A Infância de Romeu e Julieta estreia hoje no SBT; veja horário

Escrita por Iris Abravanel, a novela infantil A Infância de Romeu e Julieta estreia hoje, 8 de maio, nas telinhas do SBT. A produção traz os atores Miguel Ângelo e Vitória Seixas como os protagonistas da história inspirada na trágica peça de William Shakespeare, que já foi adaptada diversas vezes e em diferentes formatos ao redor do mundo.

Qual a história de A Infância de Romeu e Julieta?

A história de A Infância de Romeu e Julieta se passa em Castanheiras, um bairro dividido entre os moradores da Torre e Vila. De um lado estão os ricos, do outro as famílias que não possuem o mesmo poder aquisitivo. As famílias mais antigas e tradicionais da região são os Campos e Monteiro, inimigos.

Romeu é herdeiro dos Monteiro e vive entre os moradores do lado conhecido como Torre, no Residencial Verona. Já Julieta, é uma menina diferente, descolada e amante do skate que vive entre os moradores da Vila. Ela é neta de Helio Campos, que lidera associação do bairro das Castanheiras.

Romeu e Julieta se conhecem por acaso na festa de dez anos do CEC, Centro Esportivo Castanheiras, e o primeiro contato entre eles é mágico. Porém, a rivalidade de suas famílias pode colocar tudo a perder.

Assista a abertura da novela A Infância de Romeu e Julieta:

Que horas começa A Infância de Romeu e Julieta no SBT?

A estreia da novela A Infância de Romeu e Julieta está marcada para começar às 20h45, depois do telejornal SBT Brasil. O folhetim ficará no ar até às 21h30, quando cederá espaço para Poliana Moça, que está em sua reta final.

Os folhetins ficarão em dobradinha até o desfecho de Poliana, previsto para este mês de maio. O dia exato do último capítulo da trama ainda não foi confirmada pelo SBT.

Depois de Poliana, é exibida a reprise de Cúmplices de um Resgate, a partir das 22h00. O folhetim fica com apenas 30 minutos no ar e termina às 22h30 para ceder espaço para o Programa do Ratinho.

Para assistir ao vivo e de graça, é só acompanhar pelo canal do SBT ou optar pelo site SBT Vídeos, site que exibe em tempo real o canal gratuitamente. Você não precisa de cadastro por lá, é só acessar o endereço https://www.sbtvideos.com.br/ e clicar no botão "Ao Vivo" entre as abas superiores no horário da estreia da novela A Infância de Romeu e Julieta.

Primeiros cinco capítulos já estão na Amazon Prime Video

Por ser uma produção do SBT em parceria com a Amazon Prime Video, os assinantes do serviço também terão acesso aos capítulos inéditos do folhetim infantil. Aliás, os clientes do streaming estão na frente e já podem conferir os cinco primeiros capítulos da trama de uma só vez. Todas as sextas-feiras, a plataforma adicionará os próximos cinco capítulos da trama de uma vez.

Para ter acesso, é necessário pagar. Atualmente, o site oferece dois planos, o mensal de R$14,90, ou o anual, que cobra R$ 119,00.

