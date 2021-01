Roberta Miranda, de 64 anos, literalmente ‘sextou’. Na tarde desta sexta-feira (08), a cantora sertaneja divertiu os fãs nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que surge só de camisa brilhante e salto, deixando as pernas à mostra e dançando o arrocha do momento Caberé, de Nego Jhá.

Roberta Miranda dança Cabaré

Em um closet gigantesco, a cantora nascida em João Pessoa, na Paraíba, e que é tida como a rainha sertaneja, mostrou que tem gingado nos pés e na cintura ao performar o instrumental. “Toma. SEXTOU!! Quero a minha vida leve. Já CHEGA A CRUZ QUE ESTAMOS CARREGANDO!! Dancinha pra vocês, meus tesouros!”, escreveu Miranda, ao compartilhar o vídeo nas redes sociais.

A dança de Roberta caiu nas graças dos internautas, que replicaram o vídeo com inúmeros elogios. Alguns perfis famosos, como Hugo Gloss, por exemplo, divertiu os fãs. “Se depender de Roberta Miranda #Sextou!!! Segura só essa performance de Vem Pro Cabaré com pernocas de fora… tá arrasando, hein, Roberta? Isso não é uma Majestade Sabiá, é uma Majestade Gavião”, escreveu o jornalista.

O perfil oficial do TikTok, plataforma onde Roberta postou a sua dancinha, não economizou nos inúmeros elogios. “Um ícone demais”, disse. O vídeo da cantora já teve mais de 3 milhões de visualizações, fora os números de vídeos que foram replicados em outras redes sociais.

Tá, mas vocês já viram a Roberta Miranda dançando? pic.twitter.com/a5qN2bV8QJ — Fofoquei (@fofoqueioficial) January 8, 2021

Roberta Miranda na pandemia de Covid-19

Ao compartilhar performance de Cabaré, Roberta Miranda desabafou sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo. A cantora, em julho, participou do programa Encontro com Fátima Bernardes e desabafou sobre os momentos de angústia durante o isolamento social.

“Eu fiquei muito angustiada e fiz uma música que se chama ‘Te abraço com a música’. Até hoje eu tenho angústia. Eu chorei muito, precisei de um trabalho analítico e aí me enterrei no trabalho. Hoje a gente está fazendo lives e, em breve, vamos fazer o novo show de drive-in”, disse ela, que também é pintora.

“Eu comecei a pintar, comecei a ver projetos a idealizar clipes, fazer ensaios. Estou fazendo lives e fazendo música, tudo de casa. Preenchendo o dia e as angústias”.

Nas redes sociais

Dona de sucessos como Majestade, o sabiá (1997), Vá com Deus (1987) e Meu Dengo (1986), Roberta Miranda tem chamado a atenção dos internautas mais jovens por conta da sua postura descontraída e atual. No Instagram, onde soma mais de 2 milhões de seguidores, a cantora tem apostado em vídeos divertidos e nos cliques mais ousados. Em um, por exemplo, a estrela sertaneja surge nua.

Na época em que compartilhou o clique ousado no Instagram, a cantora ganhou manchete em vários sites de celebridades e recebeu inúmeros elogios dos fãs. Diante da repercussão, a cantora revelou os bastidores do registro. “A foto que gerou a maior polêmica de minha vida e mais de 100 mil curtidas… causando horror até na família (risos)”, contou a sertaneja,