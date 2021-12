Quais são as novelas de maior sucesso da Globo?

As novelas são paixão nacional desde que começaram a ser exibidas nas telinhas brasileiras, há 70 anos. Ao longo das décadas, muitos títulos ficaram marcados na memória dos espectadores e bateram recorde de público. Relembre abaixo as novelas de maior sucesso da Globo.

Vale lembrar que na época de exibição de alguns dos folhetins, o método de contagem da audiência era diferente. O DCI listou alguns dos maiores sucessos, entre novelas antigas e atuais, que causaram grande comoção nacional no Brasil e conquistaram bons números de audiência. Os títulos listados estão em ordem cronológica.

Novelas antigas – Irmãos Coragem (1970) – Novelas de maior sucesso da Globo

Exibida em 1970, Irmãos Coragem foi um dos maiores fenômenos no Brasil. Segundo o Notícias da TV, o folhetim escrito por Janete Clair ultrapassou os 85% de audiência – na época, o público era medido por porcentagem. No livro Antes Que Me Esqueçam, o diretor Daniel Filho contou que o ibope da trama superou até a final da Copa de 1970, em que o Brasil foi tricampeão.

Roque Santeiro (1985)

Roque (José Wilker), Viúva Porcina (Regina Duarte) e Sinhozinho Malta (Lima Duarte) conquistaram o Brasil na década de 80. Ao longo da história, Roque Santeiro chegou a atingir 100% de audiência, conforme relatado por José Bonifácio de Oliveira, diretor geral da Globo, na obra O Livro do Boni.

Tieta (1989) – Novelas de maior sucesso da Globo

Betty Faria garantiu uma média de 65 pontos com sua interpretação da protagonista Tieta, no folhetim escrito por Aguinaldo Silva. A obra é uma adaptação do romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado.

O Salvador da Pátria (1989)

Recentemente reexibida no Viva, O Salvador da Pátria parou o país com o mistério sobre a identidade do assassino de Juca Pirama. Na época, a novela terminou com 62 pontos de audiência.

Novelas exibidas após o ano 2000 – Celebridade (2003)

O público ficou aflito para finalmente ter a resposta para o mistério: quem matou Lineu (Hugo Carvana)? A novela teve capítulos que bateram os 57 pontos de audiência, mais uma marca histórica para o horário.

Senhora do Destino (2004) – Novelas de maior sucesso da Globo

Renata Sorrah roubou todas as atenções ao viver a vilã Narazé Tedesco em Senhora do Destino (2004). A novela fechou com a surpreendente marca de 50 pontos de média, um dos maiores sucessos dos anos 2000.

América (2005)

América passou por diversas crises durante sua exibição. Depois de ver os índices de audiência despencarem, a trama deu a volta por cima e chegou a marca pico de 71 pontos na exibição do último capítulo. Na média geral, fechou com 49,2.

Fina Estampa (2011)

Fina Estampa, que ganhou uma edição especial recentemente na Globo, também foi um sucesso em sua exibição original. Foram 39,2 pontos de média para a história de Pereirão (Lilia Cabral).

Avenida Brasil (2012)

Para fechar a lista com um sucesso ‘recente’, Avenida Brasil foi um verdadeiro sucesso de repercussão. O folhetim de João Emanuel Carneiro consolidou Carminha (Adriana Esteves) como uma das vilãs mais lembradas pelo público e marcou 39 pontos de média.

