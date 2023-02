10 novelas cotadas para substituir Chocolate com Pimenta em 2023

Desde a criação de uma nova faixa de horário para reprises de novelas, a Globo exibe tramas que fizeram sucesso no horário das 18h e 19h. Depois de O Cravo e a Rosa (2000), a emissora colocou no ar o grande sucesso Chocolate com Pimenta (2003). Enquanto o canal não anuncia o próximo folhetim do horário, o DCI preparou uma lista, com base em números de audiência, com títulos que poderiam retornar ao ar neste ano.

Caras & Bocas (2009) pode entrar no lugar de Chocolate com Pimenta

Entre as principais candidatas que podem substituir Chocolate com Pimenta, está Caras e Bocas. A trama foi exibida em 2009, no horário das 19h, e é de autoria de Walcyr Carrasco. Em sua exibição original, obteve 30.97 pontos de audiência.

Dafne (Flávia Alessandra) e Gabriel (Malvino Salvador) protagonizam a comédia romântica. O casal é separado pelo avô da moça, que reprova o relacionamento, e por Judith (Nathalia Schneider/Deborah Evelyn), que faz de tudo para manter o mocinho longe de sua amada para manter o controle da administração da empresa da família. Outro destaque é a dupla Denis (Marcos Pasquim) e o chimpanzé Xico.

Marron Glacé (1979)

Por ser uma novela muito antiga, é mais provável que Marron Glacé seja exibida no Viva do que na Globo. No entanto, a trama de 1979 costuma ser bastante pedida pelos noveleiros. O folhetim é de autoria de Cassiano Gabus Mendes e marcou 51.47 pontos de audiência.

A trama gira em torno dos garçons do bufê Marron Glacê: Oscar (Lima Duarte), um homem solitário, Luís César (João Carlos Barroso), que namora Andréia (Denise Dumont) e não nota o amor de Zina (Nair Cristina) por ele e Juliano (Ricardo Blat), que mantém um relacionamento conturbado com Shirley (Myrian Rios).

Cabocla (2004) - novelas cotadas para substituir Chocolate com Pimenta

A segunda versão de Cabocla foi ao ar em 2009, no horário das 18h. Escrita por Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, a trama marcou média de 34.19 pontos de audiência.

A trama é ambientada em 1918, no município rural de Vila da Mata. A novela gira em torno das disputas entre os coronéis Boanerges (Tony Ramos) e Justino (Mauro Mendonça) por terra, além do romance entre a cabocla Zuca (Vanessa Giácomo) e o advogado Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira).

Alma Gêmea (2005)

Um dos maiores clássicos do horário das 18h, Alma Gêmea, de Walcyr Carrasco, marcou 38.68 pontos de média e se tornou a maior audiência da faixa nos anos 2000.

Com temática espírita, Alma Gêmea conta a história do botânico Rafael (Eduardo Moscovis) e da bailarina Luna (Liliana Castro), que são separados após a mocinha morrer em um assalto. A alma da dançarina reencarna em Serena (Priscila Fantin), que nasce na mesma noite longe dali, e seu caminho se cruza novamente com o de Rafael.

O Profeta (2006) poderia substituir Chocolate com Pimenta

O Profeta, escrita por Ivani Ribeiro, foi exibida em 2006 no horário das 18h. A trama marcou 32.72 pontos em sua exibição original.

No folhetim, Marcos (Thiago Fragoso) é um jovem com o dom de prever o futuro. Apesar de notarem a clarividência do menino, seus pais Ana (Vera Holtz) e Jacó (Stênio Garcia) não dão muita importância para isso. Até que um dia, Cleide (Nicette Bruno), uma mulher desconhecida que chega na fazenda da família, avisa que o protagonista terá que escolher entre o caminho da luz e o da vaidade. Quando adulto, ele se apaixona por Sônia (Paolla Oliveira).

Sinhá Moça (2006)

Sinhá Moça é de autoria de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 2006. A trama é um remake do clássico dos anos 80 e conquistou 33.38 pontos de audiência.

Ambientada em 1886, Sinhá Moça (Débora Falabella) é a jovem filha de Cândida (Patrícia Pillar) e do coronel Ferreira (Osmar Prado), o maior escravocrata e dono de terras da região. A moça se apaixona por Rodolfo (Danton Mello), abolicionista assim como seus pais. No entanto, para conseguir conquistar a confiança do pai de sua amada, o rapaz finge ser monarquista e defensor da escravidão.

Êta Mundo Bom! (2016) poderia substituir Chocolate com Pimenta

Entre as tramas mais recentes, está Êta Mundo Bom! exibida em 2016. O folhetim de Walcyr Carrasco foi um grande sucesso do horário das 18h e marcou 27.08 pontos de média.

O protagonista Candinho (Sergio Guizé) desconhece a identidade dos pais e cresceu sob a proteção de Eponina (Rosi Campos), irmã de Quinzinho (Ary Fontoura), dono da fazenda onde o rapaz mora. Com temática caipira, a trama foi uma das mais recentes a conquistar os espectadores.

Como Uma Onda (2004) - novelas cotadas para substituir Chocolate com Pimenta

Adicionada recentemente ao Globoplay, Como Uma Onda foi exibida em 2004. O folhetim é de autoria de Walther Negrão e marcou 27.18 pontos de média de audiência.

A trama central gira em torno do triângulo amoroso entre Daniel (Ricardo Pereira) e as irmãs Nina (Alinne Moraes) e Lenita (Mel Lisboa). Quando conhece as moças, ele também está envolvido com Almerinda (Joana Solnado) mas o pai de sua amada reprova o relacionamento.

A Padroeira (2001)

A Padroeira, mais uma trama de Walcyr Carrasco, marcou 26.13 pontos em sua exibição original, no ano de 2001.

A história se passa em 1717, na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, e conta a história do amor impossível entre Valentim Coimbra (Luigi Baricelli) e Cecília de Sá (Deborah Secco). A trama tem como pano de fundo a luta dos pescadores da região pelo reconhecimento do culto a Nossa Senhora Aparecida, após a imagem da santa ser encontrada por eles no fundo do rio.

Cheias de Charme (2012)

Outro grande sucesso das 19h, Cheias de Charme é de autoria de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira. A trama marcou 30 pontos de média geral.

O público acompanha a história de Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond), três empregadas domésticas que se conhecem por acaso em uma delegacia. Elas se unem e formam o grupo musical "Empreguetes", que as transforma em celebridades.

