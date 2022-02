8 filmes cristãos na Netflix para assistir em 2022

O catálogo da Netflix está recheado de conteúdo variado e pode agradar a praticamente todos os gostos. Mesmo para grupos que gostem de produções nichadas, a plataforma ainda oferece diversos títulos. Para quem procura filmes cristãos na Netflix, que tal algumas opções que retratam milagres, fé, união e redenção.

À Prova de Fogo é um dos filmes cristãos da Netflix

No filme À Prova de Fogo, Caleb Holt é um bombeiro bastante dedicado, ele é um profissional e dá tudo de si no trabalho para salvar vidas e ajudar pessoas. Quando está com o uniforme de bombeiro ele é considerado um herói e tem uma imagem agradável, mas sua realidade em casa não é das melhores. O casamento de Caleb vai de mal a pior e ele decide que vai se divorciar. Mas antes que isso aconteça, o pai de Caleb pede que ele faça um projeto conhecido como o “desafio do amor”. O patriarca pede que o divórcio seja adiado por 40 dias, enquanto ele vê as mudanças do desafio fazerem parte de sua vida.

Direção: Alex Kendrick

Ano: 2008

Milagres do Paraíso

Baseado no livro Three Miracles From Heaven, de Christy Beam, o filme cristão que está no catálogo da Netflix conta a história de uma família que descobre que uma de suas filhas, Anna, está com uma doença rara. De médico em médico, os pais da menina tentam encontrar uma cura, mas os esforços não são recompensados. Até que a menina é milagrosamente curada após um acidente.

Direção: Patricia Riggen

Ano: 2016

A Semana da Minha Vida é para quem gosta de filmes cristãos na Netflix

Para quem gosta de musical, o filme cristão da Netflix A Semana da Minha Vida pode ser uma opção. A trama conta a história de jovens que vão para um acampamento cristão. Um dos protagonistas, Will é um garoto rebelde que teve problemas com a lei e por isso precisou escolher entre ir para o reformatório ou um acampamento cristão. Ele acaba escolhendo a segunda opção e começa a mudar de vida, por lá ele conhece Avery.

Direção: Roman White

Ano: 2021

O Céu é de Verdade

Todd é pastor em uma igreja, ele é casado com Sonja e tem um filho pequeno, Colton. Certo dia, o menino precisa de uma cirurgia de emergência, quando acorda e se recupera do momento de tensão, o garoto revela para o pai que anjos cantaram para ele enquanto estava na mesa de operação. Colton inclusive fica ciente de informações que não haviam sido revelado por seus pais, como um aborto espontâneo que a mãe do garoto teve antes de ele nascer. Todd então se convence que o filho conheceu o céu e começa a questionar suas crenças.

Direção: Randall Wallace

Ano: 2014

Talento e Fé na lista de filmes cristão Netflix

O filme cristão do catálogo da Netflix se passa na década de 1970 e mostra Tony Nathan, um talentoso jogador de futebol americano que precisa lidar com o preconceito e obstáculos da vida em meio a segregação racial que atinge a população do país enquanto lida com suas dúvidas sobre fé.

Direção: Andrew Erwin e Jon Erwin

Ano: 2015

Os Dez Mandamentos é um dos filmes cristãos na Netflix

Para quem gosta de obras nacionais, Os Dez Mandamentos – O filme pode agradar. O longa reúne o conteúdo da novela de mesmo nome da Record TV em formato de um filme. A trama conta a trajetória de Moisés desde o nascimento até a morte. O personagem bíblico foi escolhido de Deus para libertar o povo de Israel da escravidão nas terras do Egito.

Direção: Alexandre Avancini, Daniel Ghivelder, Vivianne Jundi, Michele Lavalle, Armé Mamente e Hamsa Wood (diretores da novela)

Ano: 2015

Deus Não Está Morto 2

O primeiro filme da série “Deus Não Está Morto” não está disponível no catálogo de filmes cristãos da Netflix, mas para quem já conferiu o primeiro, na plataforma você poderá assistir a continuação. A trama mostra Grace, uma professora cristã que fala sobre Jesus em sala de aula, ao responder a dúvida de uma de suas alunas. O momento acaba gerando problemas para Grace, que responde a um processo criado pela diretora da instituição, Kinney, que não quer ver assuntos religiosos tratados em sala.

Direção: Harold Cronk

Ano: 2015

Nada a Perder

Outra produção para quem procura um filme cristão brasileiro para ver na Netflix. Nada a Perder conta trajetória de Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, e dono da Record, emissora que tem muitas produções evangélicas.

Direção: Alexandre Avancini

Ano: 2018

Como assistir – Planos e valores

A Netflix oferece três planos mensais que variam de R$ 25,90 a R$ 55,90. Com qualquer um deles, seja o mais barato ou mais caro, você terá acesso ao catálogo completo da plataforma, não há separação entre os clientes que optam pelos pacotes que custam mais.

A diferença entre as assinaturas está na qualidade de imagem e quantidade de dispositivos que podem acessar a conta ao mesmo tempo.

Para assistir aos filmes cristãos na Netlix, você precisará optar entre:

Plano Básico – R$ 25,90 ao mês, apenas uma tela por vez, qualidade de imagem SD (480p);

Plano Padrão – R$ 39,90 ao mês, até duas telas simultâneas e qualidade de imagem Full HD (1080p);

Plano Premium – R$ 55,90 ao mês, até quatro telas simultâneas e qualidade de imagem Ultra HD (4K).

Leia também

55 lançamentos da Netflix em fevereiro de 2022