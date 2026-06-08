12 melhores novelas da Globo para assistir no Globoplay em 2026

Descubra quais são as melhores novelas da Globo para maratonar no streaming, os recordes de audiência de cada trama e o passo a passo para assistir aos grandes clássicos da teledramaturgia.

Os fãs de novelas da Globo não precisam mais esperar que as tramas entrem na grade horária do canal Viva ou do clássico “Vale a Pena Ver de Novo” para rever suas histórias favoritas. Grande parte do vasto catálogo de folhetins da emissora está totalmente disponível no Globoplay, permitindo o famoso “maratona” a qualquer hora do dia.

Para te ajudar a escolher a sua próxima jornada nostálgica ou cheia de reviravoltas, o DCI preparou um guia completo com os títulos mais emblemáticos para você assistir em 2026. A seleção reúne produções que alcançaram marcas históricas de audiência e que, até hoje, continuam no topo das buscas dos brasileiros na internet devido a personagens icônicos, memes eternos e roteiros inesquecíveis. Veja quais são as melhores novelas da Globo e como encontrá-las na plataforma de streaming.

O Clone (2001)

Escrita por Glória Perez, O Clone foi um marco na teledramaturgia brasileira ao misturar a cultura muçulmana, o debate científico sobre a clonagem humana e a delicada questão da dependência química. Na época de sua exibição original, consolidou-se como a novela de maior audiência na faixa das 20h, registrando uma impressionante média de 46 pontos no Ibope.

A trama acompanha a intensa e complicada história de amor vivida por Lucas (Murilo Benício) e Jade (Giovanna Antonelli). Além do casal protagonista, o público busca frequentemente informações sobre o paradeiro do elenco atual e relembra jargões inesquecíveis como “Inshalá”. A obra está disponibilizada na íntegra no catálogo do Globoplay.

Fina Estampa (2011)

A batalha diária e a honestidade de Griselda, popularmente conhecida como “Pereirão” (vivida por Lília Cabral), conquistaram o Brasil e renderam uma média de 39 pontos no Ibope para a emissora. A rivalidade cômica e ácida com a dondoca Tereza Cristina (Christiane Torloni) marcou a década de 2010.

A força dessa narrativa foi tão expressiva que, em 2020, a produção ganhou uma edição especial no horário nobre para preencher a programação durante a pausa das gravações de novelas inéditas devido à pandemia. Para quem quer assistir ou rever o embate dessas duas grandes personagens, o Globoplay oferece tanto a versão original de 2011 quanto a edição especial de 2020.

Avenida Brasil (2012)

Considerada por críticos e espectadores uma das melhores novelas da Globo do século XXI, a obra criada por João Emanuel Carneiro é um verdadeiro fenômeno de engajamento digital e audiência. Em 2012, no ápice de sua exibição, o antológico capítulo em que a vilã Carminha (Adriana Esteves) é finalmente desmascarada por Nina (Débora Falabella) alcançou impressionantes 49 pontos no Ibope.

A novela fechou com média geral de 38 pontos e continua gerando milhares de pesquisas diárias na internet por suas cenas congelantes e reviravoltas eletrizantes. Todos os episódios estão disponíveis na plataforma de streaming da Globo para quem deseja reviver o duelo que parou o país.

Chocolate com Pimenta (2003)

Escrita por Walcyr Carrasco, esta comédia romântica de época ambientada na década de 1920 lidera historicamente o ranking de novelas mais assistidas e buscadas no ambiente digital do Globoplay. A emocionante saga de superação de Ana Francisca (Mariana Ximenes), a “Aninha”, contra os poderosos da cidade de Ventura é considerada um fenômeno imbatível. É a escolha perfeita na plataforma de streaming para quem busca uma história leve, comovente, repleta de humor pastelão e atuações memoráveis.

Alma Gêmea (2005)

Outro estrondoso sucesso de Walcyr Carrasco que dita tendências no ecossistema digital. Centrada no tema do amor eterno e da reencarnação, a história do amor interrompido de Serena (Priscila Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis) faz as buscas na internet dispararem sempre que retorna ao ar. Os planos mirabolantes da vilã Cristina (Flávia Alessandra) geram um fluxo contínuo de memes nas redes sociais. A produção completa está no catálogo para acesso imediato.

