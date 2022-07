A Favorita novela final explicado: o que acontece?

Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Cláudia Raia) são as protagonistas da trama de João Emanuel Carneiro. Em A Favorita novela final explicado, uma deles volta para a cadeia enquanto a outra tem um desfecho feliz ao lado de Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia). A vilã finalmente paga pelos crimes cometidos ao longo da história.

A Favorita novela final explicado

A derrocada de Flora começa quando Silveirinha (Ary Fontoura) cansa de ser humilhado pela loira e decide abandoná-la. O empresário passa a ficar ao lado de Donatela após se redimir com a ex-patroa, por quem sentiu um ódio muito grande durante toda a vida.

É então que Donatela traça um plano para colocar a vilã atrás das grades. Ela se reaproxima da megera e consegue ludibriar a loira para que ela assuma publicamente a autoria dos crimes. Flora vai presa pelas mortes de Dodi (Murilo Benício), Dr. Salvatore (Walmor Chagas) e Maíra (Juliana Paes), mas consegue escapar da cadeia.

Enquanto isso, Donatela acredita estar livre da megera – mas é aí que ela se engana. A próxima vilania de Flora é invadir o casamento de Donatela com Zé Bob. Durante a cerimônia, vilã se infiltra como uma das garçonetes que trabalham na festa e esfaqueia Silveirinha durante a cerimônia, mas consegue fugir. Apesar do atentado, a madame e o jornalista se casam.

Depois, Flora aparece na lua de mel dos pombinhos. Ela invade o quarto em que os pombinhos estão hospedados e debocha do casal, enquanto segura uma arma de fogo: “como é que vocês não possuem serviço de quarto? Eu mesma vou servir vocês”.

Enquanto segue apontando uma arma para o casal, o telefone de Donatela toca – é Lara quem está tentando falar com a mãe. “Olha quem está ligando para empatar a lua de mel de vocês! A ‘purgantezinha’ número um”, diz Flora sobre a própria filha.

Flora joga o celular de Donatela dentro de uma jarra de suco, deixando Lara preocupada. É aí que a loira entra em cena – ela vai até o hotel, junto com Irene (Gloria Menezes) e Silveirinha, onde a madame e o jornalista estão hospedados.

Antes que Flora possa fazer qualquer mal para os recém-casados, Lara, Irene e Silveirinha chegam no local, e a jovem pega a arma de sua avó. “Atira em mim, Flora, ou eu atiro em você”, grita a personagem de Mariana Ximenes. “Olha só pra isso, a vaquinha resolveu agir”, debocha a vilã. “Atira, Lara, e então você será uma assassina como eu. Atira na sua mãe”.

“Você não é a minha mãe. A minha mãe é a Donatela!”, grita Lara, que atira em Flora. A bala pega no ombro da megera, que sobrevive.

Depois de recuperada do tiro que levou de Lara, a loira volta para a cadeia e é maltratada pelas outras presidiárias, e diz para as colegas de cela que se chama Donatela.

Mas e o que acontece com Silveirinha? Depois de ajudar Donatela em sua vingança contra Flora, o homem volta a ser empresário e passa a cuidar da carreira de uma nova dupla sertaneja juvenil.

O segredo de Silveirinha é revelado ao longo da trama: foi ele quem sequestrou Matheus, filho de Donatela, quando ele ainda era bebê. O vilão raptou a criança para pedir resgate, mas deixou que Cilene (Elizângela) criasse o garoto como se fosse seu filho pois ela estava apegada ao bebê – no entanto, ela não sabia do plano do crápula. Ao longo da trama, é revelado que Halley (Cauã Reymond) é o filho sequestrado de Donatela.

Lara e Halley ficam juntos?

Lara e Halley passam por um grande susto ao longo da novela. Os dois se conhecem após Gonçalo (Mauro Mendonça), avô da moça, contratar o rapaz para ser o segurança dela. No entanto, os dois acabam se apaixonando.

Ao longo da trama, descobre-se que Halley na verdade é Mateus, filho de Donatela e Marcelo que desapareceu quando ainda era bebê – na verdade, ele foi sequestrado por Silveirinha.

O casal termina pois acreditam ser meios-irmãos, já que Lara também, teoricamente, era filha de Marcelo. Porém, é revelado que a loira é filha de Dodi (Murilo Benício) que o verdadeiro herdeiro da herança milionária dos Fontini é Halley e não Lara.

No final da novela, os dois superam as adversidades do relacionamento e ficam juntos.

E Maria do Céu?

Ao longo da trama, Maria do Céu (Deborah Secco) se relaciona com Halley, Cassiano (Thiago Rodrigues) e Orlandinho (Iran Malfitano). A jovem engravida de Halley, mas termina a trama ao lado de Orlandinho.

No começo da novela, ela se aproximou dele para usufruir do dinheiro do rapaz e dar um futuro melhor para o seu filho. Já ele topou ficar com Maria do Céu para esconder sua homossexualidade.

Porém, os dois acabam se apaixonando de verdade e ficam juntos em A Favorita novela final explicado.

Final de Catarina

Catarina se livra dos abusos do ex-marido Leonardo (Jackson Antunes) e finalmente consegue viver em paz.

Quando Leonardo descobre que Stela (Paula Burlamaqui), que se torna uma grande amiga de Catarina e se apaixona por ela, é lésbica, ele tenta estuprá-la, mas é impedido por sua ex-mulher. Ele vai preso por todos os crimes cometidos ao longo da novela.

Catarina desiste de casar com Vanderlei (Alexandre Nero) para ir em busca de sua própria felicidade sozinha, e vai viajar ao lado de Stela. Apesar do interesse romântico da moça, elas permanecem sendo apenas amigas.

