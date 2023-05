O que aconteceu com Joabe na Bíblia após a morte de Abner

Joabe (Mario Bregieira) e Abisai (Rafael Dib) conseguiram a vingança que tanto queriam contra Abner (Dudu Pelizzari) pela morte do irmão Asael (Tiago Marques) em Reis. Joabe acabou com a vida do primo de Saul em uma emboscada. No entanto, Davi não aprovou em nada a atitude dos sobrinhos. O que aconteceu com ele depois disso? A Bíblia revela.

Joabe deixou os homens de Davi após vingança contra Abner?

Na Bíblia, após descobrir sobre a morte de Abner, Davi fica enfurecido e lamenta a morte do rapaz. Em seguida, ele solta uma profecia com cara de maldição e diz nos versículos 28 e 29 do terceiro capítulo de 2 Samuel que na casa de Joabe sempre haveria desgraça, fome, mortes e doenças por conta disso.

Porém, apesar da fúria do rei, Joabe não é expulso dos valentes de Davi e continua em batalhas ao lado do escolhido de Deus. Na verdade, o assassinato cometido pelo rapaz não tem grandes consequência na vida do sobrinho do rei, pois ao crescer em força e influência entre os homens de Davi, Joabe conquista o que tanto quis, o poder do exército de Israel.

As escrituras mostram que ele se tornou comandante-chefe quando os israelitas tomaram Jerusalém, que na época era a fortaleza dos jebuseus. Ele permaneceu no posto por vários anos, mas acabou destituído do poder quando cometeu mais um ato reprovável e matou um dos filhos de Davi.

É relatado na Bíblia que Absalão, herdeiro de Davi com Maaca, tentou roubar o trono do pai, mas não conseguiu. Apesar da traição, Davi ordenou que o filho não fosse morto e retornasse para casa em segurança. No entanto, Joabe não ouviu as ordens do soberano e junto a seus homens tirou a vida do usurpador.

Davi é claro não aceitou bem a situação e com o luto resolveu tirar o cargo de comandante das mãos do irmão de Abisai, substituindo-o por Amasa, que não durou muito tempo no cargo. Em mais um dos crimes de Joabe, ele mata Amasa durante um conflito em Seba.

No final da vida, Joabe traiu Davi

As atitudes condenáveis de Joabe não param por aí. Nos últimos dias de vida de Davi, Salomão - filho com Bateseba - já havia sido escolhido para assumir o trono. No entanto, um dos filhos mais velhos do rei, Adonias - filho de Hagite - queria assumir o poder. Para isso, ele tentou tomar o lugar do irmão e teve a ajuda de Joabe. Porém, como o plano dá errado, Joabe acaba fugindo.

Ainda segundo a Bíblia, Salomão então ordenou que Benaia fosse atrás de Joabe e o matasse. A missão foi cumprida e após o último suspiro de Joabe, o corpo foi sepultado em sua casa, no deserto.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel foi consultada.

O ator Mario Bregieira, de 29 anos, tem vivido Joabe na novela Reis. Ele continuará na trama pela próxima temporada, a sétima do folhetim bíblico - que começa no dia 23 de maio - porém, pouco depois deixará a trama. Na oitava temporada, intitulada A Consequência, o artista será substituído por Marcelo Faria, de 51 anos.

Entre as fases sete e oito haverá uma longa passagem de tempo, de cerca de 15 anos. O envelhecimento dos personagens resultará na troca de atores. A presença de Marcelo Faria na trama já foi confirmada pelo site oficial da Record TV, esta é a estreia do ator no canal de Edir Macedo.

Com 30 anos de carreira, Faria participou de diversas obras famosas na TV Globo, como Top Model (1989 - 1990), Corpo Dourado (1998), Celebridade (2003 - 2004), Alma Gêmea (2005), Malhação (2014 - 2015), Espelho da Vida (2018), entre outras. A última novela do ator foi Bom Sucesso, em 2019. Na trama, ele interpretou Elias Rodrigues, um vilão. Ele era ex-marido da protagonista Paloma (Grazi Massafera) e todos pensavam que ele estava morto.

Leia também - Sama volta a enxergar em Reis?