Atores mirins da Globo hoje: como estão as estrelas de novelas

Alguns dos atores mirins da Globo hoje seguem carreira artística, enquanto outros partiram para outras áreas e não aparecem na televisão há anos. A Rita de Avenida Brasil, interpretada por Mel Maia, é uma das que continuam em evidência na mídia. Já o Tonico de Chocolate com Pimenta e o Otávio de Da Cor do Pecado seguiram outros caminhos.

Mel Maia, a Rita de Avenida Brasil – Atores mirins da Globo hoje

Mel Maia é lembrada até hoje por ter interpretado Rita na primeira fase de Avenida Brasil. Na época, ela tinha apena oito anos de idade – hoje, a atriz tem 18.

A famosa segue carreira artística. Sua última novela na Globo foi em 2019, quando esteve em A Dona do Pedaço (2019). Também participou de Deus Salve o Rei (2018), Liberdade, Liberdade (2016), Além do Tempo (2015) e Joia Rara (2013). Em breve, os fãs da artista vão poder assisti-la no novo seriado da Netflix, Normal pra Vocês.

Guilherme Vieira, o Tonico de Chocolate com Pimenta

Famoso por ter interpretado Tonico em Chocolate com Pimenta (2003), Guilherme Vieira hoje tem 28 anos de idade. Ele não segue mais a carreira de ator e está longe das produções televisivas desde 2010. Além de Chocolate com Pimenta, ele também participou da TV Globinho, Vila Madalena (1999), O Beijo do Vampiro (2002), América (2005), A Lua Me Disse (2005), O Profeta (2006) e Cama de Gato (2009), além do filme Xuxa e os Duendes (2002).

Hoje, o ex-ator trabalha como executivo em uma das maiores feiras de games da América Latina e também é dublador de um personagem do jogo ”Hidden shelter”.

Júlia Maggessi, a Nina de Laços de Família – Atores mirins da Globo hoje

Júlia Maggessi tinha apenas dois anos quando ficou famosa por viver Nina, neta de Helena (Vera Fisher), em Laços de Família.

Ela tem 24 anos de idade hoje e há quatro anos não aparece na televisão – seu último papel foi como Helena na novela Jesus, em 2018. Ela participou de mais setes novelas da Record: O Rico e Lázaro (2017), Máscaras (2012), Promessas de Amor (2009), Os Mutantes (2008), Caminhos do Coração (2007) e Prova de Amor (2005).

Hoje, ela cursa faculdade de Marketing, além de continuar na área da atuação.

Pedro Malta, o Lipe de Coração de Estudante – Atores mirins da Globo hoje

Aos oito anos de idade, Pedro Malta interpretou Lipe em Coração de Estudante (2002). Ele está afastado da televisão há cinco anos – seu último trabalho em novelas foi em 2017, quando participou de Rico e Lázaro, da Record.

Anteriormente, esteve em Brava Gente (2002), Kubanacan (2003) e Começar De Novo (2004). Outros trabalhos do ícone mirim foram Prova de Amor (2005), Os Mutantes (2008) e Vidas em Jogos (2011). Hoje, tem 28 anos e mora em Recife.

Ana Karolina Lannes, a Ágatha de Avenida Brasil – Atores mirins da Globo hoje

Se lembra da Ágatha, filha de Carminha, de Avenida Brasil? Hoje Ana Karolina Lannes tem 22 anos de idade e segue carreira como DJ. A atriz não esteve em nenhuma outra novela depois do sucesso das 21h – anteriormente, ela atuou em Tempos Modernos (2010), Ciranda de Pedra (2008) e Duas Caras (2007).

A atriz está escalada para fazer parte de O Beijo Adolescente, série adolescente da HBO Max. A famosa também é embaixadora de uma marca de absorventes.

Felipe Latgé, o Otávio de Da Cor do Pecado

Felipe Latgé ficou conhecido por interpretar Otávio em Chocolate com Pimenta (2003) aos nove anos de idade. Ele é mais um dos mirins da Globo hoje que desistiram da carreira artística. A novela das 19h que lhe deu projeção nacional foi a última que ele participou – anteriormente, ele esteve em As Filhas da Mãe (2001) e Torre de Babel (1998).

Hoje, aos 27 anos, ele é diretor de arte de uma agência de publicidade em São Paulo.

Alessandra Aguiar, a Marizé de Sonho Meu

Alessandra Aguiar, a Marizé, atualmente tem 33 anos. Ela abandonou a carreira de atriz – seu último trabalho na TV foi em 2002, no programa ”Gente inocente”, da Globo. Ela se formou em teatro, mas optou por seguir a carreira de professora.

Antes de deixar a carreira artística, ela esteve nos filmes de Renato Aragão, O Noviço Rebelde (1997) e Um Anjo Trapalhão (2000), além das novelas Uga-Uga (2000), Por Amor (1997) e Barriga de Aluguel (1990).

Debby Lagranha, da Turma do Didi

Debby Lagranha ficou famosa aos sete anos de idade por participar de cinco temporadas da A Turma do Didi, entre 1998 e 2002. Depois, ela também esteve em Malhação (2005), Guerra e Paz (2008) e A Vida da Gente (2001).

Hoje, aos 30 anos, ela leva uma vida longe dos holofotes. Sua última aparição na televisão foi em 2019, quando foi uma das participantes do Power Couple Brasil, reality show da Record. Ela segue carreira como médica veterinária.

Cecília Dassi, a Sandrinha de Por Amor

Cecília Dassi é mais uma atriz mirim que abandonou a carreira artística. Hoje com 32 anos, ela trabalha como psicóloga.

A atriz participou de O Beijo do Vampiro (2002), Alma Gêmea (2005), Sete Pecados (2007), Três Irmãs (2008) e Viver a Vida (2009). Ela teve destaque como Sandrinha no folhetim Por Amor, em 1997. Seu último papel na TV foi em 2012 na série Gonzaga- De Pai Para Filho.

