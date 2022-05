Música Cavalo Preto da novela Pantanal: conheça a história do ‘hit’

A música Cavalo Preto na novela Pantanal é um hit que não para de tocar. Por ser a moda favorita de Zé Leôncio, ela toca repetidamente na trama e serviu até para a primeira criação de laço entre pai e filho, após a chegada de José Lucas de Nada. Nas redes sociais, a canção não sai da boca do público, que brinca com a constante presença da canção na trama, o que gerou memes e foi parar nos assuntos mais comentados do momento.

Música Cavalo Preto é hit na novela Pantanal

A música Cavalo Preto já faz parte do universo da novela Pantanal desde 1990. No folhetim da Manchete, já era comum ver José Leôncio pedindo para seus peões tocarem a moda, que o fazia lembrar do pai Joventino. Em uma das cenas da obra, o fazendeiro conta que o cavalo de seu pai se chamava Ventania por causa da letra da canção.

No remake de 2022 não poderia ser diferente, Cavalo Preto continua uma música presente na novela Pantanal. Nos primeiros capítulos após o primeiro encontro entre José Lucas de Nada e José Leôncio, o caminhoneiro pediu pela canção durante uma roda de viola e deixou Zé Leôncio de queixo caído. O personagem de Marcos Palmeira já estava impressionado pela semelhança física entre seu pai e o filho bastardo que acabara de conhecer, e ficou ainda mais chocado ao saber que o personagem de Irandhir Santos gostava da mesma canção que seu pai.

Durante a cena, Tibério chega a brincar: “não aguento mais tocar essa moda”. “Dessa vez não foi eu que pedi”, responde Zé Leôncio dando risada. Nas redes sociais, o nome da música Cavalo Preto foi parar nos Trends Topics do Twitter por causa da novela Pantanal.

Após o pedido de Zé Lucas pela canção, fãs da atração brincaram que o teste de DNA que José Leôncio precisava para comprovar a paternidade de José Lucas já estava feito. “Quem precisa de teste de DNA quando se conhece cavalo preto?”, comentou um telespectador. “Pedir pra tocar cavalo preto é mais eficaz que teste de DNA”, brincou outro.

História da música

Ao longo dos anos, a música Cavalo Preto ganhou muitas regravações, entre as versões mais famosas estão a de Sérgio Reis e Tonico e Tinoco, nos anos 1990. Porém, a canção é muito mais velha que isso. O lançamento original aconteceu em 1946, com a dupla Palmeira & Luizinho. A composição foi de Anacleto Rosas Júnior, que morreu em 1978 e nem chegou a ver as versões que mais fizeram sucesso da música no país.

Em 1946, a música Cavalo Preto era a faixa do lado A do disco da dupla. O lado B exibia a canção “Boiadeiro bão”, também composta por Anacleto Rosas, dessa vez com a parceria de Arlindo Pinto.

Em Pantanal de 1990, a canção foi embalada algumas vezes ao longo da trama pelas vozes de Sérgio Reis e Almir Sater, que viveram Tibério e Trindade, respectivamente.

Qual a letra da música Cavalo Preto da novela Pantanal?

Eu tenho um cavalo preto

Por nome de ventania

Um laço de doze braças

Do couro de uma novilha

Tenho um cachorro bragado

Que é pra minha companhia

Sou um caboclo folgado

Ai eu não tenho família

No lombo do meu cavalo

Eu viajo o dia inteiro

Vou dum estado pro outro

Eu não tenho paradeiro

Quem quiser ser meu patrão

Me ofereça mais dinheiro

Eu sou muito conhecido

Por esse Brasil inteiro

Tenho uma capa gaúcha

Que eu troquei com um boi carreiro

Tenho dois pelego grande

Que é pura lã de carneiro

Um me serve de colchão

E outro de travesseiro

Com minha capa gaúcha

Eu me cubro o corpo inteiro

Adeus que eu já vou partindo

Vou pousar noutra cidade

Depois de manhã bem cedo

Quero estar em Piedade

Deus me deus esse destino

E muita felicidade

Quando eu passo com o meu pingo

Deixo um rastro de saudade

Ouça a música Cavalo Preto:

Quais cantores estão na trilha sonora de Pantanal da Globo?

Além de Gabriel Sater e Guito – Trindade e Tibério do remake – que emprestam a voz nas rodas de viola para cantar a música Cavalo Preto em Pantanal, a novela também tem outros artistas de destaque na trilha.

A abertura da novela é sob o comando de Maria Bethânia. Além dela, também estão os cantores Belchior, Alceu Valença, Almir Sater, Lucas Santana, João Gomes, Jair Rodrigues, Renato Teixeira, Zé Manoel, Luedji Luna, Roberta Miranda, Geraldo Azevedo, Sérgio Reis, Mayck & Lyan e Marília Mendonça.

Todos as canções podem ser encontradas na playlist oficial da novela na plataforma Spotify. A publicação das músicas é realizada pela conta oficial da TV Globo. Confira preços de assinatura diretamente na plataforma.

