Ainda Estou Aqui perde Bafta; veja lista de vencedores 2025

Os vencedores do BAFTA Film Awards 2025 foram revelados neste domingo, 16 de fevereiro, em cerimônia repleta de estrelas no Royal Festival Hall de Londres. Apesar da empolgação dos fãs, o brasileiro Ainda Estou Aqui perdeu para Emília Perez.

A premiação do filme não era esperada pelo público depois que antigos tuítes racistas e islamofóbicos da atriz principal Karla Sofia Gascon surgiram no final de janeiro, atrapalhando a campanha de “Emilia Perez” e agitando a corrida dias antes da cerimônia de Londres, poucas semanas antes do Oscar.

Ganhadores do Bafta 2025 por categoria

Antes do evento, o suspense Conclave liderava todas as indicações com 12, incluindo Melhor Filme, Diretor, Roteiro Adaptado, Ator e Elenco. Com a segunda maior quantidade de indicações, Emilia Perez , de Jacques Audiard, está competindo por um total de 11, incluindo Melhor Filme, Diretor, Filme Não Em Língua Inglesa e Atriz Coadjuvante.

– MELHOR FILME

– ATRIZ PRINCIPAL

– ATOR PRINCIPAL

– PRÊMIO EE RISING STAR (votado pelo público)

– DIRETOR

– MAQUIAGEM E CABELO

– FILME BRITÂNICO DE DESTAQUE

– CURTA ANIMAÇÃO BRITÂNICA

– CURTA-METRAGEM BRITÂNICA

– DESIGN DE PRODUÇÃO

O PERVERSO Nathan Crowley, Lee Sandales

– SOM

DUNA: PARTE DOIS Ron Bartlett, Doug Hemphill, Gareth John, Richard King

– ROTEIRO ORIGINAL

O BRUTALISTA Daniel Blumberg

– DOCUMENTÁRIO

SUPER/MAN: A HISTÓRIA DE CHRISTOPHER REEVE Ian Bonhôte, Peter Ettedgui, Lizzie Gilliett, Robert Ford

– MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

ZOE SALDAÑA Emília Pérez

– MELHOR ATOR COADJUVANTE

KIERAN CULKIN Uma verdadeira dor

– ROTEIRO ORIGINAL

UMA DOR REAL Escrito por Jesse Eisenberg

– ROTEIRO ADAPTADO

CONCLAVE Roteiro de Peter Straughan

– CINEMATOGRAFIA

O BRUTALISTA Lol Crawley

– ELENCO

ANORA Sean Baker, Samantha Quan

– FILME NÃO EM LÍNGUA INGLESA

EMILIA PÉREZ Jacques Audiard, a definir

– ESTREIA DE DESTAQUE DE UM ESCRITOR, DIRETOR OU PRODUTOR BRITÂNICO

KNEECAP Rich Peppiatt, Trevor Birney, Jack Tarling, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh, JJ Ó Dochartaigh

– FILME INFANTIL E FAMILIAR

WALLACE E GROMIT: A VINGANÇA MAIS FOWL Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek

– FILME ANIMADO

WALLACE E GROMIT: A VINGANÇA MAIS FOWL Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek

– EFEITOS VISUAIS ESPECIAIS

DUNA: PARTE DOIS Paul Lambert, Stephen James, Gerd Nefzer, Rhys Salcombe