Caminho das Índias (2009)

Vencedora do prêmio Emmy Internacional na categoria de Melhor Novela — a primeira produção brasileira a conquistar tal feito —, a obra de Gloria Perez registrou uma média de 38 pontos no Ibope. Focada no triângulo amoroso entre Maya (Juliana Paes), Raj (Rodrigo Lombardi) e Bahuan (Márcio Garcia), a trama fisgou os telespectadores com as tradições, cores e danças da cultura indiana. No Globoplay, o assinante pode assistir à versão condensada e dinâmica que foi exibida com sucesso na faixa do “Vale a Pena Ver de Novo”.

Da Cor do Pecado (2004)

O horário das sete da noite também entregou histórias inesquecíveis que registraram marcas avassaladoras de audiência. Escrita por João Emanuel Carneiro, a novela protagonizada por Paco (Reynaldo Gianecchini) e Preta (Taís Araújo) garantiu uma média histórica de 42 pontos no Ibope. O romance ameaçado pelas vilanias de Bárbara (Giovanna Antonelli) e as confusões da Família Sardinha continuam populares. Todos os episódios podem ser encontrados e maratonados na íntegra no serviço de streaming.

Cobras & Lagartos (2006)

Mantendo o alto nível de apelo popular da faixa das 19h, Cobras & Lagartos obteve uma média sólida de 38 pontos em sua exibição original. A trama satírica e bem-humorada de João Emanuel Carneiro eternizou o malandro Foguinho (Lázaro Ramos) e seu par com Ellen (Taís Araújo). No aplicativo do Globoplay, é possível acompanhar a edição especial transmitida originalmente no “Vale a Pena Ver de Novo”.

Mulheres de Areia & Mulheres Apaixonadas

Os dramas intensos protagonizados pelas gêmeas Ruth e Raquel (Glória Pires) em Mulheres de Areia, bem como as crônicas cotidianas e a icônica Helena (Christiane Torloni) de Manoel Carlos em Mulheres Apaixonadas, figuram constantemente no topo de interesse dos usuários. São clássicos atemporais perfeitos para os saudosistas que buscam rever grandes atuações e os cenários charmosos das produções dos anos 90 e 2000 no catálogo digital da emissora.

Cheias de Charme (2012)

O trio de protagonistas formado por Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) marcou a cultura pop nacional. Conhecidas como “As Empreguetes”, o trio estourou as barreiras da ficção lançando videoclipes reais que acumularam milhões de acessos. A novela alcançou média de 30 pontos de audiência e está disponível para quem deseja cantar junto os hits que agitaram o ano de 2012.

Vale Tudo (1988)

Um dos maiores e mais influentes clássicos de toda a história da televisão brasileira, Vale Tudo costuma apresentar picos imensos de menções e buscas na web. O mistério em torno de “Quem matou Odete Roitman?” pavimentou o caminho para o suspense nas telenovelas modernas. Com as discussões constantes sobre novas versões e remakes na atualidade, assistir à obra original no Globoplay é essencial para compreender as origens dos grandes dramas nacionais.

Como assistir novelas no Globoplay

Para ter acesso a todo esse catálogo que reúne as melhores novelas da Globo, o processo é simples e pode ser feito de computadores, smartphones, tablets ou diretamente em sua Smart TV:

1 – Acesse o site oficial do Globoplay ou baixe o aplicativo em sua loja de preferência.

2 – Realize o login com a sua Conta Globo. Caso ainda não possua, faça um cadastro rápido informando seus dados básicos.

3 – Escolha uma das modalidades de assinatura disponíveis (o catálogo completo de novelas antigas e íntegras faz parte do pacote pago do serviço).

4 – Utilize a barra de ferramentas de busca (ícone de lupa) e digite o nome do folhetim escolhido.

5 – Selecione a temporada ou o capítulo desejado e dê o play para começar a sua maratona de clássicos em 2026!