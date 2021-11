Abigail (Lori Loughlin) é mais uma personagem que deixou a série canadense. Ao contrário de Daniel Lissing, que pediu para sair da obra, a atriz teve que deixar a produção contra a sua vontade após ter problemas com a justiça. Muitos fãs tem questionado se Abigail volta para Quando Chama o Coração ou se sua saída é permanente.

Abigail volta para Quando Chama o Coração?

Por enquanto, a atriz Lori Loughlin não irá retornar para Quando Chama o Coração. A boa notícia, de acordo com o portal norte-americano Deadline, Abigail vai voltar para a história na série derivada da trama original chamada “Quando Chama a Esperança”.

A segunda temporada do spin-off irá ao ar a partir de 18 de dezembro nos Estados Unidos, começando com um episódio especial de Natal. No teaser liberado pelo canal pago Great American Country Family, Abigail aparece ao lado do filho adotivo Cody (Carter Ryan) enquanto os dois olham para uma árvore de natal.

Essa será a primeira aparição da atriz após se envolver em um escândalo de esquema de suborno em 2019. Na época, ela foi demitida do elenco de Quando Chama o Coração.

O que aconteceu com Lori Loughlin?

Há dois anos, a atriz e seu marido se envolveram em uma polêmica que manchou sua carreira. Ela ficou dois meses presa após ser pega em um esquema de pagamentos de suborno para conseguir vagas para suas filhas em uma conceituada faculdade americana. Segundo os procuradores do caso, Loughlin e o esposo pagaram cerca de $500 mil em propinas. As filhas do casal ingressaram como falsas integrantes da equipe de remo da instituição, sendo que elas não tinham nenhuma prática no esporte.

Na época, os roteiristas de Quando Chama o Coração precisaram encontrar uma solução às pressas para tirar Abigail da série. Eles optaram por dizer que a personagem deixou a cidade de Hope Valley para cuidar de sua mãe que mora em outro lugar.