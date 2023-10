1994 x 2023: como estão os atores da novela A Viagem hoje

Sucesso do currículo da autora Ivani Ribeiro, A Viagem foi ao ar de abril a outubro de 1994, 29 anos atrás. Após essas quase três décadas de sua exibição original, o folhetim retornou às telinhas mais três vezes, sendo uma reprise na Globo e as demais no Viva, sendo a mais recente em 2021. Com isso, o público pôde relembrar muitos artistas que já eram veteranos na época e hoje continuam na ativa e também alguns iniciantes que hoje se destacam em suas carreiras. Veja como estão os atores da novela A Viagem hoje em dia!

Christiane Torloni - Diná | Atores de A Viagem hoje

Christiane Torloni já era um grande nome da televisão quando viveu a protagonista Diná em A Viagem. A atriz já havia trabalhado em Kananga do Japão (1989 - 1990), Araponga (1990 - 1991), Selva de Pedra (1986), A Gata Comeu (1985), Elas por Elas (1982) e em muitas outras novelas. Na obra de Ivani Ribeiro, sua personagem era irmã de Raul (Miguel Falabella), Estela (Lucinha Lins) e Alexandre (Guilherme Fontes) e dona de uma locadora de vídeo. Embora o irmão Alexandre não fosse muito certinho, ela sempre o defendia, o que acabava resultando em diversas conflitos que marcam sua história na trama. Casada com Téo (Maurício Mattar), ela acabava se separando durante o folhetim, já que a relação era conturbada, e assim se envolvia com Otávio (Antônio Fagundes).

Hoje aos 66 anos de idade, Christiane Torloni continua na ativa. Seu trabalho mais recente das telinhas é de 2023, a novela Vai na Fé, em que a famosa fez uma participação especial como ela mesma. Antes disso, ela ficou afastada dos folhetins por algum tempo, seus últimos projetos foram O Tempo não Para (2018) na faixa das 19h e Velho Chico (2016), no horário nobre da TV Glboo.

Antônio Fagundes - Otávio em A Viagem

Assim como Torloni, Antônio Fagundes já era um veterano renomado na época da novela A Viagem. Antes do projeto, ele havia estrelado Renascer (1993), se destacado em O Dono do Mundo (1991 - 1992), Rainha da Sucada (1990), Vale Tudo (1988 - 1989), Corpo a Corpo (1984 - 1985), e muitos outros projetos. No papel de Otávio do folhetim de Ivani, Fagundes era um advogado criminalista viúvo.

Ele era justo e pai de dois garotos, Dudu (Daniel Ávila) e Júnior (Felipe Martins). Empenhado em colocar Alexandre na cadeia, ele acabava odiado pelo rapaz, que ao se suicidar na cadeia culpava Otávio por suas desgraças na vida, o que fica ainda mais difícil quando o advogado se apaixonava por Diná.

Antônio Fagundes está com 74 anos de idade e continua trabalhando como ator. Seus trabalhos mais recentes foram a serie IndependênciaS (2022) e a peça de teatro Baixa Terapia (2023). Já das novelas o famoso está distante desde 2019, quando atuou em Bom Sucesso. Ele chegou a ser cotado para o remake de Pantanal (2022), mas acabou não aparecendo no projeto.

Guilherme Fontes - Alexandre | Atores de A Viagem hoje

Guilherme Fontes viveu o difícil Alexandre na novela A Viagem. Ele era um jovem problema, mau-caráter e vingativo que era irmão caçula de Raul, Estela e Diná. O rapaz morria no começo da história, depois de ir parar na cadeia e resolver tirar a própria vida para acabar com a situação. Após a passagem para o outro lado, ele não ficava no além e resolvia atormentar na Terra aqueles que ele julgava que foram responsáveis pelo seu destino.

Guilherme Fontes está com 56 anos de idade e continua trabalhando. O papel mais recente do ator foi na série da Globoplay Os Outros, em que viveu Jorge, um político corrupto que sai da cadeia e volta a viver com a esposa, uma síndica mau-caráter (Drica Moraes), em um condomínio do Rio de Janeiro. Antes disso, ele apareceu no filme Lulli (2021), da Netflix, estrelado por Larissa Manoela, além dos filmes O Silêncio da Chuva (2020) e Boca de Ouro (2019), além da novela Órfãos da Terra (2019), da Globo.

