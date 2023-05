A Infância de Romeu e Julieta: Vittória Seixas é filha de quem?

A atriz Vittória Seixas com os pais Patrícia e Fernando - Foto: Reprodução/Instagram/@vittoriaseixas_oficial/@fseixasdrums

Artista mirim interpreta Julieta na novelinha do SBT

Vittória Seixas interpreta Julieta na novelinha A Infância de Romeu e Julieta, nova trama infantil do SBT. A atriz de 14 anos de idade já esteve em outros projetos, trabalhando desde muito nova, incluindo folhetins da Globo. Afinal, Vittória Seixas é filha de quem?

Quem são os pais de Vittória Seixas?

A atriz Vittória Seixas é filha da médica Patrícia Seixas e do músico Fernando Seixas. A jovem também tem um irmão mais velho, João.

É a mãe da artista quem administra as redes sociais da filha. Em sua página no Instagram, Patrícia sempre publica cliques ao lado do marido e dos filhos.

Já Fernando também segue carreira artística. O pai de Vittória é baterista das bandas Além do Rock e Biritles, além de ser percussionista do projeto de musicalização infantil Brincando de Papel. O música costuma realizar apresentações ao lado dos grupos musicais em bares e casas de shows do Rio de Janeiro.

Vittória Seixas está envolvida na arte desde criança, quando começou a fazer aulas de canto, dança, interpretação para teatro e TV. O primeiro trabalho da jovem atriz em novelas foi em O Rico e o Lázaro, da Record, em 2017. Partiu para a Globo nos anos seguintes, fazendo parte do elenco dos folhetins O Sétimo Guardião (2018), como Cristiana, e em Quanto Mais Vida, Melhor (2021), interpretando Bianca.

Também já fez trabalhos nos cinemas, incluindo o filme O Grande Sertão Veredas (2021) e curtas-metragens, além de ter feito parte do elenco de algumas peças de teatro.

Em 2023, Vittória Seixas protagoniza A Infância de Romeu e Julieta, baseada no clássico de William Shakespeare e criada por Íris Abravanel.

Os jovens Romeu (Miguel Ângelo) e Julieta, que se conhecem por morarem no mesmo bairro, se apaixonam mas são impedidos de viverem o romance devido a rivalidade entre suas famílias, que não permitem que os dois se aproximem.

Vivendo entre as brigas de suas famílias, ambos montam um plano para selar a paz no bairro, tanto em suas turmas como em suas respectivas famílias.

Veja: Elenco de A Infância de Romeu e Julieta: quem é quem na novelinha

Como assistir A Infância de Romeu e Julieta?

A Infância de Romeu e Julieta vai ao ar de segunda a sábado, às 20h45, horário de Brasília. Todos os capítulos da novelinha também são disponibilizados para os assinantes da Amazon Prime Video, produtora do folhetim junto com o SBT.

Para ter acesso aos episódios no streaming, é necessário ter o plano pago do Prime Video sob o custo de R$ 14,90 mensais ou R$ 119 por ano, parcelado em até doze vezes. A plataforma também oferece 30 dias grátis de teste.

Além de Vittória Seixas, A Infância de Romeu e Julieta conta com outros nomes no elenco. Romeu é vivido pelo ator Miguel Ângelo, 12, que já esteve na série O Caçador, da Globo, e em peças de teatro.

No elenco infantil protagonista também estão Bárbara Cruz (Rosalina), Vinicius Pieri (Patrick), Vivi Lucas (Lívia) e Gianlucca Mauad (Alex).

Já entre os adultos, a novelinha conta com nomes conhecidos pelo público incluindo Bianca Rinaldi (Vera), João Baldasserini (Daniel Matos), Karin Hils (Gláucia Monteiro) e Lu Grimaldi (Clara Campos).