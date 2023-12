A Rádio CNN acabou? O que acontece agora

Os ouvintes da Rádio CNN não conseguirão acompanhar mais o conteúdo da rede a partir desta sexta-feira, 15, devido ao final da parceira do grupo com a Radio Transamérica, que transmitia as matérias do veículo. Mas quem gosta das reportagens e programas da CNN ainda poderá acompanhar pela televisão ou internet.

O que aconteceu com a Rádio CNN?

No ar há 3 anos, a Rádio CNN foi encerrada nesta sexta-feira, 15 de dezembro, segundo informou um comunidade interno da redação do veículo, ao qual a coluna de Daniel Castro do Notícias da TV teve acesso. O documento informou o término da parceira com a Transamérica, que transmitia na frequência FM a CNN para 196 cidades brasileiras.

O jornal DCI entrou em contato com o veículo para entender a decisão de encerrar a Rádio CNN e a falta de um aviso prévio aos ouvintes assíduos, mas ainda não obteve respostas. No site oficial, não há nenhuma nota ou matéria direcionada ao publico para explicar o fim do projeto.

A Rádio CNN ainda tem página oficial no site do veículo, mas já não tem mais player da programação ao vivo disponível e por isso não pode ser mais acessada. Também não é possível encontrá-la mais pelo site da Transamérica.

A parceria entre a CNN e a Transamérica começou em outubro de 2020, alguns meses depois do grupo de mídia chegar ao Brasil. No começo, eram oferecidos seis horas da programação da rádio para o conteúdo da CNN durante o período das manhãs, que depois caiu para quatro horas no total, o que se mantinha até hoje.

A transmissão era feita para São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Salvador, Recife e outras 20 filiadas da Transamérica espalhadas pelo país.

O canal da CNN continua?

Os ouvintes da Rádio CNN ficarão "órfãos" a partir de agora, mas ainda poderão acompanhar o conteúdo da programação da televisão, que permanece no ar. Ainda segundo o comunicado interno que informou o encerramento da Rádio CNN, foi revelado pela direção do canal que as estratégias a seguir vão focar no investimento das plataformas digitais e TV, com isso pode-se perceber que o canal por enquanto não pretende encerrar seus serviços no país.

Dá para assistir a CNN pela internet e de graça?

Quem não é assinante de TV a cabo e não consegue assistir ao canal da CNN, ainda pode conferir os programas e reportagens do veículo, só que pela internet. O acesso é gratuito e pode ser realizado pelo Youtube ou também diretamente no site oficial, que conta com um processo simples para liberar o sinal e não exige nem mesmo cadastro.

Se optar por assistir pelo site, é só entrar em https://www.cnnbrasil.com.br/ e clicar em "ao vivo" no topo da página. Um player será aberto na tela, se ele não começar automaticamente, é só clicar no sinal de play no centro do vídeo.

Primeiro, será necessário assistir a uma propaganda de poucos segundos e depois o sinal ao vivo da CNN será liberado na tela. A programação fica ao lado do player, especificando qual será o próximo programa que irá ao ar.

Caso prefira o Youtube, acesse a plataforma e procure na barra de busca o canal oficial da CNN Brasil. Depois é só clicar em "Ao Vivo: Live CNN" que sempre aparece na página "início" e também na "ao vivo".

Depois da exibição na televisão, os programas são disponibilizados na íntegra no canal do Youtube, com a data da transmissão para facilitar. Assim, é só clicar e assistir ao vídeo que quiser.