Jojo Todynho, Iza, Sabrina Sato e Anitta: veja o natal dos famosos

O natal finalmente chegou! E como todo mundo adora desejar coisas boas aos amigos e familiares nessa época do ano, não podia faltar também as várias publicações que as celebridades compartilham durantes as festas de fim de ano. Confira como foi a comemoração Anitta, Sabrina Sato, entre outros, no nosso compilado de natal dos famosos:

Iza no Natal dos famosos

A cantora Iza publicou nos Instagram algumas fotos de sua noite de comemoração, ao lado de uma enorme árvore de natal. “Feliz Natal, meus talismãs!”, escreveu. “Feliz natal meu amor”, respondeu o influenciador digital Hugo Gloss.

Jojo Todynho

A vencedora de A Fazenda 12 publicou foto com a avó, que era citada o tempo todo no confinamento. Como foi criada pela avó, as duas são muitos próximas. “Passando pra desejar um feliz natal para todos, um grande beijo da família ‘Menezes'”, comentou Jojo.

Cléo Pires – Natal dos famosos

Ainda na noite de véspera de natal (24), Cléo Pires resolveu mostrar seu look natalino para os fãs. “O look preto pra destoar sua timeline vermelha”, escreveu na legenda da foto.

Nego do Borel

No nosso compilado de natal dos famosos também aparece Nego do Borel, que diferente das celebridades que listamos, não só agradeceu, mas também resolveu desabafar, o cantor revelou que seu natal não tem sido ‘dos melhores’.

“Meu natal não está sendo um dos melhores, nosso momento ao todo não está nada bom, mas mesmo assim, quero hoje nesta data, não só reclamar, mas sim agradecer á Jesus por tudo que tem feito em minha vida, ele é o amor o caminho a verdade e a vida, obrigado família, obrigado seguidores, desejo um ótimo final Natal á todos vocês”, escreveu o cantor.

Anitta

A cantora está em viagem com a família e publicou uma foto desejando feliz natal diretamente do México.

Sabrina Sato – Natal dos famosos

Sabrina Sato publicou uma foto ao lado do marido, o ator Duda Nagle, e a filha Zoe. “Que os ensinamentos de Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas e não nos falte esperança nunca. Feliz Natal e muita saúde para todos vocês e suas famílias nessa noite de amor”, desejou a apresentador da Record.

Ludmilla

Ludmilla voltou às redes sociais e por isso aparece na nossa lista de natal dos famosos. A cantora publicou foto ao lado da esposa e família. “Essa é a força que me mantém em pé todos os dias. O ódio do outro, às vezes, me afeta sim. Eu sou humana. Eu me permito não ser forte o tempo todo. Mas, como eu disse, esse ódio não é meu, então eu deixo que ele tome o caminho dele. E aí me lembro o quanto os olhares, os sorrisos e os abraços deles fazem a diferença na minha vida. Obrigada, família! E obrigada a todos que movimentaram as redes sociais me mandando apoio, cada fã, cada artista e, principalmente, cada pessoa preta. Tô de volta. E mais forte. Feliz natal pra vocês! Amor sempre”, declarou.

Larissa Manoela – Natal dos famosos

Larissa escreveu uma declaração de agradecimento na legenda da foto que publicou comemorando a data festiva: “então é Natal e hoje eu só quero agradecer! Pela vida, pela saúde e pelo amor da união em família; Que o menino Jesus renasça em nossos corações não só hoje, mas todos os dias, nos trazendo esperança de dias melhores! Bençãos e muita luz à todos. Saúde e proteção”.

Alok – Natal dos famosos

O DJ publicou foto ao lado da filha e esposa e escreveu: “Raika já está em casa com o Ravi! Melhor presente de natal! Agora a família está reunida. Obrigado Deus”.

Pabllo Vittar – Natal dos famosos

Pabllo Vittar publicou algumas fotos com looks icônicos e mandou um recado para os fãs: “feliz natal vittarlovers. Amo vocês obrigada por mais um ano juntos comigo”.

