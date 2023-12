Quando Chama o Coração: Elizabeth e Lucas ficam juntos?

Nos atuais capítulos exibidos na Record de Quando Chama o Coração, Elizabeth (Erin Krakow) foi surpreendida com uma nova chance no amor após a morte de Jack. Mas será que a mocinha vai ficar com Lucas, outra pessoa ou sozinha? Protagonista ganha reviravoltas na trama.

Elizabeth vai ficar com quem em Quando Chama o Coração?

Os fãs do casal Elizabeth e Lucas ficarão felizes nos próximos episódios de Quando Chama o Coração, mas não por muito tempo. Isso porque a mocinha resolverá ficar com o rapaz e ganhará cenas de romance com ele por mais de uma temporada, mas o relacionamento irá colapsar e eles acabarão terminando.

Na atual temporada em exibição na Record, a sétima, Elizabeth estará dividida entre Lucas Bouchard (Chris McNally) e Nathan Grant (Kevin McGarry). Ela só decidirá com quem vai ficar no final da oitava temporada, quando perceber que ama Lucas e ficará desesperada ao pensar que o rapaz deixou a cidade antes de ela poder se declarar.

Para sua sorte, Lucas terá ficado em Coal Valley e dois poderão fazer juras de amor para iniciar o relacionamento. O casal ficará até noivo na nona temporada, mas o romance chegará ao fim na décima temporada, que será exibida pela Record TV durante o primeiro semestre de 2024.

O noivado dos dois vai começar a desmoronar por dois motivos, a ascensão de Lucas politicamente na região e a necessidade de ele sair da pequena comunidade em que vivem, e também o retorno de Nathan, que deixa a cidade depois que Elisabeth escolhe Lucas, mas não fica distante por muito tempo e acaba balançando o coração da protagonista.

Com a possível partida de Lucas de Coal Valley para concorrer ao cargo de governador, Elizabeth perceberá que não quer ir embora com o amado e nem mesmo manter um relacionamento a distância. No último capítulo da décima temporada, a mulher então revelará para o noivo que não está mais feliz ao lado dele e dirá que não irá partir com ele.

Lucas até tentará convence-la a continuar o noivado e dirá que permanecerá em Coal Valley e desistirá do cargo de governador por ela. No entanto, a professora não desejará que ele faça tal sacrifício para ficar com ela e explicará que no futuro isso gerará arrependimento para ele, por isso romperá com ele.

Após a partida de Lucas, Elizabeth reencontrará Nathan mais uma vez ao visitar o túmulo de Jack. Os dois não se reconciliarão logo de cara e partirão para um romance, pois serão interrompidos por uma notícia urgente de que Lucas corre perigo. Porém, ao que tudo indica, na próxima temporada de Quando Chama o Coração, a 11ª, que estreará em 2024 no Canadá, a mocinha deve começar um relacionamento com Nathan, já que dispensou Lucas e não tem planos de reatar o noivado.

Jack ainda volta em Quando Chama o Coração?

Muitos fãs de Quando Chama o Coração sentem a falta de Jack (Daniel Lissing) e se perguntam se ele voltará em algum momento para a vida de Elizabeth, mas a realidade é que o personagem de fato morreu e não mais retorno na história.

A aparição especial do personagem de Daniel Lissing em When Hope Calls, série derivada de Quando Chama o Coração, em dezembro de 2021, deixou muita gente esperançosa, porém, a pequena cena do personagem foi apenas um sonho em que ele apareceu com conselhos para Abigail (Lori Loughlin) e não realmente o policial em carne e osso.

Embora Jack não vá retornar para os próximos episódios de Quando Chama o Coração, Abigail pode voltar para a série canadense. A última cena do último episódio da décima temporada da atração mostrou Henry Gowen (Martin Cummins) chegando a uma casa e então exclamando "Abigail" ao ser recebido. Por isso, é possível que a personagem retorne no próximo ano da produção. Ainda não há confirmação da série sobre o assunto, porém, a cena deixou a possibilidade em aberto.

