Abracadabra 1993 onde assistir: filme está disponível em streaming

Novo filme será lançado no próximo mês e marca retorno de protagonistas do original.

As atrizes Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy vão retornar como as irmãs Sanderson em Abracadabra 2, continuação de um clássico da Disney da década de 1990. Para entrar no clima de nostalgia e se preparar para o novo filme, é melhor saber Abracadabra 1993 onde assistir e já matar a saudade da obra.

Abracadabra 1993 onde assistir online no Brasil?

O lugar para Abracadabra 1993 onde assistir é o Disney+. A plataforma streaming é a única no país com o conteúdo e exige que você seja assinante para ter o acesso liberado. Lançado em julho de 1993 nos Estados Unidos e outubro do mesmo ano no Brasil, o filme completa 29 anos de lançamento em 2022.

Para quem ainda não é assinante da Disney+, mas quer assistir o clássico, há algumas opções disponíveis. Primeiro você terá que decidir entre contratar um pacote que ofereça apenas o streaming ou algum que coloque outras plataformas no combo.

No momento, as ofertas disponíveis no site do serviço são:

Pacote simples – Valor: R$ 27,90: o plano oferece apenas o conteúdo da plataforma do Disney Plus.

Combo 1 – Valor: R$ 45,90: o pacote oferece acesse ao conteúdo do Disney Plus + o catálogo do Star+.

Combo 2 – Valor: R$ 55,90: para quem quer o máximo de serviços possíveis, este combo oferece Disney Plus + Star+ e também Starzplay.

O Disney Plus já disponibilizou pacotes anuais, mas no momento não oferece a opção em seu site. Os valores podem variar caso você faça a sua assinatura por outra plataforma, como o Mercado Livre, a Globoplay, o Kotas, entre outros.

Depois que você escolher o pacote que irá pagar para ter Abracadabra 1993 onde assistir, você deverá informar o seu e-mail e em seguida acertar os termos da plataforma. Mais alguns dados serão solicitados na hora do cadastro e depois você terá um login e senha para usar sempre que quiser.

Relembre – Sobre o que é Abracadabra de 1993

Neste filme, um garoto curioso se muda para a cidade de Salem e sem querer acaba invocando os espíritos das irmãs Winnie, Sarah e Mary Sanderson no halloween. As três bruxas foram mortas no século XVII, por conta da prática de feitiçaria. Ao retornarem à Salem 300 anos mais tarde, as irmãs estão dispostas a garantir a imortalidade e juventude, mas terão obstáculos no caminho.

Curiosidade – Filme de 1993 quase teve Leonardo DiCaprio

O famoso ator Leonardo DiCaprio quase esteve no elenco do filme de 1993. O norte-americano revelou em entrevista à revista internacional Variety em fevereiro de 2014 que a Disney lhe ofereceu muito dinheiro para interpretar o personagem Max Dennison, um dos protagonistas da trama. No entanto, o estadunidense recusou a oferta e o papel ficou com Omri Katz.

Invés de atuar no filme da Disney, Leonardo DiCaprio aceitou o papel de Arnie no filme Gilbert Grape: Aprendiz de Sonhador, estrelado por Johnny Depp. Na trama, Arnie era irmão de Gilbert e tinha uma deficiência mental.

DiCaprio acabou acertando na decisão, já que com o trabalho no longa ele foi indicado ao seu primeiro Oscar. Na cerimônia de 1994, aos 19 anos, o famoso foi indicado como Melhor Ator Coadjuvante. DiCaprio acabou perdendo a estatueta para Tommy Lee Jones, que venceu por O Fugitivo.

Abracadabra 2 estreia em setembro de 2022

Abracadabra 2 vai estrear próximo ao mês do halloween, no dia 30 de setembro. O filme será lançado diretamente na plataforma streaming da Disney, que é o mesmo lugar que Abracadabra 1993 onde assistir. Assim, seguem as mesmas regras para ter acesso ao conteúdo, ou seja, é necessário ser assinante de algum pacote do serviço.

Nesta continuação, após décadas, as irmãs Sanderson vão ser invocadas por um grupo de adolescentes que comemora o aniversário de 16 anos de Becca (Whitney Peak). Winifred, Sarah e Mary então retornam à Salem. Será necessário para as jovens agora descobrirem como impedir as bruxas de causar uma destruição no local e como as mandarem de volta para o mundo das trevas.

O filme original foi dirigido por Kenny Ortega, que não retorna na continuação – o diretor foi responsável por obras famosas, como High School Musical, Descendentes, Dirty Dancing, entre outros. Quem ficou com a missão de dirigir Abracadabra 2 foi Anne Fletcher, diretora de Vestida para Casar, Belas e Perseguidas e Minha Mãe é uma Viagem.

Assista o trailer dublado:

