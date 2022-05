Alcides da novela Pantanal morre? Peão é alvo da maldade de Tenório

O amante de Maria Bruaca tem um destino cruel nas mãos de Tenório. Alcides em Pantanal morre? O personagem é alvo da vingança do vilão, que ao descobrir o caso da esposa com o peão, resolve acabar com a virilidade do rival na novela. Cena foi chocante em 1990 e promete se repetir no remake da TV Globo.

Alcides morre na novela Pantanal?

Alcides não morre na novela Pantanal. No entanto, o pior momento que o personagem vive na novela é regado a muito sangue. Depois que Tenório resolve se vingar de Maria Bruaca e Alcides por serem amantes, o vilão decide castrar o peão.

Na cena original da versão de 1990, Maria Bruaca e Alcides estão amarrados. Tenório esquenta a ponta de uma faca no fogo e alerta: “a única coisa sagrada pra mim é a honra de um homem traído”. “Me mata de vez”, confronta Alcides. Porém, o pedido do ex-funcionário de Tenório não é aceito, pois o vilão quer que o casal sofra.

Em seguida, Tenório segue até a região íntima de Alcides e dá início a sua vingança com a faca em mãos. Bruaca e Alcides gritam muito, até que o peão desmaia de dor e desespero. Apesar de ficar desacordado, Alcides não morre na novela Pantanal.

Após a castração, Tenório acaba deixando a dupla viva, o que volta para assombrá-lo depois. Após tudo o que sofreu nas mãos do rival, Alcides decide se vingar. O peão encurrala Tenório no rio ao lado de Zaqueu e consegue assassinar o marido de Bruaca.

Durante o confronto final da dupla, Tenório estava armado e prestes a atirar em Alcides, mas o vilão é distraído por Zaqueu, que também tem uma arma em mãos. Ao tentar atirar em Zaqueu, Tenório tira os olhos de Alcides e então é atingido por uma lança na barriga pelo amante de Maria Bruaca. Por último, Alcides lança o corpo de Tenório no rio para ser devorado pelas piranhas.

Alcides descobre que Tenório falhou em vingança

No final da novela Pantanal, Alcides tem a sorte de não morrer e ainda de descobrir que Tenório falhou durante a castração. “Essa maldade ele não levou até o final Maria. Sangrou daquele jeito Maria, mas ele não me capou não”, conta o peão para a amada.

Os dois comemoram a revelação e resolvem deixar o pantanal. A dupla arruma as malas, sem se despedir de ninguém, e parte na chalana.

Quem foi Alcides em 1990?

Na versão da Manchete, Alcides foi interpretado pelo ator Ângelo Antônio. Na época, o mineiro tinha 26 anos de idade, atualmente ele tem 57 anos. Hoje um rosto bastante conhecido nas telinhas, quando viveu Alcides, o ator estava iniciando sua carreira na televisão.

Depois do sucesso da Manchete, o ator fez sua estreia na TV Globo, como Guilherme (Beija Flor) na novela O Dono do Mundo (1991). No mesmo ano, ele esteve na minissérie O Farol (1991).

Após alguns trabalhos na TV e no cinema, ele apareceu em Engraçadinha… Seus Amores e Seus Pecados (1995), Suave Veneno (1999) e No Coração dos Deuses (1999).

No começo dos anos 2000, fez sucesso nas telinhas como professor Edmundo das Neves em O Cravo e a Rosa, folhetim de Walcyr Carrasco que está novamente em reprise na TV Globo. Ele também participou de Sítio do Pica-Pau Amarelo (2002), Brava Gente (2001 – 2002), Retrato Falado (2002) e A Casa das Sete Mulheres (2003).

Em 2005, apareceu em outro sucesso de Walcyr Carrasco, Alma Gêmea. No mesmo ano, estrelou o filme 2 Filhos de Francisco, em que interpretou o pai da dupla Zezé Di Camargo & Luciano.

As próximas novelas de Ângelo foram Páginas da Vida (2006 – 2007), Duas Caras (2007 – 2008), Cama de Gato (2009 – 2010), A Vida da Gente (2011), Joia Rara (2013), Sete Vidas (2015), Malhação (2017 – 2018) e Espelho da Vida (2018).

O trabalho mais recente do Alcides de Pantanal de 1990 foi a novela Verdades Secretas 2 (2021) e a série Segunda Chamada (2021)

Quem é Alcides no remake da Globo

Em 2022, Juliano Cazarré foi chamado para o papel de Alcides, que não morre em Pantanal. O ator de 41 anos de idade é natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O ator começou a carreira na frente das câmeras com filmes e depois fez sua estreia nas telinhas com a série Alice (2008).

A primeira novela de Cazarré foi Insensato Coração (2008), em que interpretou Ismael Cunha. Depois, ele ganhou o papel de Adauto em Avenida Brasil (2012) e o de Ninho Roveri em Amor à Vida (2013 – 2014).

Em seguida, o ator esteve nas novelas A Regra do Jogo (2015 – 2016) e O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018). Antes de seu atual trabalho como Alcides no remake de Pantanal, ele foi Magno em Amor de Mãe (2019 – 2021).

