Clarice e Anita são a mesma pessoa? Flashback põe fim a dúvida

Anita tem a mesma aparência que Clarice e as duas compartilham a mesma tatuagem na perna. Por isso, uma grande questão é levantada na trama: Clarice e Anita são a mesma pessoa? Os próximos capítulos de Cara e Coragem podem por fim a parte do mistério da trama.

Clarice e Anita são a mesma pessoa

Ainda não foi revelado se Clarice morreu mesmo na novela Cara e Coragem, mas deve ser confirmado no capítulo do dia 25 de junho, sábado, que Clarice e Anita não são a mesma pessoa. A verdade virá a tona após Samuel chamar Anita de Clarice, pois a moça terá um flashback de quando conheceu a falecida.

Tudo acontecerá depois que Anita tiver um encontro inesperado com Samuel. Primeiro o personagem de Alejandro Claveaux a verá de longe e tentará alcançá-la ao chamar pelo nome de “Clarice”. A massoterapeuta se incomodará com os olhares de Samuel. Ela chega a ser seguida pelo rapaz ao sair de um bar, mas consegue escapar. Porém, Anita não conseguirá se manter escondida por muito tempo e acaba trombando novamente com a personagem.

Ao reencontrar a moça, Samuel a beijará. Neste momento, Anita se lembrará do dia em que conheceu Clarice. A cena então provará ao público que, apesar de serem idênticas na aparência, elas são pessoas diferentes.

Pouco antes disso, o público continuará acreditando que Clarice não morreu mesmo em Cara e Coragem e pode se passar por Anita, pois a jovem aparecerá apagando algumas fotos de Clarice e Samuel. Não se sabe o motivo de Anita ter tais fotos em mãos. Ela tomará a atitude de apagá-las depois que começar a ser perseguida por Samuel. Mais novidades sobre o mistério principal do folhetim ainda não foram revelados.

Velório de Clarice foi com caixão fechado

Outro ponto misterioso da trama que deixa o público com a pulga atrás da orelha sobre se Clarice morreu mesmo em Cara e Coragem é que o velório da personagem de Taís Araújo foi com o caixão fechado. Por isso, há quem pense que Clarice continua viva e inventou sua própria morte.

Sobre o assunto, até a atriz Taís Araújo comentou nas redes sociais. Após as cenas do velório de Clarice, a famosa escreveu no Twitter: “perceberam que o velório foi de caixão fechado? Será que ela não morreu? Claudia Souto me garantiu que sim, mas vocês estão falando tanto que até eu estou duvidando”.

Quando o mistério vai ser resolvido em Cara e Coragem?

Claudia Souto, a autora da trama, ainda não soltou spoilers sobre a resolução do grande mistério da novela e se Clarice morreu mesmo em Cara e Coragem. Ainda não foi revelado se o público descobrirá a verdade ao longo dos capítulos ou apenas no final do folhetim.

Caso a resposta para as perguntas do público só aconteça na reta final, isso irá demorar. A previsão atual é que Cara Coragem termine entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. A substituta do folhetim de Claudia Souto já foi escolhida. A próxima trama das 19h se chamará Tente Outra Vez e será de autoria de Rosane Svartman, que escreveu Totalmente Demais (2015 – 2016) e Bom Sucesso (2019) em parceria com Paulo Halm. A trama ainda não tem sinopse oficial da Rede Globo ou elenco divulgado.

Ainda não se sabe se Clarice morreu mesmo em Cara e Coragem, mas Samuel já é considerado um dos principais suspeitos do crime:

