10 atores da novela Sonho Meu que já morreram

Atual reprise do começo da tarde na programação do Canal Viva, Sonho Meu estreou quase três décadas atrás, no dia 27 de setembro de 1993. A obra de Marcílio Moraes ficou no ar até 14 de maio de 1994 e entregou um elenco com grandes estrelas. Como se passaram 28 anos desde que o folhetim estreou, muita coisa mudou e infelizmente muita gente já se foi nesse meio tempo. Conheça 1o atores da novela Sonho Meu que infelizmente morreram:

Elias Gleizer – Atores da novela Sonho Meu que morreram

O veterano interpretava na novela o querido Tio Zé, um artesão muito bondoso e sempre pronto para dar um conselho quando necessário. Ele fazia bonecos articulados de madeira.

O ator faleceu no dia 16 de maio de 2015, aos 81 anos, devido a complicações que o levaram a uma falência circulatória após uma broncopneumonia. Antes do óbito, ele ficou 10 dias internado em um hospital do Rio de Janeiro por causa da fratura de algumas costelas.

Miriam Pires

A carioca morreu aos 77 anos de idade, em setembro de 2004. Ela estava internada na Clínica de Bambina, em Bota Fogo, Rio de Janeiro, há mais de dois meses. Ela sofria de toxoplasmose e a doença afetou seu cérebro.

A atriz interpretou a personagem Cecília, a mulher que dirigia o primeiro orfanato em que Carolina (Carolina Pavanelli) ficou internada.

Walmor Chagas

Intérprete do personagem Afrânio Guerra, o ator faleceu 82 anos de idade. Ele foi encontrado já morto com um tiro na cabeça na chácara em que vivia, na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, no dia 18 de janeiro de 2013.

Na novela ele era o médico particular de Paula e aliado de Jorge (Fábio Assunção).

Alexandre Lippiani

O ator faleceu ainda jovem, aos 32 anos, por causa de um acidente de carro. A tragédia aconteceu na época em que ele gravava a novela Xica da Silva, projeto que não chegou a concluir. A morte aconteceu em 24 de maio de 1997. Na novela Sonho Meu, o ator interpretou Luís Ortega.

Yoná Magalhães – Atores da novela Sonho Meu que já morreram

Atriz que deu às caras em várias obras grandes da TV Globo, como Roque Santeiro, Paraíso Tropical, Tieta, entre outras, Yoná morreu no dia 20 de outubro de 2015. Ela já estava internada no CTI da Casa de Saúde no Rio de Janeiro alguns dias antes por causa de problemas cardíacos.

No folhetim, ela viveu a esposa de Afrânio Guerra, Magnólia. Ela era a mãe da personagem Lúcia, vivida por Isabel Garcia, e se mostrava bastante ambiciosa.

Jorge Cherques

O ator interpretou o personagem Bóris. Jorge faleceu no dia 11 de março de 2011, no Rio de Janeiro. Ele tinha 82 anos de idade e se foi por falência múltipla dos órgãos. Ele participou de mais de 30 produções na TV ao longo da carreira.

Beatriz Segall

Avó de Lucas e Jorge, protagonistas da trama, Beatriz viveu Paula Candeias de Sá, a matriarca da família. Ela era meiga, bonita, mas bastante autoritária e vivia pelos netos.

A eterna intérprete de Odete Roitman morreu no dia 5 de setembro de 2018, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela tinha 92 anos de idade e foi vítima de problemas respiratórios.

Cláudia Magno

Assim como Alexandre, a atriz também faleceu na faixa dos 30 anos. Ela foi vítima de uma pneumonia e se foi aos 35 anos de idade, no dia 5 de janeiro de 1994.

Cláudia interpretou a personagem Josefina Machado, uma enfermeira da clínica do personagem de Flávio Galvão, Fontana. Ao longa da trama ela chegou a se envolver com Geraldo (José de Abreu).

Atores da novela Sonho Meu que morreram – Newton Martins

Na época em que faleceu devido a falência múltipla dos órgãos, o ator e advogado já estava internado há algumas semanas em um hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A morte aconteceu no dia 29 de maio de 2011.

Conhecido como Mercadoria na novela, o personagem de Newton trabalhava no bar de Polaca (Priscila Camargo).

Carlos Kroeber é um dos atores da novela Sonho Meu que morreram

Intérprete de Varela no folhetim agora em reprise no Viva, o ator faleceu aos 67 anos, devido a problemas respiratórios. Ele já estava internado há cerca de dois meses. O mineiro faleceu no dia 12 de junho de 1999, no Rio de Janeiro.

Que horas passa a novela?

O folhetim é exibido de segunda a sábado na faixa das 12h4o no canal Viva. A reprise dos capítulos acontece sempre na faixa das 1h15/1h20 nos mesmos dias de transmissão da novela no canal. Para assistir é necessário ter o canal em seu pacote de TV por assinatura ou ser cliente Globoplay e assinar o plano ‘Globoplay + canais ao vivo’, que custa R$ 42,90 ao mês.

