Pão Pão Beijo Beijo final: qual o desfecho da trama em reprise no Viva

Com o retorno do folhetim de Walther Negrão às telinhas, tem gente que já prefere pular logo para o final de Pão Pão Beijo Beijo. Se você é do time dos ansiosos, já adiantamos que a trama que começa com um acidente de trânsito entre três estranhos, termina com casamento e surpresas no triângulo amoroso principal.

Qual o final de Pão Pão Beijo Beijo?

No final de Pão Pão, Beijo Beijo, Ciro (Claudio Marzo) se casa com Luíza (Maria Cláudia), Bruna (Elizabeth Savalla) tem um final amargo e Maria Helena (Monique Alves) surpreende o irmão no dia do casamento.

Depois de viver um triângulo amoroso com as irmãs Luíza e Bruna, Ciro fica ao lado da personagem de Maria Cláudia. Na novela, o ex-motorista de ônibus se tornou secretário da mulher após o acidente causado pela riquinha vivida por Savalla. Primeiro, ele se apaixona por Bruna, mas a mulher o despreza.

Ele promete ascender socialmente e conquistar o amor de Bruna, porém, ao longo de Pão Pão, Beijo Beijo, seus sentimentos mudam. As duas irmãs passam a ter interesse em Ciro, mas Bruna prefere não admitir sua paixão e vive mentindo ao tentar demonstrar que está feliz com o noivo Julio (Edwin Luisi).

No final da novela Pão Pão, Beijo Beijo, Ciro termina casado com Luíza e Bruna fica sozinha, pois é abandonada por Júlio. Para a felicidade de Ciro ser maior ainda, no dia do casamento, a irmã do personagem de Claudio Marzo lhe surpreende ao conseguir deixar a cadeira de rodas na igreja e dar alguns passos.

Para quem não lembra, a identidade de Maria Helena é uma incógnita durante grande parte da novela. A jovem era um mistério do passado de Ciro, mas é descoberto durante investigação de Luiza que a moça é meia-irmã de Ciro. Filha de um homem cruel que não se dá bem com Ciro, ela passa a ficar sob os cuidados do irmão depois que o pai morre no final de Pão Pão, Beijo Beijo.

Por onde andam os atores

Claudio Manzo faleceu em 2015, aos 74 anos de idade. O ator teve problemas respiratórios e precisou de internação no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) de uma clínica no Rio de Janeiro, mas não resistiu. Antes disso, ele também havia sido internado por conta de insuficiência renal. O último trabalho do ator foi o filme Casa da Mãe Joana, em 2008.

Maria Claudia, que foi Luiza, está afastada da televisão há mais de 10 anos. Hoje, a atriz tem 72 anos de idade e mora no Rio de Janeiro. As últimas novelas da famosa foram no SBT e Record TV. Ela esteve em Uma Rosa com Amor em 2010 e antes disso em Caminhos do Coração (2007 – 2008), Amor e Intrigas (2007) e A Escrava Isaura (2004).

Elizabeth Savala, que foi Bruna, é a única do trio principal que continua dando as caras nas telinhas. A atriz está com 67 anos de idade e tem papel fixo na novela Quanto Mais Vida Melhor (2021 – 2022). Antes, ela esteve em Pega Pega (2017) e Êta Mundo Bom (2016).

De onde vem o nome da novela?

O título “Pão Pão Beijo Beijo”nada comum do folhetim se refere a uma expressão que não é mais utilizada na língua portuguesa e se refere a colocar tudo em pratos limpos. De acordo com o Notícias da TV, a ideia foi de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, pai de Boninho, o atual diretor de núcleo na Rede Globo.

Ainda segundo o portal, o primeiro título escolhido para a novela estrelada por Claudio Marzo foi “O Condomínio”. Depois, a TV Globo pensou em chamar o folhetim de “Sanduíche de Coração”, mas esse nome também não vingou. Mais tarde, José Bonifácio escolheu se basear na expressão “pão, pão, queijo, queijo” para criar o título oficial, que remete a deixar uma situação esclarecida.

Leia também

13 atores da novela Pão Pão, Beijo que já morreram