Amasa (Ademir Emboava) foi convocado para cuidar da segurança de Absalão (Ricky Tavares) e o filho de Davi (Petrônio Gontijo) já começou a encher a cabeça do soldado com ambições, o que pode ser sua ruína. Mas Amasa morre na novela Reis? Se o folhetim da Record TV seguir as escrituras sagradas, o personagem está com os dias contados.

Como Amasa vai morrer na novela Reis?

Amasa deve morrer na oitava temporada da novela Reis, a última que retratará o reinado de Davi. Isso porque na Bíblia, a figura tem um final trágico pelas mãos de Joabe, seu primo.

Sobrinho de Davi e filho de Abigail, o desfecho de Amasa começa a ser desenhado próximo ao final do segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento, quando é escolhido para comandar o exército de Israel por Absalão, que tenta destronar o pai e assumir a coroa.

O golpe de Absalão dá errado e o príncipe é morto por Joabe, mesmo contra as ordens de Davi, que havia mandado que o herdeiro fosse levado com vida até ele. Ainda que tenha ficado ao lado de Absalão, Amasa continua no cargo de comandante, pois Davi fica devastado com a atitude de Joabe de matar Absalão e acaba perdoando o filho de sua irmã Abigail.

No entanto, Amasa não dura muito no cargo. Algum tempo depois, durante uma perseguição a Seba, filho de Bicri, Amasa é encurralado por Joabe, que usa um punhal e consegue matar Amasa com um único golpe.

A Bíblia mostra que depois que Amasa foi morto, Joabe e outros homens de Davi que estavam na perseguição a Seba continuam em batalha. Já o corpo ensanguentado de Amasa é retirado da estrada e em seguida coberto. Não há informações nas escrituras se o corpo do sobrinho de Davi foi levado de volta a Jerusalém e sepultado depois disso.

O que acontece com Joabe depois que ele mata Amasa?

As escrituras não explicam os detalhes da mudança do posto de comandante após a morte de Amasa e como Davi perdoou Joabe pela morte de Absalão, mas revela que Joabe conseguiu voltar ao cargo após assassinar o primo.

No entanto, Joabe traiu Davi em seus últimos dias de vida e por isso também morreu algum tempo depois de Amasa. A traição de Joabe foi apoiar Adonias, filho de Davi com Hagite, que tentou passar a perna no seu irmão Salomão, escolhido como sucessor, e ficar com o trono. Além de Joabe, Adonias também teve o apoio do sacerdote Abiatar, mas não teve sucesso em seu golpe e Salomão acabou coroado antes da morte de Davi.

Devido a traição, Joabe foge de Jerusalém, mas é perseguido por Benaia, que vai atrás do ex-comandante por ordem do novo rei. Benaia encontra Joabe, o mata e em seguida se torna o novo comandante do exército de Israel.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel, Bíblia Sagrada Online versão NVI e estudos do Estilo Adoração foram consultados.

Confira também - Quem será Salomão na novela Reis?

Quem é o novo Amasa na novela Reis?

Com o salto no tempo de 15 anos entre a sétima e oitava temporada da novela Reis, o papel de Amasa passou das mãos de Raphael Montagner, de 39 anos, para o ator Ademir Emboava, de 50 anos de idade. O artista já é um rosto conhecido das telinhas e atualmente também está no ar na reprise da novela Jesus na Record, como o personagem Cornelius, um centurião que diferente dos demais romanos não despreza os judeus.

Nos últimos anos, Ademir Emboava também esteve em plataformas de streaming e outros canais, como a Globo. Ele atuou nas séries da Amazon Prime Video Dom (2021 - 2023) e Sentença (2022), Arcanjo Renegado (2020), da Globoplay, Me chama de Bruna (2019), da Fox, e a novela O Outro Lado do Paraíso (2017), em que viveu o pescador Tenório.

Leia também - Novela Reis: Joabe era o que de Davi?