Vídeo de Maria Flor pistola com Bolsonaro viraliza na web

Na última semana após o colapso no sistema de saúde de Manaus, no Amazonas, famosos como Thelma Assis e Felipe Neto se uniram para comprar cilindros de oxigênio e evitar que pacientes perdessem a vida para a Covid-19. Bruno Gagliasso, por exemplo, pediu o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Mas, nesta segunda-feira (18), Maria Flor resolveu desabafar em vídeo sobre a postura do político e pediu a Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que aceitasse os inúmeros pedidos de impeachment contra a autoridade máxima do Brasil.

Vídeo de Maria Flor e Jair Bolsonaro – o que a atriz disse?

Maria Flor gravou um vídeo e publicou na plataforma IGTV do Instagram em que critica o presidente Jair Bolsonaro sobre sua postura em meio à pandemia de Covid-19. Revoltada, a atriz chega a soltar palavrões ao demonstrar não entender como Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ainda não ter aceitado um pedido de impeachment contra o político.

“O que são pedaladas fiscais [crime pelo qual a ex-presidente Dilma Rousseff foi acusada]? Agora, o Bolsonaro, o homem tá lá há dois anos. Quer que eu te diga o que ele já tentou fazer?”, questiona a atriz global, que em seguida dispara: “interferência na Polícia Federal, milícia, o filho dele colocou um monte de gente fantasma pra trabalhar no gabinete no Rio de Janeiro, o homem deixou faltar oxigênio em Manaus e as pessoas morreram, o homem fez pouco caso da pandemia”.

Logo em seguida, Maria Flor relembrou o fato de no auge de pandemia Jair Bolsonaro afirmar que a Covid-19 ‘é uma gripezinha’. “Teve uma pandemia no governo desse homem e esse homem falou assim: ‘Não, pandemia, gente isso aí é só uma gripezinha’. Só essa frase… cadê o impeachment? Rodrigo Maia ainda não sabe se vai impitimar (sic)”.

Assista ao vídeo:

Críticas a Rodrigo Maia

A atriz que atuou em Eterna Magia seguiu seu desabafo criticando Rodrigo Maia. Apesar de ser cobrado sobre o impeachment de Bolsonaro por milhões de brasileiros nas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados ainda não se pronunciou sobre as solicitações.

“Agora, Rodrigo Maia não sabe se vai impitimar! ‘Não, ainda não mandei’ [imitando Maia]’. Você, sinceramente, tome juízo nessa sua cabeça, você faça alguma coisa! A grande oportunidade que você tinha era vota essa porr* desse Impeachment” disparou ela aos gritos. A famosa também refletiu sobre o militar Mourão, que é vice-presidente e assume o comando do Brasil em caso de queda de Jair Bolsonaro. “Daí a gente vai ficar com aquele Mourão [vice-presidente], o que a gente vai fazer com aquele homem? Nada!”.

“2021, brother! Por que ainda estamos com esse governo, cheio de militar, de homem velho, branco, escrot* que não vê o outro, que deixa a gente morrer”, continua. “A revolta está em mim, que eu não consigo mais viver de tanta revolta que eu tenho! Quero rasgar minha roupa e sair pelada, não sei o que eu quero fazer!”, concluiu.

Repercussão

Após a publicação do desabafo no IGTV do Instagram nesta segunda-feira (18), o vídeo de Maria Flor viralizou nas redes sociais e virou ‘grito de guerra’ de milhares de brasileiros que querem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

Nas primeiras 18 horas no ar, a publicação recebeu mais de 594 mil visualizações e o nome da atriz figurou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. A repercussão também foi grande entre a classe artística, que aprovou o desabafo da atriz global sobre a postura do presidente.

Guta Stresser escreveu: “Pois … e não lembro de ninguém ter achado estranho e sim de muitos “tchau querida” É golpe que chama né? E outra: o Lula ter sido preso bem na época das eleições.. tb é bem normal né?”. Já o ator Pedro Vinícius também concordou com a famosa. “MARIA MEU DEUS!! Esse vídeo perfeito! Finalmente alguém fez um vídeo falando exatamente como eu estava me sentindo!!”, disse ele.