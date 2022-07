A Clarice da novela morreu mesmo? Caixão fechado deixa dúvidas

Logo nos primeiros capítulos de Cara e Coragem, a diretora da Siderúrgica Gusmão interpretada por Taís Araújo apareceu morta. Mas a grande pergunta que fica na cabeça do público é: a Clarice da novela morreu mesmo? O mistério a ser resolvido pela audiência da novela não é apenas quem supostamente matou a empresária, mas se ela não forjou a própria morte. Alguns detalhes do velório da personagem deixam dúvidas.

A Clarice da novela morreu mesmo em Cara e Coragem?

Até agora, não foi revelado se a Clarice da novela morreu mesmo ou permanece viva e escondida em algum lugar. Algumas teorias que sustentam que a moça talvez tenha fingido sua morte é que o velório da personagem de Taís Araújo foi de caixão fechado, o que é estranho para a ocasião.

A empresária foi encontrada na água, aparentemente afogada, e não sofreu nenhuma deformação ou teve seu corpo irreconhecível por conta de algum acidente ou queimadura, o que pode gerar a necessidade de um velório com caixão lacrado. Por conta disso, é possível que o caixão tenha sido enterrado vazio, já que ninguém viu de fato o corpo de Clarice dentro.

Para quem não lembra, Itálo (Paulo Lessa) chegou a reconhecer o corpo da amada no IML (Instituto Médico Legal). No entanto, se Clarice decidiu forjar sua própria morte, a personagem poderia estar sob o efeito de algum remédio que a fizesse parecer sem vida. Porém, é bom lembrar que isso é uma teoria.

O que foi confirmado até agora é que Anita e Clarice são duas pessoas diferentes, então se Clarice por acaso estiver viva, ela não tem se passado pela massoterapeuta. Em cenas de flashback na novela de Claudia Souto, o público descobriu que as duas se conheceram algum tempo antes da morte da empresária e a sósia tomou o lugar de Clarice algumas vezes em eventos, em troca de alguns itens de luxo da ricaça.

Quem matou Clarice?

Se a Clarice da novela morreu mesmo em Cara e Coragem, será necessário pegar o assassino da empresária. Até agora, a polícia e o público seguem pistas sobre quem pode ter cometido o crime, mas não há muitos suspeitos. Leonardo (Ícaro Silva), irmão de Clarice, tinha problemas com a moça, então ganhou os holofotes quando ela apareceu morta, mas nada que incrimine de fato o personagem surgiu até agora.

O que deixa Leonardo ainda na mira de suspeitos é seu desespero nos capítulos recentes da trama com a reabertura do caso de Clarice, que foi temporariamente encerrado. Ao ser avisado por Regina (Mel Lisboa), que a polícia estava novamente investigando a morte de sua irmã, o rapaz ficou preocupado: “eles não podem reabrir as investigações. Vão mexer nisso pra quê? Por quê? A polícia tinha encerrado o caso, tinha dado tudo certo. Ou quase tudo, você sabe”.

A Clarice da novela morreu mesmo? Assista o resumo da trama e faça suas teorias:

Cara e Coragem acaba quando?

Se a revelação de que a Clarice da novela morreu mesmo ou forjou a própria morte for revelada apenas na reta final do folhetim, o público terá que esperar um longo tempo para desvendar esse mistério. Isso porque Cara e Coragem tem previsão de ficar no ar até meados de janeiro de 2023.

Se os planos da Globo não mudarem até lá, o folhetim terá por volta dos 197 capítulos no total. Essa marca faz de Cara e Coragem a novela mais comprida da faixa das 19h desde a segunda versão Ti-Ti-Ti, que foi exibida entre julho de 2010 e março de 2011 e ganhou 209 capítulos.

Para se ter uma ideia do tamanho das antecessoras da faixa de horário, Quanto Mais Vida Melhor terminou com 161 capítulos, a reprise de Pega Pega contou com 108 capítulos – a versão original teve 184 – e Salve-se Quem Puder teve apenas 107 episódios no total. Inicialmente, era previsto que Salve-se Quem Puder chegasse aos 155, mas a pandemia atrapalhou a produção, que precisou encurtar a trama. Faz tempo que a faixa não esbarra em uma novela comprida como Cara e Coragem.

Para quem está curioso com o que virá nas telinhas após o término de Cara e Coragem, a novela de Claudia Souto será substituída por Vai na Fé. Escrita por Rosane Svartman, também autora de Totalmente Demais e Bom Sucesso. Ainda não há muitos detalhes sobre a produção divulgados, mas já foi revelado que Sheron Menezzes será a protagonista. Além dela, estarão no elenco José Loreto, Carolina Dieckmann, Renata Sorrah, Regiane Alves, Bella Campos e Letícia Salles.

