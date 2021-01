Veja o hotel que Caio Castro e Grazi Massafera estão em Noronha

Após um fake news sobre um término, o casal de namorados Grazi Massafera, de 38 e Caio Castro, de 31 anos, estão aproveitando as férias na paraíso de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Nesta segunda-feira (18), o ator compartilhou alguns cliques onde aparece ao lado da atriz, descartando de vez os rumores sobre o fim do relacionamento.

Caio Castro e Grazi Massafera em Noronha

Por conta de alguns compromissos, o ator teve que seguir sem Grazi para o destino, onde começou a curtir o local com alguns amigos. Caio está em Noronha desde o começo da semana passada e desde lá, já foi clicado pescando e até mergulhando nas belas águas cristalinas de Noronha. Na noite do último sábado (16), a atriz finalmente se encontrou com o amado, e os dois aproveitaram para jantar com amigos no restaurante do hotel em que estão hospedados em Fernando de Noronha. Após alguns dias separados, os dois estão aproveitando para compartilhar momentos fofos dos dois juntos nas redes sociais.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Hotel luxuoso em Fernando de Noronha

O casal está hospedado no hotel luxuoso chamado Dolphin Hotel, localizado em Fernando de Noronha. De acordo com informações do site de hospedagem Booking, a diária em um dos quartos do hotel pode passar mais de R$ 3 mil reais. O local tem suíte nupcial, comodidades VIP e quartos para a família. Em um dos Stories de Caio Castro na sua rede social do Instagram, ele mostra o café da manhã que é servido no hotel. Já, a atriz Grazi Massafera, aproveita para fazer um clique mostrando o corpo sarado nas paisagens de Fernando de Noronha.

Sobre o fake news

Os boatos sobre o possível término de Caio Castro e Grazi Massafera, que logo foi apontado como fake news, surgiram no Instagram. Os haters de plantão apontaram o fim do namoro após a atriz ter excluído fotos em que aparece com o amado. O que não passou de uma mentira. Após os dois irem para os assuntos mais comentados do Twitter, tanto Caio quanto Grazi, desmentiram a notícia, deixando claro que o namoro segue firme e forte.

Veja também:

Sessão da Tarde de hoje (18/01) vai passar ‘Enrolados’

Tela Quente de hoje (18/01) tem ‘Missão Impossível – Efeito Fallout’