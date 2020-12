6 detalhes que já sabemos sobre o remake da novela Pantanal

Depois de 30 anos, “Pantanal” ganhará um remake na Globo. Exibida em 1990 na Manchete e escrita por Benedito Ruy Barbosa, é um marco da teledramaturgia brasileira. A história, que traz Juma Marrá, a mulher que virava onça, deve voltar às telinhas em 2021.

O que sabemos sobre o remake de Pantanal?

O elenco ainda não está totalmente definido. Marcos Palmeira, que atuou na primeira versão, acaba de ser confirmado como o protagonista José Leôncio. Juma, papel de Cristiana Oliveira, deve ficar a cargo de uma atriz novata. Antonio Fagundes está em fase de acertos com a Globo para reforçar a trama. E Luan Santana confessou que gostaria de se lançar como ator em “Pantanal“, mas disse que não recebeu um convite. Veja mais detalhes:

1 – Será fiel à versão original

“Muita gente perguntou sobre as mudanças que farei na adaptação de ‘Pantanal’, embora se trate de um remake, serei fiel a versão original. Não à toa, o meu processo começa na leitura minuciosa e análise de cada um dos 209 capítulos escritos pelo Benedito”, disse Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, que tinha apenas dois anos quando a novela estreou.

“É natural que algumas situações, hoje, estejam fora de contexto, mas a estrutura dramática é atemporal. Por isso, depois de todos esses anos, o Pantanal segue vivo no imaginário de todos nós”, concluiu.

2 – Estreia programada para 2021

A nova versão da novela deve ir ao ar a partir do dia 4 de outubro de 2021. As gravações começarão em abril do ano que vem, segundo o colunista Flávio Ricco. Mas vale lembrar que, com a pandemia de Covid-19, as datas podem sofrer alterações. “Pantanal” ocupará a faixa das 21h, após “Um Lugar ao Sol”, que vai substituir “Amor de Mãe”.

3 – Marcos Palmeira será protagonista de Pantanal

Marcos Palmeira está confirmado no elenco. Na trama original, interpretou o peão Tadeu e, agora, 30 anos depois, dá vida ao protagonista José Leôncio, que, na primeira versão, ficou a cargo de Cláudio Marzo.

“Eu acho maravilhoso! E poder voltar pelas mãos da Rede Globo, nesse momento, falando do Pantanal, trazendo as questões ambientais tão fortes, que o Benedito [Ruy Barbosa] adora fazer”, falou o ator.

4 – Juma será vivida por novata

Juma Marruá, vivida por Cristiana Oliveira, será interpretada por uma novata, de acordo com a colunista Patricia Kogut. “Eu concordo com o que o Ricardo Waddington disse no ‘Fantástico’. Na minha opinião, seria legal eles testarem atrizes desconhecidas”, opinou Cristiana Oliveira.

Aliás, Cristiana disse que aceitaria fazer uma participação no remake. “Me sentiria muito lisonjeada. Seria muito legal, mas sou a favor da liberdade de escolha. Não fico esperando nada. Claro que a Juma está muito linkada comigo até hoje. Seria besteira dizer que não. Mas eles é que têm que saber. Eu não crio expectativas em relação a nada.”

Questionada sobre qual personagem gostaria de fazer, citou três opções: “A Maria Bruaca, a Filó e a Maria Marruah, por ter uma identificação. São essas três personagens que eu sou apaixonada. Inclusive, eu voltei a ver ‘Pantanal‘, no YouTube, agora. E eu choro.”

5 – Antonio Fagundes pode atuar na novela

O papel de Velho do Rio, que foi de Cláudio Marzo, pode ficar com Antonio Fagundes. Após mais de quatro décadas de contratos exclusivos com a TV Globo, o ator se desligou da emissora em setembro, mas está em fase de acertar sua volta pontual no remake.

“Eu adoraria e adorarei fazer ‘Pantanal‘. De 1992 pra cá, tudo o que Benedito Ruy Barbosa escreveu eu fiz. Mas tudo vai depender das negociações com a TV Globo”, disse ao jornal Extra.

6 – Luan Santana gostaria de integrar o elenco de Pantanal

Luan Santana declarou que está disposto a se lançar como ator e adaptar sua agenda musical para participar de “Pantanal“. Gostaria de viver o personagem Trindade, interpretado por Almir Sater na versão original. “Tem tudo a ver com a minha essência. Interpretar um violeiro, no Pantanal, seria uma bênção. Ou o Jove (Joventino, vivido por Marcos Winter na primeira versão)”, declarou ao Gshow.

“O convite não chegou, mas, se vier, é sim. Gosto muito de atuar. Seria uma honra estar nessa novela que foi um sucesso e que traz um nome que é tão importante para o nosso país. Como sul mato-grossense e empenhado no projeto do Pantanal, eu seria muito grato em fazer parte do elenco”, completou.