Agatha revela quem é o pai de Caio em Terra e Paixão

A volta de Agatha (Eliane Giardini) para Nova Primavera vai trazer de volta alguns segredos obscuros sobre o passado da mãe de Caio (Cauã Reymond). Em conversa com Antônio (Tony Ramos), a mulher revelará que traiu o ex-marido e fugiu com um médico após forjar a própria morte. A confissão levará o empresário a questionar se o primogênito de fato é seu filho ou se é fruto da traição.

Caio é filho de quem em Terra e Paixão?

Em Terra e Paixão, Agatha confirmará de uma vez para Antônio que Caio é mesmo filho dele. A mulher dirá que o fazendeiro pode até fazer um teste de DNA se quiser, mas que o rapaz é um legítimo La Selva.

Em cenas que vão ao ar a partir desta quarta-feira, 23, Antônio pedirá para ter uma conversa a sós no escritório com a ex-mulher, enquanto Irene (Glória Pires) espuma de raiva por não ter conseguido se livrar da rival. O produtor rural vai questionar por que ela fingiu estar morta todos esses anos e receberá uma resposta que o deixará arrasado: Agatha revela que estava apaixonada por Evandro (Rafael Cardoso), médico do hospital onde Caio nasceu.

A mulher dirá que se ela não tivesse feito o que fez, Antônio teria matado ela e o amante. O fazendeiro diz que jamais machucaria a pessoa que ele tanto amou, mas fica atônito ao saber que foi traído.

Antônio questiona a mulher e pergunta se Caio de fato é filho dele, e Agatha jura que já estava grávida do primogênito quando se apaixonou por Evandro. A personagem de Eliane Giardini diz que se sentia muito carente pois o marido mudou ao longo da relação e começou a maltratá-la.

A mãe de Caio segue dizendo que forjar a própria morte foi a saída que ela e Evandro encontraram para não serem perseguidos pelo ricaço. Antônio vai seguir sem entender, pois viu o corpo da mulher ser enterrado.

Agatha diz que irá contar tudo com calma mais adiante e deixa o local. Quando ela vai embora, Antônio desabafa com Angelina (Inez Viana): "Culpei o Caio a vida toda dessa morte... Mas esse tempo todo quem estava morrendo era eu. Morrendo de amor pela Agatha. Uma paixão eterna".

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Antônio terá uma crise de choro e pedirá desculpas a Caio por ter culpado o filho pela morte da mãe a vida toda.

Quem era o amante de Agatha?

Agatha teve um caso com Evandro, médico que fez o parto de Caio. O rapaz, interpretado pelo ator Rafael Cardoso, aparecerá em alguns flashbacks ao lado de Bianca Bin, que viveu Agatha na juventude.

Será exibida a cena em que Agatha e Evandro planejam a fuga juntos quando a esposa de Antônio ainda estava grávida de Caio. A mulher aparece dizendo que irá deixar a criança com o marido e que um bebê naquele momento só iria atrapalhá-los. Ou seja, ela mentiu para o filho quando disse que não voltou para buscá-lo por ter sido presa.

O público vai ver ainda que Agatha disse que queria "estar inteira" para o amado, demonstrando não se importar tanto com o filho como diz.

Também será revelado que a mulher se envolveu com Gentil (Flávio Bauraqui), com quem teve Jonatas (Paulo Lessa). A personagem também abandonou o outro filho pois estava conhecendo Antônio na época e não queria perder a chance de se casar com um homem rico por conta do recém-nascido.

Agatha e Gentil vão dizer a verdade para Jonatas, mas o produtor rural vai rejeitar a mãe e desconfiar de suas verdadeiras intenções.