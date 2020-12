Veja quais famosos foram para Fernando de Noronha passar o Réveillon

Aproveitando o final de 2020, vários famosos tiveram Fernando de Noronha como destino. O lugar paradisíaco é queridinho dos famosos pelo conforto e aproximação com a natureza.

Quais famosos viajaram para Fernando de Noronha?

O arquipélago vulcânico foi o destino escolhido por Paulinho Vilhena, juntamente com sua namorada, Maria Luiza. Nas redes sociais, o ator mostrou que chegou na ilha antes do natal.

Da mesma forma, ele passou o final de ano no lugar em 2019, na companhia de amigos. No ano passado, Manu Gavassi, Giovanna Lachellont, e mais famosos estiveram no lugar paradisíaco.

Quem também decidiu ir para Fernando de Noronha, foi o casal João Guilherme e Jade Picon. Sem perder tempo, os dois publicaram fotos juntinhos no Instagram.

“Meu grude e eu desbravando a Natureza”, escreveu o ator e cantor, em uma das publicações com a namorada. Os dois já estão juntos há 3 anos.

Além dos dois, o irmão de Jade, Leo Picon, acompanha os dois na viagem. Neste sentido, o ex-De Férias com o Ex, postou que está por lá. Em publicação, ele disse que estava “suave”.

A atriz Isabella Scherer escolheu Fernando de Noronha para passar a virada com o namorado, Rodrigo Calazans. Inclusive, os dois postaram fotos surfando no local.

“Fugindo do tubarão”, ela brincou em uma das publicações.

Para completar, a digital influencer e empresária, Rayza Nicácio, famosa no Instagram e Youtube, escolheu passar esse Réveillon com o namorado, na ilha.

Ao posar com o namorado, ela escreveu: “Trilha, mochila nas costas e nada de maquiagem. Eu tinha planos pra looks glamourosos de verão por aqui, mas estou gostando de como as coisas estão se saindo”.

Quanto custa a hospedagem em Fernando de Noronha?

Para se hospedar na Ilha de Fernando de Noronha, é preciso desembolsar um valor alto, principalmente em época de alta temporada, como em finais de ano.

Segundo o site Booking, é da Colina Pousada SPA, em que um quarto de casal pode custar até R$38,073 mil. O quarto de luxo disponibiliza ar-condicionado, café-da-manhã diário, com vista privilegiada. A localização é de 1 km do Forte de Fernando de Noronha.

Por outro lado, o lugar de hospedagem com valor barato encontrado no site, custa R$ 1.827 até o réveillon. O quarto é para duas pessoas e a localização é de 500 m até a Praia do Sueste.

Além disso, a viagem não é barata para Fernando de Noronha. As passagens, saindo de São Paulo, custam em torno de 1.300 reais.