Miguel Falabella - Raul

Miguel Falabella interpretou Raul Veloso na novela de 1994, o irmão mais velho de Diná, Estela e Alexandre. Ele era casado com Andrezza (Thaís de Campos) e era um homem rígido e de princípios. O personagem era querido pela sogra Guiomar (Laura Cardoso) como um filho, mas após a morte de Alexandre, ela passava a ser incentivada pelo espírito do rapaz rebelde e começava a odiar Raul, que não entendia as mudanças de comportamento.

Miguel Falabella está atualmente com 66 anos de idade, além de ator, ele também é roteirista e diretor. Nos últimos tempos, ele apareceu na série Novela (2023), da Amazon Prime Video, trabalhou também em O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu (2022), do Disney+, além de Família Pharmaco (2021) e Cine Holliúdy (2019).

Lucinha Lins - Estela | Atores de A Viagem hoje

A atriz Lucinha Lins também era um destaque na novela A Viagem, ela interpretava Estela, irmã de Diná, Alexandre e Raul. Além disso, ela era mãe de Bia, adolescente interpretada por Fernanda Rodrigues. A mulher criava a jovem sozinha, pois havia sido abandonada pelo marido anos antes e por isso era um pouco fechada, não se abria com facilidade. Estela trabalhava em um escritório, mas trabalhava também com artesanato, que vendia para amigos e na locadora da irmã.

Lucinha Lins está com 70 anos de idade e continua atuando. Em 2022, ela trabalhou no filme Nunca Fomos Tão Modernos (2022), na série Sentença (2022), da Amazon Prime Video, ao lado de Camila Morgado, e também na peça As Meninas Velhas, que fez turnê por algumas cidades do Brasil. Das novelas, a famosa está afastada há algum tempo, seus últimos trabalhos foram na Record, com O rico e Lázaro (2017), Apocalipse (2017) e Vitória (2014 - 2015).

Andréa Beltrão - Lisa

Andréa Beltrão interpretou Lisa na novela A Viagem, uma jovem bonita e sofrida que era responsável por sustentar sua casa, pois o pai Agenor (John Herbert) vivia desempregado. Ela era namorada de Alexandre, que morria no começo da trama, e depois se envolvia com Téo ao longo da história. Lisa também era sobrinha de Zeca (Irving São Paulo), um músico que vivia sem dinheiro, assim como o irmão, mas era muito sonhador.

Aos 60 anos de idade, Andréa Beltrão continua na ativa e é uma atriz renomada no teatro, cinema e televisão. Em 2023, ela se apresentou com a peça Antígona, baseada em um mito grego, e antes disso, em 2021, ela esteve nos cinemas com Antes Tarde. Entre 2021 e 2022, ela esteve no horário nobre da TV Globo com a novela Um Lugar ao Sol, em que vivia a ex-modelo Rebeca.

Maurício Mattar - Téo

Maurício Mattar interpretava o personagem Téo na novela A Viagem, um carismático arquiteto. Ele era marido de Diná no começo da história, 12 anos mais velha que ele, e com quem tinha uma filha, Patty (Viviane Ribeiro). Mas seu romance era conturbado e ele sofria com os ciúmes exagerados da esposa. Por isso, durante o folhetim, ele acabava se separando da irmã de Alexandre e depois se envolvia com a ex-cunhada, Lisa.

O trabalho mais recente do ator é o filme Principe Lu e a Lenda do Dragão, que tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2024. Suas últimas novelas foram lançadas há alguns anos, Topíssima, de 2019, e Jesus, de 2018, ambas na Record TV.

Felipe Martins - Junior

Felipe Martins interpretou Junior na novela A Viagem, mais conhecido pelo apelido de Tato, o filho mais velho de Otávio Jordão, papel de Fagundes. Ele era bem próximo do pai e o adorava, e tinha como irmão de Dudu (Daniel Ávila). O jeito de "mauricinho" de Tato ia mudando ao longo da história da novela, até que ele assumia um estilo mais rebelde.

