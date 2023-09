Victor Meyniel fez novelas? Ator esteve em filme com Larissa Manoela

O ator Victor Meyniel, 26, é mais conhecido por ter feito filmes e seriados. O jovem também costumava postar vídeos em seu canal no YouTube, que soma quase um milhão de inscritos, além de ser humorista e influenciador digital, com milhões de pessoas que o acompanham diariamente.

Quais foram os trabalhos de Victor Meyniel?

Há seis anos, Victor Meyniel conquistou seu primeiro papel no filme "Meus 15 anos" (2015), da Netflix, protagonizado por Larissa Manoela. Meyniel também esteve em "Um Natal Cheio de Graça" (2022), ao lado de Gkay e Sérgio Malheiros, e mais recentemente em "A Última Festa" (2023).

Na TV, participou do seriado "Queens of Brazil" (2018), interpretando Roberta. Ele também lançou o livro "Oito ou Oitenta", pela Editora Astral Cultural, em 2016.

Victor começou a fazer sucesso na internet há cerca de 8 anos, quando se tornou uma das estrelas do Vine, aplicativo que bombou na época e que permitia aos usuários publicarem vídeos curtos de até seis segundos. Ele conquistou mais de meio milhão de seguidores e se tornou um dos mais seguidos da plataforma.

O jovem logo migrou para o YouTube, onde começou a fazer vídeos de humor e desafios que hoje somam mais de 21 milhões de visualizações e 823 mil inscritos. No entanto, o famoso parou de atualizar o canal em dezembro de 2017.

Hoje, Victor Meyniel é influenciador digital, seguido por 1,3 milhão de pessoas em sua página no Instagram e mais 1,1 milhão no TikTok, onde posta vídeos curtos de humor, além de cliques do dia a dia.

Ao longo da carreira, Victor foi repórter do "Programa Pânico" e fez peças de teatro. O rapaz já deu uma entrevista ao Fantástico ao lado dos pais, em 2015, afirmando que também gostaria de fazer faculdade de Psicologia.

O que aconteceu com o ator?

Victor Meyniel foi agredido na manhã do último sábado, 2, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O ator saiu de uma casa noturna e foi para o apartamento de Yuri de Moura Alexandre, um homem que conheceu naquela noite.

Segundo o G1, o ator relatou que, quando estava no local, o rapaz mudou de comportamento assim que uma amiga dele chegou. Yuri empurrou Victor para fora e ainda jogou o sapato do influenciador em cima dele.

Os dois desceram para a portaria onde a discussão e as agressões continuaram. "Na mesma hora que eu tava descendo, ele desceu. E ai eu comecei a ficar chateado com a situação, não entendi o porquê desse alvoroço todo, e falei: 'A gente tava ficando, pelo amor de Deus, qual o problema da gente estar se beijando ali, entendeu?", relatou.

Foi então que as agressões começaram. As imagens das câmeras de segurança mostram Yuri batendo em Victor no chão, enquanto o porteiro apenas observa a cena. Depois que o rapaz parou de bater no ator, Meyniel ficou caído enquanto o agressor foi embora. Um morador ajudou o humorista a chamar a polícia.

Yuri de Moura Alexandre foi preso em flagrante e vai responder por lesão corporal e injúria por preconceito. A pena varia entre 2 a 5 anos de reclusão.

Victor Meyniel se pronunciou pela primeira vez em suas redes sociais nesta segunda-feira, 4, agradecendo todas as mensagens. O ator disse estar "tudo bem na medida do possível" e que segue se recuperando fisicamente e emocionalmente com uma rede de apoio infinita.

O famoso seguiu dizendo que está cercado de pessoas queridas e de muito amor, além de que a justiça já está sendo feito e nada sairá impune. "Obrigado mais uma vez pelo compadecimento de todos para comigo. Não somos um só", finalizou.

