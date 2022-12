Qual é a sequência dos filmes de A Era do Gelo e onde assistir

Na imagem cenas do quinto filme da franquia A Era do Gelo - Foto: Reprodução/Blue Sky Studios

Franquia clássica do cinema de animação, A Era do Gelo completou 20 anos em 2022. O primeiro filme sobre as aventuras de Sid, Diego e outros animais pré-históricos começou em 2002 e desde então o público infantil e adulto ganhou várias continuações. Para sua sorte, todos os filmes da franquia estão disponíveis legalmente no Brasil atualmente.

Confira também: Filmes infantis: 35 clássicos que toda criança precisa ver

Veja a sequência dos filmes de A Era do Gelo

A primeira aventura de Sid, Manfred e Diego foi lançada em 2002. A produção chegou às telonas em março daquele ano e foi um sucesso. A trupe de animais precisava devolver uma criança humana para os pais e acabava criando laços verdadeiros.

Quatro anos depois, a continuação foi lançada. Em março de 2006, o público pôde acompanhar os próximos passos da preguiça, o mamute e o tigre dente de sabre em uma nova aventura, desta vez a busca pela sobrevivência em meio ao fim da era glacial.

A Era do Gelo 3 foi publicada com um intervalo um pouco menor que os dois primeiros filmes, a animação chegou aos cinemas em julho de 2009. Foi necessário aguardar por três anos para a continuação. A Era do Gelo 4 estreou nas telonas em junho de 2012 e já trazia Manfred um mamute mais maduro e com família formada. Porém, o animal acaba se perdendo da esposa e filha e precisa reencontrá-las.

O último filme da franquia, A Era do Gelo 5: O Big Bang, foi lançado em julho de 2016. Nesta produção, mais uma vez o esquilinho Scrat causa confusão com sua amada noz, o que resulta em uma busca por sobrevivência.

Onde assistir

Todos os filmes de A Era do Gelo estão disponíveis no catálogo do Disney+. A plataforma permite que você assine o streaming sozinho ou com combos e tem opções que vão de R$ 27,90 até R$ 55,90 ao mês.

Atualmente, o site oferece os seguintes planos:

Disney+ - R$ 27,90 ao mês

Combo Disney+ e Star+ - R$ 45,90 ao mês

Combo Disney+, Star+ e Lionsgate+ - R$ 55,90 ao mês

A Era do Gelo foi lançada em 2002

O primeiro filme de A Era do Gelo foi lançado em 2002 e dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha. Neste longa, o público foi apresentado a preguiça Sid, o tigre dente-de-sabre Diego, o mamute Manfred e o atrapalhado esquilo Scrat.

Na trama deste primeiro filme, a preguiça Sid é abandonado pela família, que resolve migrar sem ele. O animal acaba cruzando o caminho de Manfred e Diego, que encontram um bebê humano perdido.

Sid e Manfred resolvem levar a criança até os pais, mas Diego tem a missão de sequestrar a criança. Como ninguém sabe sobre seus verdadeiros planos, ele finge amizade com a preguiça e o mamute. No entanto, durante o percurso, uma amizade nasce.

Onde assistir: Disney+

A Era do Gelo 2

No segundo filme da franquia, Sid, Manny e Sid ganha uma guinada. Agora eles já são amigos próximos e vivem juntos, mesmo que o mal humorado mamute reclame disso. Nesta parte da franquia, eles enfrentam um grande perigo, o iminente fim do mundo.

A era glacial está chegando ao fim e os animais são avisados que é necessário fugir para sobreviver. O trio sai em uma jornada a caminho da salvação e no meio do caminho encontram uma família inusitada que envolve uma mamute excêntrica - que mexe com o coração de Manfred - e gambás.

Este segundo filme foi lançado em 2006 e também foi dirigido por Carlos Saldanha.

Onde assistir: Disney+

Terceiro filme da franquia saiu em 2009

Três anos mais tarde, a terceira parte da franquia foi lançada nos cinemas. Nesta produção, Carlos Saldanha ganhou a co-direção de Michael Thurmeier. Em A Era do Gelo 3, Manny e Ellie já são um casal. Eles aguardam o nascimento de sua primeira filha.

Enciumado ao ser deixado de lado, Sid resolve criar sua própria família e acaba roubando ovos de dinossauro. Já Diego se pergunta se a convivência com os amigos o fez se tornar um tigre "molenga".

As atitudes de Sid colocam todos a prova, quando eles acabam no caminho de dinossauros e esbarram no nada convencional Buck, uma doninha de um olho só.

Onde assistir: Disney+

A Era do Gelo 4

A Era do Gelo 4 é o primeiro filme da franquia que não foi dirigido por Carlos Saldanha. A produção foi lançada em 2012 e ganhou a direção de Steve Martino e Michael Thurmeier.

Nesta produção, o atrapalhado esquilinho Scrat, que está sempre atrás de sua noz, acaba provocando a separação dos continentes. Diego, Sid e demais animais da trupe acabam em uma enrascada por causa disso.

Manny, Diego e Sid ficam presos em um iceberg, enquanto Ellie e a filha do casal ficam no continente. O mamute então se empenha para reencontrar a família, mas acaba enfrentando muitos perigos.

Onde assistir: Disney+

A Era do Gelo: O Big Bang é o quinto filme

O filme mais recente da franquia foi A Era do Gelo: O Big Bang, lançado em 2016. Ele foi dirigido por Michael Thurmeier, que entrou na produção desde o terceiro filme, e Galen T. Chu.

Nesta quinta aventura, o esquilo Scrat novamente causa uma catástrofe, desta vez a um nível inimaginável que ameaça a vida na Terra. Com o perigo, Manny, Ellie, Diego, Shira e Sid deixam suas casas e correm para um abrigo que parece o ideal para a sobrevivência.

No entanto, eles acabam em uma caverna que já está ocupada pelo excêntrico líder espiritual Shangri Lhama e sua companhia de seguidores.

Onde assistir: Disney+

Leia também

Quando lança o filme da Barbie live-action e o que sabemos até agora