Personagens da novela Travessia: veja quem é quem

O primeiro capítulo da nova novela de Glória Perez já foi ao ar e assim o público começa a se familiarizar com os personagens da novela Travessia e descobrir quem é mocinho e quem é vilão na trama. O protagonismo da história fica a cargo da atriz Lucy Alves, que vive Brisa, mas outros personagens também terão destaque no folhetim.

Lucy Alves e Chay Suede são casal entre personagens da novela Travessia

Lucy Alves interpreta a protagonista Brisa, uma mulher órfã do interior do Maranhão que namora com Ari (Chay Suede). Ela é mulher batalhadora e sonhadora que luta pelo que quer, mas acaba alvo de uma maldade entre os personagens da novela Travessia. Do outro lado do oceano, em Portugal, uma montagem é feita com seu rosto e ela é confundida com uma sequestradora de bebês.

Quando resolve ir até o Rio de Janeiro atrás de Ari, que é arquiteto e viaja para o sudeste com o intuito de investigar a Construtora Guerra, ela é reconhecida na rua como a suposta criminosa e começa a ser perseguida. A mulher então precisa batalhar para recuperar sua identidade antes que seja tarde demais.

Filho do casal

Brisa e Ari namoram desde a adolescência, durante o relacionamento nasce o pequeno Tonho (Vicente Alvite). O ator que interpreta o menino entre os personagens da novela Travessia tem seis anos de idade e já esteve no filme Nos trilhos da Aventura com Dedé Santana.

Romulo Estrela se envolve no caminho da protagonist

O personagem de Romulo Estrela é o hacker Oto. Ele é discreto e misterioso e trabalha para Moretti há anos. O empresária chama o especialista em tecnologia para mais um trabalho e pretende atrapalhar os negócios do rival Guerra. Por isso, Oto viaja em uma missão secreta até São Luís.

Por lá, ele acaba esbarrando em Brisa. Quando a moça é reconhecida como a suposta sequestradora e precisa fugir, ela se esconde no porta-malas do hacker. O primeiro encontro dos dois é cheio de desconfiança, mas depois de um tempo sentimentos reais entre eles começam a crescer.

Jade Picon faz parte de triângulo amoroso com personagens da novela Travessia

Chiara, personagem de Jade Picon é outra que estará envolvida em um triângulo amoroso na novela. A jovem conhecerá Ari quando o rapaz estiver no Rio de Janeiro para investigar a Construtora Guerra. Como a garota é filha do dono, o personagem de Suede vai se aproximar dela para conseguir informações privilegiadas e tentar derrubar o empresário ganancioso.

No entanto, o envolvimento de Ari com Chiara não será como ele imaginava. Primeiro, ele pensou que pudesse controlar a situação, mas depois de um tempo, ele começa a se encantar pela moça.

Drica Moraes é Nubia

A personagem de Drica Moraes é Nubia, mãe de Ari. A mulher é comerciante e sempre batalhou para dar tudo o que fosse necessário para o filho. Por isso, ela não gosta nada do relacionamento do filho com Brisa. Nubia considera a nora – e todas as garotas de sua pequena cidade – insuficientes para Ari. Ela deseja que o rapaz fique com alguém de “berço” e por isso é uma pedra no sapato de Brisa.

Marcos Caruso é Dante

Dante é professor e é o principal mentor de Ari. Ele luta pela preservação de espaços históricos e é um crítico ferrenho aos planos de Moretti e Guerra, que pretendem derrubar um dos casarões do Maranhão para a construção de um shopping futurista. O estudioso é de confiança de Nubia, que tem esperanças de ver o filho em um futuro brilhante.

Guerra e Moretti são inimigos mortais

Guerra (Humberto Martins) e Moretti (Rodrigo Lombardi) eram conhecidos de infância, grandes amigos e sócios na construtora que foi criada pelo pai de Guerra. Porém, tudo desandou no relacionamento da dupla quando a bela Debora surgiu.

A loira conquistou Guerra e virou noiva do ricaço. No entanto, ela se envolveu com Moretti e os dois foram descobertos. Depois que o romance veio a tona, Guerra ficou possesso de raiva, quase matou os dois, expulsou a noiva de casa e tirou o amigo da empresa.

Moretti então foi para Portugal e começou a trabalhar com restauração de prédios antigos, enquanto Guerra ficou decidido a fazer o projeto do shopping sozinho.

