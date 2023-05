Quando volta Rebelde no SBT? Emissora confirma reprise

Rebelde no SBT será exibida nos próximos meses. O canal de Silvio Santos já liberou a primeira chamada para a reprise do sucesso mexicano, que deve entrar para a grade de novelas em breve. O folhetim volta a ficar em alta com a turnê de reencontro do RBD, que passa pelo Brasil em novembro.

Vai passar Rebelde no SBT?

O SBT exibiu a primeira chamada de divulgação da reprise de Rebelde no SBT no início de maio, confirmando o retorno da novela. O DCI entrou em contato com a assessoria de imprensa da emissora, na quarta-feira (10), que afirmou não ter data certa para o início da exibição dos capítulos.

Mas na web, os internautas especulam que a trama entra no ar a partir de junho. O retorno do folhetim acontece em meio a euforia causada pela turnê do RBD, que se reúne nos palcos pela primeira vez desde o fim do grupo na década de 2000.

Rebelde é uma produção da Televisa, exibida originalmente entre outubro de 2004 e junho de 2006, totalizando 440 capítulos. A novela foi um sucesso na América Latina, transformando os seis personagens principais e membros do grupo musical em ídolos.

A novela se passa no semi-internato Elite Way School, onde estudavam jovens ricos e bolsistas. Os protagonistas Mia Colucci (Anahí), Roberta (Dulce Maria), Lupita (Maite Perroni), Diego (Christopher von Uckermann), Miguel (Alfonso Herrera) e Giovanni (Christian Chávez), assim como os demais personagens da trama, lidam com os dramas típicos da adolescência, entre brigas e romances.

O folhetim deu origem ao grupo musical RBD, que arrastou multidões por onde passou. O primeiro álbum, intitulado 'Rebelde', foi lançado em 2004 com alguns dos maiores hits. Nos anos seguintes, os artistas também lançaram Nuestro Amor (2005), além dos ao vivos Tour Generación RBD En Vivo (2005) e Live in Hollywood (2006).

Essa será a segunda reprise de Rebelde no SBT. Após a exibição original, o folhetim foi reexibido entre 2013 e 2015. O canal de Silvio Santos readquiriu os direitos da novela em abril deste ano.

Veja: como está o elenco de Rebelde hoje

Onde serão os shows do RBD no Brasil?

O SBT pega carona no sucesso da Soy Rebelde Tour, turnê de reencontro do grupo mexicano. Apenas Alfonso Herrera não irá participar dos shows.

O RBD passa pelo Brasil em novembro, com oito shows distribuídos em São Paulo e Rio de Janeiro. Todos os ingressos já estão esgotados.

10 de novembro - Estádio Nilton Santos - Engenhão, Rio de Janeiro

11 de novembro - Estádio Nilton Santos - Engenhão, Rio de Janeiro

12 de novembro - Estádio do Morumbi, São Paulo

13 de novembro - Estádio do Morumbi, São Paulo

16 de novembro - Allianz Parque, São Paulo

17 de novembro - Allianz Parque, São Paulo

18 de novembro - Allianz Parque, São Paulo

19 de novembro - Allianz Parque, São Paulo

Tem Rebelde na Netflix?

Rebelde deixou o catálogo da Netflix em 2016 e não está disponível em nenhuma outra plataforma de streaming. Os fãs que desejarem rever a novela terão que esperar a reprise no SBT. Os fãs conseguem apenas ouvir os álbuns do grupo, que estão disponíveis no Spotify e no YouTube.

Com o sucesso do folhetim mexicano, a Record produziu a versão brasileira da novela em 2011 com Mel Fronckowiak, Micael Borges, Lua Blanco, Sophia Abrahão, Chay Suede e Arthur Aguiar, que também fez um enorme sucesso e alçou os atores à fama. O grupo brasileiro também rodou o Brasil com sua turnê. Rebelde Brasil foi exibida entre março de 2011 e outubro de 2012, com 210 capítulos.

Enquanto a reprise de RBD não começa, o SBT segue exibindo as novelas que estão atualmente em sua grade: Chiquititas, às 13h; Marisol, às 14h15; Sortilégio, às 17h20; A Infância de Romeu e Julieta, às 20h45; Poliana Moça, às 21h30; Cúmplices de Um Resgate, às 22h.

Veja: Qual novela vai substituir Marisol no SBT 2023?