Thiago Ramos, namorado da mãe de Neymar, é esfaqueado em Cancún

Thiago Ramos, namorado de Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar Jr. foi esfaqueado em um restaurante, durante uma viagem a Cancún, no México. O modelo e ex-jogador de futebol compartilhou um vídeo na rede social, onde faz um desabafo sobre o ocorrido. Nas imagens, o modelo aparece com parte do corpo ensanguentada.

Thiago viaja com Nadine para o México

O rapaz voltou a ser flagrado junto com a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, mas ainda não assumiram publicamente o namoro. Os dois foram para o México juntos, e muitos especulam a viagem como reconciliação. Mas, a situação mudou um pouco de foco e o fim da viagem não foi bom para o modelo.

Através da sua rede social do Instagram, Thiago Ramos fez Stories contando um situação em que passou em um restaurante em Cancún: “Cheguei no restaurante e pedi um prato de carne, não sei o que aconteceu, não fiz nada, mas não me deixaram ficar”, disse. Thiago estava no país a convite de Nadine, mas acabou se envolvendo em uma briga dentro de um restaurante no balneário.

Na publicação, o modelo mostra o rosto machucado e a boca inchada. A região da nuca aparece ensanguentada. Segundo relato de Thiago, ele apanhou de dois homens e um terceiro o atingiu com uma faca nas costas. “Isso não vai ficar assim. Eu tenho o número de quem fez isso e vou voltar ao México”, afirmou.

Veja o vídeo:

Tiago Ramos, namorado da mãe de Neymar, diz que foi esfaqueado em Cancún pic.twitter.com/CGZ5owXRRR — Retratos da Vida (@RetratosdaVida) December 5, 2020

Ainda sobre a postagem do vídeo, ele falou sobre a depressão que diz sofrer e ainda disse estar sozinho em Cancún, dando a entender que Nadine foi embora antes. “Estou sozinho aqui, véio… Não sei como vou voltar para o Brasil assim. Vou ter q colocar um boné, sei lá… Mas eu volto aqui”, disse Thiago Ramos.

Thiago Ramos e Nadine Gonçalves

O namoro do modelo com a mão do jogador Neymar foi marcado por uma série de polêmicas. Os dois tiveram um término conturbado e Thiago foi acusado de agredir Nadine, na época.