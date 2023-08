Aitofel traiu Davi na Bíblia? Novela Reis prepara reviravolta

Interpretado pelo ator Marcos Winter, Aitofel é um dos conselheiros mais próximos do rei Davi, mas quem acompanha a trama da novela Reis já pode perceber que ele está prestes a virar para o outro lado. Nos próximos capítulos da trama da Record, o conselheiro vai trair o rei de Israel e apoiará Absalão (Ricky Tavares) na tentativa de conquistar a coroa.

Como será a traição de Aitofel com Davi na novela Reis

Aitofel traiu Davi na Bíblia e a história caminha para este mesmo destino na novela Reis, pelo que mostram os resumos. Nos próximos capítulos, começará a ser desenhado o futuro da parceria de Aitofel e Absalão, pois o conselheiro vai tentar convencer Amasa (Ademir Emboava) a ajudá-lo no plano de colocar a coroa na cabeça do filho de Davi. O personagem de Emboava será convencido e também fará parte do conluio pelo trono.

Em seguida, Aitofel vai dar conselhos importantes para Absalão e dirá para que o príncipe - que passou alguns anos exiliado na terra do avô - use seu novo tempo em Jerusalém para conquistar o povo. Além disso, se o folhetim da Record seguir os passos do que aconteceu na Bíblia, essa parceria entre príncipe e conselheiro irá aumentar e a dupla colocará em ação o plano para derrubar Davi. Aitofel sugerirá que Absalão tome as concubinas do pai diante de toda a Israel - um grande desrespeito ao rei - para mostrar sua clara reinvindicação do trono.

No entanto, a dupla não terá sucesso e acabará derrotada, porque Absalão deixará de ouvir os conselhos de Aitofel e seguirá as sugestões de Husai (Saulo Rodrigues), que continuará leal a Davi e por isso sabotará as táticas do príncipe como um conselheiro infiltrado.

Por conta disso, Aitofel terá um final trágico. Após ver que seus conselhos não estão mais sendo seguidos por Absalão e com uma iminente derrota para Davi na guerra pelo trono, o conselheiro vai tirar a própria vida. Se as cenas do folhetim foram as mesmas descritas nas escrituras, ele deixará Absalão e retornará para sua cidade natal, local em que colocará alguns negócios em ordem e depois de enforcará.

Joabe também trairá Davi no futuro da novela

A traição de Aitofel será uma facada nas costas para Davi, mas ela não será a única que o rei de Israel terá que enfrentar na novela Reis. Além do conselheiro, Davi também perderá a parceria de Joabe (Marcelo Faria), seu comandante. No entanto, a atitude traiçoeira do guerreiro não irá ao ar agora no folhetim, pois acontecerá apenas na velhice de Davi, então mais para a frente na história.

Caso Reis repita a história bíblica com fidelidade, a traição de Joabe virá nos últimos dias de vida Davi, quando Salomão estiver se preparando para assumir o lugar do pai. O garoto, filho do rei com Bateseba, será escolhido por Deus para ocupar o cargo e terá a benção de Davi, mas Joabe ficará do lado de Adonias, herdeiro mais velho do rei, que tentará tomar o lugar de Salomão.

O golpe de Adonias será descoberto pelos aliados de Salomão, que conseguirão que o rapaz seja coroado por Davi com rapidez, pouco antes de sua morte. Por conta disso, Joabe fugirá de Jerusalém para Gibeão. No entanto, ele será perseguido por Benaia, por ordens de Salomão. Quando for encontrado, Joabe acabará morto e o cargo de comandante do exército de Israel passará para as mãos do homem que tirará sua vida, Benaia.

