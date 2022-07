Quem ganhou o Power Couple 2022; veja 1º, 2º e 3º lugar

Mais um reality show chegou ao fim e o casal Brenda e Matheus foi quem ganhou o Power Couple 2022 com 53,88% dos votos. A dupla Mussunzino e Karoline (26,89%) ficou em segundo lugar, enquanto Adryana e Albert ficaram o bronze do pódio do programa, que terminou na quinta-feira, 14 de julho.

O casal Brenda e Matheus foi quem ganhou o Power Couple 2022. Os dois mantiveram o favoritismo ao longo do programa e receberam a resposta do público. Assim que foram anunciados no Power Couple 6, os dois despontaram como os favoritos para vencerem a disputa – eles até ganharam a torcida da cantora americana Demi Lovato, que comentou em um dos posts dos famosos.

Quem ganhou o Power Couple 2022 leva para casa o saldo acumulado na conta conjunta – 0 valor depende do desempenho dos casais nas provas realizadas ao longo da competição.

Na grande final de cada temporada, o vencedor e a vencedora saem com valores diferentes de outros campeões. Por exemplo, na primeira edição, Laura Keller e Jorge Sousa saíram do programa com o prêmio de R$ 697 mil, já no ano passado, os vencedores levaram a quantia de R$ 403 mil. A performance dos casais durante as provas da edição determina se eles terão um prêmio alto ou não.

Ordem de eliminados

1ª DR: Rodrigo Mila e Daiana Araújo – 22,28%

2ª DR: Dinei e Erika Dias – 18,20%

3ª DR: Andreia e Nahim – 18,13%

4ª DR: Lucas Cartolouco e Gabi Augusto – 15,63%

5ª DR: cancelada

6ª DR: Ivy e Nandinho – 14,99%

7ª DR: Anne Duarte e Pe Lanza – 11,41%

8ª DR: Bruno e Michele Passa – 22,20%

9ª DR: Eliza e Hadballa – 18,17%

10ª DR: Lu Andrade e João Hadad – 11,89%

Participantes do Power 2022

Nesta temporada, 13 casais competem pelo prêmio do programa. Este tem sido o número de competidores desde a quarta edição do programa, de 2019. Antes, a Record selecionava um número menor de casais: foram 8 na primeira edição e 11 na segunda e terceira temporada.

Conheça os atuais competidores:

– Erika Dias e Dinei – Administradora e ex-jogador de futebol

– Anne Duarte e Pe Lanza – Especialista em marketing e cantor

– Andréia Andrade e Nahim – Empresária e cantor

– Michele Passa e Bruno Passa – Influenciadores digitais

– Gabi Augusto e Cartolouco – Influenciadora digital e jornalista esportivo

– Ivy Moraes e Fernando Borges (Nandinho) – Influenciadora e é empresário

– Brenda Paixão e Matheus Sampaio – Influenciadores digitais

– Daiana Araújo e Rodrigo Mila – Cabelereira e DJ

– Karoline Menezes e Mussunzinho – Assessora e ator

– Luana Andrade e João Hadad – Publicitária e ex-De Férias com o Ex

– Adryana Ribeiro e Albert Bressan – Cantora e empresário

– Baronesa e Rogério – Empresários e pais de MC Gui

– Eliza e Hadballa – Preparadora física e ex-jogador de futebol

