Novela Reis: Quem foi o sucessor do Rei Davi?

Saiba quem foi o sucessor do rei Davi, trama abordada na novela Reis.

Davi foi casado com diversas mulheres e teve vários filhos ao longo de sua vida. Por isso, uma disputa para ver quem ficaria com o trono ocorreu algumas vezes e resultou na morte de alguns de seus herdeiros. Quem foi o sucessor do Rei Davi? Veja quem acabou com a coroa após a morte do patriarca.

Quem ficou no trono depois de Davi?

Geralmente, o filho mais velho é quem fica com o trono após a morte de um rei, não é mesmo? Mas se engana quem pensa que isso aconteceu na história de Davi na Bíblia, pois foi Salomão o sucessor do rei Davi, um de seus filhos mais novos. Salomão foi fruto da união de Bateseba com o rei de Israel, o último casamento de Davi registrado nas escrituras.

Outros foram considerados para o cargo, como Amnon, que era o primogênito de Davi, filho de seu segundo casamento, com Ainoã, e também houveram tentativas de golpes de estado, como o de Absalão, o terceiro filho de Davi. No entanto, no fim das contas Deus escolheu Salomão como herdeiro do trono.

No primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, é descrito na Bíblia que Davi fez uma grande reunião em Jerusalém com pessoas importantes, como os chefes das tribos, oficiais do reino, superiores do exército, entre outros, e revelou que Deus decidiu para quem iria a coroa de Israel após sua morte: "Deus me disse: seu filho Salomão é quem irá construir o meu Templo. Eu o escolhi para ser meu filho e serei pai dele. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre".

Mesmo com o aval de Davi e a escolha partindo diretamente de Deus, não foi fácil para Salomão chegar ao trono, pois ele precisou enfrentar seu meio-irmão mais velho, Adonias, o quarto filho de Davi e fruto de seu casamento com Hagite. Já na velhice de Davi, durante os últimos dias de vida do rei, Adonias recebeu o apoio de Joabe, até então comandante do exército de Israel, e o sacerdote Abiatar, para tentar tomar o trono antes que ele chegasse nas mãos de Salomão.

O plano de Adonias foi destruído porque os aliados de Salomão descobriram sobre o golpe. Por isso, eles conseguiram fazer Davi honrar sua promessa de transformar Salomão no novo rei de Israel e o patriarca o coroou antes de morrer. Assim, Salomão se tornou o sucessor do rei Davi e começou seu reinado em Israel.

Logo após sua ascensão, ele perdoou Adonias e poupou a vida do irmão. No entanto, o filho de Hagite não estava satisfeito com sua posição e mais tarde fez pedidos ambiciosos para Salomão, que não lhe deu uma segunda chance e desta vez ordenou que Benaia o matasse.

Sem oposição, Salomão se consolidou como governante de Israel e seu reinado durou 40 anos. Ele foi conhecido na Bíblia por ser um homem sábio, justo, diplomático e que se casou com centenas de mulheres.

Quem vai interpretar o sucessor do Rei Davi na fase adulta na novela Reis?

Quando a novela Reis chegar nas temporadas de A Ascensão e A Sabedoria, o papel de Salomão passará das mãos do ator mirim Arthur Valares, de 15 anos, para Guilherme Dellorto, de 36 anos.

Guilherme já é um rosto conhecido dos fãs de obras bíblicas da Record, pois em 2021 interpretou outro famoso nome das escrituras sagradas, Isaque, filho de Abrãao na novela Gênesis, e também foi a versão jovem do carpinteiro José em Jesus (2018). Ele esteve também em outros projetos da Record que não eram adaptações bíblicas, como Amor Sem Igual (2019) e Sem Volta (2017).

O ator é comprometido com a assistente de figurino Maria Julia Bacelar, com quem tem três filhos, o pequeno João, de 5 anos, e as gêmeas Lia e Pilar, de pouco mais de 1 ano.

