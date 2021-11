Albieri conta que fez o clone na novela?

O personagem de Juca de Oliveira tem uma atitude nada ética na novela, ele usa a inseminação artificial de Deusa (Adriana Lessa) para realizar seu experimento científico sem que ninguém saiba. Depois de anos, sua decisão arca em consequências. Será Albieri conta que fez o clone e é exposto na novela?

Albieri conta o que fez em O Clone?

A origem de Leandro (Murilo Benício) é um mistério durante parte da novela, mas o segredo não fica escondido para sempre. Ao longo do folhetim, Albieri conta para várias pessoas o que fez, como Leônidas (Reginaldo Faria), o pai dos gêmeos, Ali (Stênio Garcia), Edna (Nívea Maria), a própria Deusa, entre outros.

O assunto chega até os ouvidos do conselho de ética por conta de uma denúncia feita por Edna, e o médico é processado. Albieri fica surpreso com o processo, mas condessa que fez o clone e revela quais métodos usou durante o experimento.

No desfecho da novela, os personagens ficam confusos sobre quem deve ser considerado pai e mãe de Leandro, já que o rapaz é um clone, e o assunto vai parar na justiça. Deusa consegue continuar como mãe de Leo na certidão de nascimento do jovem e Leônidas ganha o reconhecimento da paternidade.

Quando contou para Leônidas sobre o processo para criação do clone, ele deixou claro que apesar de Leandro ter sido feito de forma diferente, ele é um “ser humano como qualquer outro”. O cientista se desculpou por não pedir a permissão do empresário para clonar seu filho, mas disse que não se arrependia.

Albieri contou que fez o clone da seguinte forma: depois da morte de Diogo, o cientista usou células de Lucas, que foi ao consultório dele para fazer um exame de biopsia, usou um dos óvulos de Deusa e então inseriu o embrião fecundado na mulher.

Final

O desfecho dos personagens de Albieri e o clone que ele fez na novela é uma incógnita e por isso agrada alguns e desagrada outros. As últimas cenas do médico e Leandro no folhetim são da dupla no deserto do Marrocos. Depois que Albieri conta que fez o clone e sofre as consequências de suas ações, ele resolve fugir de tudo e todos e é seguido pelo rapaz. Ambos desaparecem durante uma tempestade de areia.

De acordo com o UOL, as cenas que simulam o deserto do Marrocos foram gravadas nas dunas de Natal, no Rio Grande do Norte.

