megahair, e em tons quentes, na dourado cobre. O responsável pela mudança foi hairstyle Anderson Couto.

O meio termo entre o vermelho e o moreno, o cobre é rico, único e multidimensional.

Com a infinidade de opções de tons de cobre disponíveis no mercado, como você deve saber qual é o certo para você? Afinal, o cobre pode ser quente e rico ou leve e suave, e alguns tons correm o risco de lavar certas pessoas.

Escolher a cor do seu cabelo depende completamente do seu tom de pele – ou, para ser mais específico, do seu tom. Como regra geral, se você tiver um tom de pele claro ou quente, ficará melhor com cores e destaques quentes de cobre. Alternativamente, se você tem um tom de pele escuro ou frio, tons frios de cobre com toques de violeta ou rubi farão com que você pareça um milhão de dólares. Se você não tiver certeza sobre qual tom de cobre ficará melhor em você, trabalhe com seu cabeleireiro para criar um tom personalizado que funcione perfeitamente para você.

Cinto com iniciais do nome da da delegada Helô em Travessia

Em 2013, os cintos duplos usados pela delegada Helô foram um grande sucesso. A combinação foi adotada pelas brasileiras, e em 2022 a personagem continuara usando o acessório, mas dessa vez terá as iniciais do próprio nome: H e S. Já estão prontos para a trend?

Body, transparência e animal print

Se você voltar na história, as pessoas costumavam usar estampas de animais porque acreditavam que isso lhes dava o poder daquele animal. Por exemplo, os caçadores costumavam usar estampas de chita para serem mais rápidos, e reis e rainhas costumavam usar estampas de animais associadas a animais majestosos. Embora as pessoas não tenham mais essas crenças, as estampas de animais ainda são imensamente populares na moda.

Em relação à estampa, a figurista destaca que é um traço do estilo da personagem. “Entendemos que aquela pessoa de 10 anos atrás não vai abandonar algo que gosta”, disse.

Brincos longos, braceletes e capinhas de celular da delegada Helô em Travessia

A delegada Helô é vaidosa e adora um acessório. Por isso, o figurino da policial deve ter brincos longos, braceletes e a famosa capinha de celular personalizada. Alguns spoilers da novela já mostram a personagem com o adorno.

Piercing no colo

Pensando no retorno às telinhas em horário nobre, Giovanna Antonelli colocou um piercing microdermal no colo (região acima dos seios). Será que o ponto único de luz também vai virar tendência?

Assim como em qualquer modificação corporal, haverá alguma dor quando se trata de piercings dérmicos – e há cuidados também. A menos que sua tolerância à dor seja extremamente alta, você provavelmente sentirá algum tipo de desconforto – seja um beliscão ou uma sensação mais visceral.

Helô, Stenio e o jogo de gato e rato do ex-casal. Velhos conhecidos do público, a delegada Helô e o advogado Stenio (Alexandre Nero) estão de volta. Ao contrário do que se imaginava, o casal não foi feliz para sempre. As divergências novamente falaram mais alto e eles estão separados. Apesar disso, a profissão dos dois sempre os reúne, mesmo que em posições opostas: ela ao lado dos inocentes e ele defendendo os acusados.

Stenio segue sendo aquele advogado que não julga o cliente e defende sua inocência com a garra e a paixão de quem acredita, realmente, nela, até mesmo lançando mão de meios pouco ortodoxos, caso necessário. Agora, ele tem uma sócia, a também advogada Laís (Indira Nascimento). Ela é casada com Monteiro (Aílton Graça), um professor de história que não aceita ver que sua filha adolescente, Isa (Duda Santos), cresceu e quer criar asas. Os dois também são pais de Theo (Ricardo Silva).

Já Helô (Giovanna Antonelli) agora tem mais uma especialização: crimes digitais. E acaba de assumir uma nova delegacia. Essencialmente, permanece a mesma mulher incorruptível, com inabaláveis valores éticos e morais, forte e determinada na repressão ao crime. Na nova delegacia, ela trabalha com a investigadora Yone (Yohama Eshima). Passará por lá a disputa envolvendo Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) por Tonho (Vicente Alvite), entre outros casos que servirão como pano de fundo para muitos desentendimentos e reviravoltas na vida do ex-casal #Steloisa.