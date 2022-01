Cristiana Oliveira hoje: como está Alicinha de O Clone

Aos 58 anos, Cristiana Oliveira hoje está longe das telinhas, mas mesmo sem novos projetos, a famosa continua em alta. Na atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo como Alicinha e também lembrada como a eterna Juma de Pantanal, que tem remake na Globo em 2022.

Como está Cristiana Oliveira hoje?

Cristiana Oliveira, 58 anos, tem vários personagens de sucesso na carreira, mas atualmente não tem atuado e passou a se dedicar a profissão de empresária. Sócio diretora das marcas de beleza D’Bianco Professional e da CO Cosméticos, a artista tem se ocupado com de gestão, além de também atuar como palestrante.

Cristiana Oliveira hoje está em um relacionamento com o empresário Sérgio Bianco, com quem namora há mais de 4 anos. Ela é mãe de duas filhas, Rafaela Wanderley, fruto do relacionamento com o fotógrafo André Wanderley, e Antônia Hellena, filha do empresário Marcos Sampaio.

Sobre a vida artística, em entrevista ao F5 da Folha, em 2018, a famosa disse que não depende unicamente do trabalho na televisão e se considera uma camaleoa, pois se adapta facilmente. Porém, a Cristiana não descarta atuar sempre que um papel interessante aparece, já que ela disse ser “apaixonada pela interpretação”.

Os trabalhos mais recentes de Cristiana Oliveira como atriz foram o filme Por que Você não Chora?, em 2020, e a novela Topíssima, de 2019, sua última participação em um folhetim. Reprisada pela Record em 2021, em Topíssima Cristiana foi Lara Alencar, a personagem era mãe da protagonista Sophia (Sophia) e herdeira das das Universidades Alencar.

Alicinha em O Clone

Hoje a atual reprise do Vale a Pena Ver De Novo, em O Clone Cristiana Oliveira interpretou uma das vilãs da trama. A mau-caráter se disfarçava de boa moça, mas o público sabia das reais intenções dela.

Alicinha era determinada, fria e cheia de golpes. A moça namorou com Miro (Raul Gazola) ao longo da novela e mandava e desmandava nele, que fazia tudo o que ela queria. Porém, ao longo da trama Miro acorda e para de ser um fantoche de Alicinha, ele se apaixona por outra pessoa no final da novela e termina feliz.

Já Alicinha é desmascarada na reta final de O Clone, mas no geral, a jovem ainda acaba se dando bem. Em seus momentos finais na novela, a moça é demitida da boate e obrigada a dividir os bens com o ex-marido Aurélio (Humberto Martins).

Porém, sem desistir da chance de se dar bem em cima dos outros. No último capítulo do folhetim de Gloria Perez, Alicinha aparece trabalhando em uma nova empresa e com planos para dar um golpe no chefe rico, José Victor (Henri Pagnoncelli).

Juma na novela Pantanal

Um dos papéis mais marcantes da carreira de Cristiana Oliveira até hoje, Juma era uma das protagonistas de Pantanal, folhetim da TV Manchete de 1990.

A jovem era filha de Maria Marruá com Gil, que foi morto por um grileiro. A moça se transformava em onça-pintada quando se sentia ameaçada, essa era a característica mais famosa da personagem.

Ao longo da trama, Juma viveu um romance com Jove (Marcos Winter), que era filho do fazendeiro Leôncio (Paulo Gorgulho/Cláudio Marzo) com Madeleine (Ingra Liberato e Itala Nandi).

No final da trama de Pantanal, Juma e Jove terminam felizes, casados e com uma filha. O rapaz assume os negócios do pai ao lado dos irmãos.

Juma no remake de Pantanal

A partir de março de 2022, o público irá acompanhar na TV Globo uma nova versão de Pantanal. Hoje a personagem que consagrou Cristiana Oliveira será interpretada pela atriz de 23 anos Alanis Guillen.

Esta remake da novela tem texto adaptado por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original de Pantanal.

Leia também

Estreia da novela Pantanal é adiada e Um Lugar ao Sol será esticada