Debora morreu no primeiro capítulo

Após a separação com Guerra, Debora pensou que estaria livre para viver um romance com Moretti. No entanto, a moça se enganou, pois levou um pé na bunda do empresário. Grávida, ela ficou a mercê da sorte, falida e a espera do nascimento de sua filha para poder levar Moretti até a justiça. No entanto, ela não conseguiu concretizar seu planos.

Próximo ao final do primeiro capítulo da novela Travessia, Debora sofreu um grave acidente de carro no final de sua gestação. A bebê sobreviveu, mas ela não. Ao conhecer a criança, Guerra – que sabe que a menina é filha de Moretti – assumiu a garota e escondeu de todas a verdadeira origem de Chiara.

Cidália é interpretada por Cássia Kis entre os personagens da novela Travessia

Personagem de Cássia Kis, Cidália é uma das funcionários mais antigas da Construtora Guerra. Ela ajudou o pai do empresário na criação da empresa e permanece até hoje na construtora. Braço direito de Guerra, ela faz de tudo para que o negócio não desmorone. Após Guerra quase matar Moretti e Debora, ela é que faz com que o assunto fique longe da mídia para não prejudicar a empresa.

Após Salve Jorge, Helô e Stênio estão de volta

A delegada Helô (Giovanna Antonelli) e o advogado Stênio (Alexandre Nero) não são novidade entre os personagens da novela Travessia. A dupla foi apresentada ao público pela primeira dez anos atrás, na novela Salve Jorge. Gloria Perez resolveu trazer o casal de volta para que os dois se envolvam no caso da protagonista Brisa sobre a fake news que destrói a vida da moça.

No entanto, o final feliz da dupla em Salve Jorge não existe mais na nova trama. No começo de Travessia a dupla está divorciada.

Conheça a trama do casal:

Creusa também retorna

Grande escudeira da delegada Helô, a ex-empregada da personagem de Giovanna Antonelli está de volta. Creusa também esteve em Salve Jorge e foi um dos destaques cômicos da trama. Em Travessia, a personagem de Luci Pereira será madrinha de Brisa e por isso ela será a ponte entre a jovem e a ajuda da delegada. No começo do folhetim, ela receberá uma ligação de Helô pedindo que volte a trabalhar para ela no Rio de Janeiro.

Laís é sócia de Stênio

Personagem de Indira Nascimento, Laís é sócio de Stênio e tem um escritório de advocacia com ele. Ela é a “pessoa de confiança” do personagem de Alexandre Nero e é casada com Monteiro (Aílton Graça), que é professor de história. A dupla tem dois filhos Theo (Ricardo Silva) e Isa (Duda Santos).

Leonor é irmã enganada

Vivida por Vanessa Giácomo, Leonor tem uma história sofrida. A moça foi abandonada pelo noivo Moretti sem explicações e por isso nunca conseguiu se recuperar do baque emocional que sofreu com a partida do ex. Anos mais tarde, depois de um tempo vivendo no Canadá, ela viaja até Portugal para prestigiar o casamento da irmã mais velha Guida. O problema é que ao chegar na cerimônia ela descobre que o noivo de Guida é Moretti.

Conheça:

Guida é o novo amor de Moretti

Guida (Alessandra Negrini) sempre foi uma grande crítica de Moretti. Enquanto o empresário namorava sua irmã mais nova, Guida falava de vários defeitos do personagem e dizia não confiar nele. Quando Moretti abandonou Leonor, a atitude não foi uma grande surpresa para Guida.

É por isso que as atitudes da mulher no futuro impressionam. Guida fica noiva de Moretti e não conta nada para a irmã. Ela convida Eleonor para a cerimônia e é só então que a jovem descobre sobre o relacionamento da dupla. Por conta disso, a dupla viverá grande conflitos no folhetim. Além disso, ela é mãe de Rudá, que também arranjará problemas.

Filho de Guida, Rudá é responsável por tragédia com protagonista

Rudá (Guilherme Cabral) é filho de Guida, sobrinho de Leonor, e grande causador do sofrimento de Brisa na novela Travessia. O garoto é o responsável pela montagem de Brisa que a acusa de ser uma sequestradora de crianças. A fake news surgiu durante uma brincadeira do garoto com um amigo português, enquanto faziam montagens, e a imagem acaba publicada na internet. Com isso, a vida de Brisa é afetada de forma irreparável.