Hoje com 62 anos de idade, Felipe Martins deixou a televisão e o cinema para trás há uma década. Sua última novela foi Milagres de Jesus (2014), na Record, e seu último filme foi Noite de Arrepiar (2013). Com perfil aberto nas redes sociais, ele mostra que hoje em dia vive em um sítio no Rio de Janeiro com seus cachorros.

Suzy Rêgo - Carmem

Suzy Rêgo interpretou a bela Carmem na novela A Viagem, uma jovem que apesar da beleza natural, fica "feia" para trabalhar na locadora de Diná, porque sabe que a mulher é cheia de ciúmes. Ao longo da história da novela, trechos do passado da moça são revelados sobre um misterioso amor que viveu, em que chegou a ser noiva do do mascarado Adonay (Breno Moroni).

Suzy Rêgo está com 56 anos de idade hoje em dia. Nos últimos anos, a atriz deu às caras na série Novela (2023), da Amazon Prime Video, além de interpretar a interesseira Patsy Martinez na novela Todas as Flores (2022). Antes disso, ela esteve no filme Meu Nome é Bagdá (2020), na série Juacas (2017 - 2019) e nas novelas Rock Story (2016 - 2017) e Império (2014 - 2015).

Fernanda Rodrigues - Bia | Atores de A Viagem hoje

Fernanda Rodrigues fez parte do elenco jovem da novela A Viagem. A famosa interpretava a personagem Bia, filha de Estela, e sobrinha de Diná, Alexandre e Raul. Seu pai era Ismal (Jonas Bloch), que a abandonou com a mãe anos antes, deixando na menina o sonho de vê-lo retornar algum dia. Por conta disso, ela sofria com a falta da presença paterna e a procurava onde podia.

Hoje, Fernanda Rodrigues tem 43 anos de idade. A atriz continua trabalhando na televisão e está atualmente na novela Fuzuê, como a personagem Alícia, uma mulher que não sai do celular, pois tem vício nas redes sociais, é atrapalhada, mas tem bom coração. Antes disso, a famosa estava afastada das telinhas desde 2018, quando trabalhou em O Outro Lado do Paraíso. Além da carreira na atuação, ela também virou apresentadora e ficou a frente do Fazendo a Festa, do GNT, que teve sete temporadas.

Daniel Ávila - Dudu

Daniel Ávila interpretou o personagem Dudu na novela A Viagem, o filho mais novo de Otávio (Fagundes). O garoto gostava de colecionar coisas e era irmão de Tato (Felipe Martins). Após aparecer na trama de 1994 de Ivani Ribeiro, ele trabalhou também em Era Uma Vez (1998), Corpo Dourado (1998) e mais algumas novelas, como Malhação (1997 - 2001), Agora é Que São Elas (2003), Floribella (2005), entre outras. Porém, alguns anos depois se afastou da televisão e do cinema.

Os últimos trabalhos de Daniel na frente das câmeras foram no filme Se Eu fosse Você (2015) e em Rei Davi (2012). No entanto, ele não parou de trabalhar como artista, só que agora seu campo é outro. Além de ser dublador, hoje aos 38 anos, ele também faz parte do grupo teatral "Tá Na Rua", que mistura música e performances em locais do Rio de Janeiro.

Ary Fontoura - Tibério | Atores de A Viagem hoje

Ary Fontoura foi outro grande nome veterano que participou da novela A Viagem. Ele interpretou o personagem Tibério, um homem curioso e divertido, que morava na pensão de Cininha (Nair Bello). Ele também tinha interações com Estela, com quem trabalhava em um escritório, e tinha uma paixonite pela irmã de Diná.

O ator Ary Fontoura está atualmente com 90 anos de idade e ainda não está aposentado. Ele trabalha ao lado de Fernanda Rodrigues mais uma vez, que foi Bia em A Viagem, agora na novela Fuzuê, em que ele interpreta Seu Lampião, dono de uma boate do Rio de Janeiro. Antes disso, o artista esteve em Sob Pressão (2021) e nas novelas Salve-se Quem Puder (2020) e A dona do pedaço (2019).

