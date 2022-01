7 atores brasileiros que estão na novela Ouro Verde

Ouro Verde estreou há poucos dias no GloboPlay. Considerada a ‘Avenida Brasil portuguesa’, o folhetim conta com atores conhecidos pelo público noveleiro e foi vencedora do Emmy Internacional 2018. Abaixo, veja quais são os atores brasileiros que estão na novela Ouro Verde.

Atores brasileiros que estão na novela Ouro Verde

Apesar de Ouro Verde ser uma produção de Portugal, o folhetim conta com atores brasileiros em seu elenco. Silvia Pfeifer, que esteve em O Rei do Gado (1996) e Torre de Babel (1998), é uma das protagonistas. Ela interpreta Monica Ferreira, esposa de Miguel (Luís Esparteiro), que depois de muito tempo dedicada ao lar, finalmente começa a viver como realmente deseja.

Quem também está no elenco é Bruno Cabrerizo, no ar atualmente como o Marcelo de Quanto Mais Vida, Melhor. Ele interpreta Laurentino na trama portuguesa.

Não para por aí. Maria Ribeiro, Zezé Motta, Gracindo Junior, Adriano Toloza e Ursula Corona também fazem parte do elenco.

Também há um outro conhecido do público brasileiro. O ator português Pedro Carvalho participou de A Dona do Pedaço, novela das nove da Globo exibida em 2017. Em Ouro Verde, ele interpreta o sucessor de Miguel no banco.

Ouro Verde é um prato cheio para quem gosta de novelas centradas em vingança. Escrita por Maria João Costa, a história gira em torno de José Maria Magalhães (Diogo Morgado), um empresário da região da Amazônia que se esconde atrás da identidade de Jorge Monforte e decide investir nas ações do Banco Brandão Ferreira da Fonseca. No passado, seu pai João Magalhães (Paulo Pires) foi acusado injustamente de desviar verbas do BBFF.

A falsa acusação fez com que João e toda sua família fosse assassinada a mando de Miguel. Entretanto, José Maria sobreviveu e se mudou para o Rio de Janeiro e deixou para trás Bia (Joana de Verona), seu grande amor, filha do banqueiro que mandou matar sua família. 15 anos depois, José decide retornar para Portugal sob o nome de Jorge para se vingar do homem que destruiu sua vida.

A trama é um dos maiores sucessos de Portugal e bateu recorde de audiência no país. Em 2019, a Band exibiu o folhetim no horário nobre.

Novela está disponível no GloboPlay

Exibida originalmente em 2017, Ouro Verde chegou nesta semana para os assinantes do GloboPlay. Essa é a primeira produção portuguesa disponível na plataforma de streaming.

Os episódios são liberados semanalmente. Ouro Verde tem 221 episódios, mas por enquanto apenas os 15 primeiros já estão na plataforma.

Para assistir, basta ir até o campo de busca e procurar por “Ouro Verde”. Também é possível encontrar o título na aba de “Novelas”.

Vale lembrar que para ter acesso aos capítulos da novela, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming. Os valores mensais começam em R$24,90, mas também é possível aderir um pacote anual e parcelar em até 12 vezes.

Os assinantes têm acesso não só a Ouro Verde, mas a outras produções estrangeiras conhecidas como Maria do Bairro, A Usurpadora, Marimar, Rubi, Fatmagul e mais.

Leia também: Elenice desmascara Christian na reta final de Um Lugar ao Sol