A Usurpadora no Viva em junho: quando estreia a reprise e horário

A Usurpadora no Viva começa no final do mês de junho - Foto: Reprodução/Viva

Clássica novela mexicana que durante anos foi presença constante na programação do SBT, A Usurpadora agora é do Grupo Globo no Brasil. Desde o final de 2021, a produção da Televisa faz parte do catálogo da Globoplay e em breve A Usurpadora vai passar no Viva. A estreia irá acontecer no final do mês de junho e a exibição será no período noturno.

Quando estreia A Usurpadora no Viva?

A Usurpadora vai passar no Viva a partir do dia 27 de junho de 2022, segunda-feira, e irá substituir Marimar na programação do canal. A exibição irá acontecer na faixa das 20h30, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, todos os capítulos que foram ao ar durante a semana são reprisados em sequência a partir das 08h00.

O Viva já confirmou a data e horário de estreia de A Usurpadora em suas redes sociais, por isso é improvável que mudanças ocorram até o dia em que o folhetim retorna às telinhas. A última reprise da novela aconteceu em 2017, no canal de Silvio Santos. Depois disso, em 2021, o SBT exibiu o remake A Usurpadora (2019), estrelado pela atriz Sandra Echeverría.

A Usurpadora original, que é a versão que irá passar no Viva, foi protagonizada por Gabriela Spanic. O folhetim foi ao ar em 1998 pela Televisa e teve mais 100 capítulos no total.

Preços do Viva

Para assistir A Usurpadora no Viva é necessário ser assinante do canal por uma televisão por assinatura ou ter um dos pacotes da Globoplay. Na TV a cabo, é necessário entrar em contato com a empresa que presta serviços na sua região e se informar sobre os valores de cada plano.

Já na Globoplay, o valor do “Globoplay + canais ao vivo” é de R$ 49,90 ao mês ou 12x R$ 42,90 com o plano anual.

Para quem não lembra: qual a história de A Usurpadora?

A trama segue a vida de duas gêmeas que foram separadas ao nascer, mas se reencontram anos depois. Paulinha é uma moça boa, ingênua e pobre, já Paola é ardilosa, poderosa e nada agradável.

As duas se dividiram quando a mãe da dupla resolveu dar Paola para adoção, por conta das más condições de vida da família. A gêmea se deu bem, já que foi adotada por uma família abastada e cresceu cercada de luxos e na alta sociedade.

Certo dia, as duas se encontram e Paola tem uma ideia. A vilã obriga que a mocinha se passe por ela na mansão de sua família durante um tempo. Ao chegar na casa de Paola, Paulina acaba se apaixonando por Carlos Daniel, marido da irmã e precisa esconder quem é de verdade.

Relembre a novela mexicana:

Como está Gabriela Spanic hoje

Gabriela Spanic está com 48 anos de idade e continua ativa na vida de atriz. Na época em que viveu Paola e Paulina em A Usurpadora, em breve no Viva, a famosa estava com 25 anos.

Atualmente, a atriz esteve Em Corazón Guerrero (2022), Se Nos Deixam (2021), exibida no SBT de janeiro a maio deste ano, e Esta historia me suena (2021). Antes disso, ela esteve nas telinhas do México com Casino mex (2018) e Heredadas (2018).

Nos últimos anos, Gabriela fez diversas aparições em programas brasileiros, país em que A Usurpadora é sucesso. A atriz esteve no Programa da Maísa e The Noite com Danilo Gentili no SBT em 2019, e em 2017 no Luciana by Night da RedeTV! e Programa do Porchat na Record.

No Instagram a famosa é bastante ativa e soma mais de 2 milhões de seguidores.

Leia também

Pão Pão Beijo Beijo final: qual o desfecho da trama em reprise no Viva