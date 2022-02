O primeiro folhetim bíblico da TV Record está de volta às telinhas, agora em um compilado de reprises, a novela “A Bíblia”. Ao finalizar as cenas de José do Egito, agora a emissora tem exibido a trajetória de outro famoso personagem das escrituras, Moisés. E para quem já quer se adiantar e saber tudo sobre esta trama, que tal relembrar o que acontece com Moisés na novela Os Dez Mandamentos?

O que acontece com Moisés na novela Os Dez Mandamentos da Record?

A história de Moisés (Guilherme Winter) é contada desde o nascimento até o dia de sua morte na novela Os Dez Mandamentos. Tudo começa quando o personagem ainda é um bebê e seu povo é escravo no Egito. O Faraó Seti lança um decreto que determina que todos os bebês hebreus do sexo masculino devem ser mortos e por isso a mãe de Moisés toma uma atitude para tentar salvar o filho.

Joquebede (Samara Felippo / Denise Del Vecchio) embrulho o filho e o coloca em uma manjedoura, em seguida ela o leva até o Rio Nilo. O cesto com a criança acaba nas mãos da princesa do Egito, Henutmire (Mel Lisboa / Vera Zimmermann), que se sensibiliza e pega o menino para criá-lo como seu. No entanto, ela esconde a verdadeira origem do rapaz. Joquebede consegue ficar próxima do filho quando é contratada para ser ama de leite do menino.

Anos se passam e Moisés cresce na novela Os Dez Mandamentos como um dos príncipes do local. Ele integrou a família do faraó depois de ser adotado por Henutmire, não faz ideia de quem é sua verdadeira mãe e que é irmão de Miriã (Larissa Maciel) e Arão (Petrônio Gontijo).

No palácio, Moisés na novela Os Dez Mandamentos compete pela a atenção da bela Nefertari (Camila Rodrigues) com o tio-irmão Ramsés (Sérgio Marone), com quem cresceu.

Quando Moisés já está na fase adulta de sua vida, acontece na novela Os Dez Mandamentos que sua verdadeira origem é revelada. Por conta disso, ele é obrigado a fugir e vai parar nas terras de Midiã. Lá ele conhece Zípora (Giselle Itié) e se apaixona. Os dois se casam e passam anos em Midiã, Moisés se torna pastor de ovelhas, mas é chamado por Deus para retornar ao Egito.

O Senhor conversa com o escolhido e diz que ele precisa voltar a sua terra de origem para libertar o povo de Israel da escravidão.

Moisés retorna ao Egito na novela Os Dez Mandamentos e enfrenta Ramsés, que agora está no trono. Como esperado, o novo Faraó não cede, por isso surgem 10 pragas que assolam o lugar. Após a décima e última praga do Egito, em que o filho primogênito de Ramsés morre, o soberano deixa o povo hebreu ir embora, porém, pouco depois volta atrás da decisão e persegue Moisés e os ex-escravos no deserto.

O momento resulta em um dos pontos mais famosos da história na bíblia. A abertura do Mar Vermelho, para que todos os hebreus pudessem passar em segurança. Quando o Mar é fechado, o exército egípcio é morto.

No deserto com o povo de Israel, Moisés começa uma peregrinação pela Terra Prometida. É durante este tempo que Deus volta a falar com o servo e lhe concede os 10 mandamentos descritos na Bíblia.

No final da novela Os Dez Mandamentos, Moisés morre. Pouco antes de seu desfecho, ele explica para os hebreus que Josué ficará com a missão de levá-los a Canaã, já que ele falece antes de conseguir chegar na Terra Prometida por Deus.

Que horas passa a novela A Bíblia

A novela A Bíblia é exibida de segunda a sexta-feira na faixa das 21h00, depois do Jornal da Record. Desde o término de A Fazenda 2021 e Quando Chama o Coração na programação, o folhetim tem cerca de 1 hora e 30 minutos de espaço na programação.

Atualmente é mostrado o que acontece com Moisés na novela Os Dez Mandamentos. A terceira e última parte da produção será a reprise de A Terra Prometida, novela de 2016. Depois, a emissora irá exibir a inédita Reis:

Como está o ator Guilherme Winter hoje?

O ator Guilherme Winter, de 42 anos, está longe das telinhas desde 2019, quando viveu seu último personagem em uma novela, Guilherme Lima em Topíssima, e tem se divertido com a vida de pai.

O filho do famoso, Pedro Luna, vai completar 2 anos em março de 2022 e é fruto do relacionamento que Winter teve com a atriz Giselle Itié. A dupla engatou um relacionamento nos bastidores da novela Os Dez Mandamentos, em que o ator foi Moisés e ela Zípora, par romântico do personagem.

Antes de seus últimos trabalhos no mundo novelesco, Topíssima e Os Dez Mandamentos, Guilherme Winter esteve em Desejarás (2017), Milagres de Jesus (2015), Manual Prático da Melhor Idade (2014), José do Egito (2013) e Pecado Mortal (2013), seu primeiro projeto na Record.

A carreira de Winter na televisão começou na Globo, com a novela Cobras & Lagartos (2006), de João Emanuel Carneiro. Depois disso ele atuou em Malhação (2007), Paraíso (2009), Tititi (2010 – 2011), Tapas & Beijos (2011) e Cheias de Charme (2012).

