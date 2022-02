Abertura da novela Pantanal: remake vai usar a mesma canção de 1990

A estreia do remake da TV Globo de uma das produções mais famosas da teledramaturgia brasileira está próxima e a ansiedade do público vai crescendo conforme o tempo passa. A canção da abertura da novela Pantanal, bastante emblemática e lembrada até hoje, será mantida nesta nova versão para quem quer matar a saudade, mas a voz que marcará a música no remake será de outra pessoa.

Como era a abertura da novela Pantanal

Há mais de 30 anos atrás, o público assistiu a abertura da novela Pantanal com uma canção homônima composta e executada pelo produtor Marcus Viana. Ao portal UOL em julho de 2021, Marcus contou que a ideia inicial da produção não era que a canção ficasse com a sua voz, mas que tudo aconteceu depois que ele enviou uma versão prévia para Jayme Monjardim, diretor da obra.

Marcus Viana planejava chamar o artista Milton Nascimento para cantar a música da abertura da novela, também intitulada “pantanal”, no entanto, quando entrou em contato com Monjardim, descobriu que o diretor já havia aprovado a canção com a própria voz de Viana.

Nas cenas da abertura da versão original, foi feito uma mistura de imagens que representavam os cenários e personagens da novela Pantanal, como Juma, personagem de Cristiana Oliveira, que se transformava em onça na trama.

Nova versão da abertura da novela Pantanal de 2022

No começo de fevereiro, o produtor musical Rodolpho Rebuzzi, responsável pela trilha sonora do remake de Pantanal, revelou que a abertura da nova versão da novela ganhará a mesma canção que a produção de 1990. No entanto, quem está com saudade da voz de Marcus Viana pode se decepcionar, pois a canção ganhará outo ínterprete.

Rodolpho Rebuzzi contou que a pessoa que dará vida à música ainda não foi escolhida e não revelou se a voz será de um artista homem, como a primeira versão, ou de uma mulher.

Atriz revelou polêmica da abertura original

A ex-atriz Nani Venâncio, hoje apresentadora do Tarde Top na Rede Brasil, revelou recentemente em seu programa que foi enganada pela produção da novela Pantanal. A famosa é a mulher nua que a aparece na abertura do folhetim de 1990, porém, ela não sabia que estaria completamente sem roupa nas imagens.

Venâncio contou que o diretor das cenas disse para ela que apenas a lateral de seu corpo seria mostrado e que por isso ela aceitou tirar o tapa sexo que usava nas gravações. No entanto, não foi isso que aconteceu, todo o corpo de Nani foi exposto na abertura e segundo ela, isso afetou seu casamento com Egon Júnior – o ex-paquito Gigio – na época.

“Eu estava casada e perdi o marido. Estávamos todos reunidos para ver a estreia e de repente fiquei em choque”, disse a famosa, que também contou em seu programa: “eu era funcionária da Manchete e fazia o que me mandavam. Não era eu ficar totalmente nua, eles me enganaram. Naquele tempo, a gente era muito ingênuo”.

Nani continuou atuando por mais alguns anos e depois abandonou a profissão. Em 1997, sete anos após gravar a abertura da novela Pantanal, a atriz esteve em Mandacaru, produção que marcou sua despedida das telinhas.

Quando estreia o remake de Pantanal?

Será necessário esperar um pouco para conferir a nova abertura da novela Pantanal, a estreia do remake foi adiada e agora está marcada para o dia 28 de março de 2022, uma segunda-feira. A novela vai assumir a faixa das 21h e será exibida de segunda a sábado depois do Jornal Nacional. A atual novela da faixa de horário, Um Lugar ao Sol, está previsto para acabar no dia 25 de março, sexta, com reprise do último capítulo no dia seguinte, sábado (26).

A versão original da novela Pantanal foi escrita pelo autor Benedito Ruy Barbosa, em 1990, e foi ao ar na TV Manchete de março a dezembro daquele ano, somando mais de 200 capítulos. O texto do remake ficou nas mãos de Bruno Luperi, neto de Benedito, ainda não se sabe quantos capítulos o folhetim terá no total.

