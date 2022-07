Qual o final de Tenório em Pantanal? Como foi em 1990

O vilão vivido por Murilo Benício no remake da TV Globo é lotado de inimigos. Por onde passa ele faz inimizades, por isso vários personagens querem a cabeça do grileiro. Para quem se pergunta se o mau-caráter vai pagar por seus crimes, saiba que isso acontecerá, mas apenas nos últimos capítulos da trama. Relembre qual o final de Tenório em Pantanal de 1990, que deve se repetir em 2022.

Qual o final de Tenório em Pantanal de 1990?

Morto por Alcides é qual o final de Tenório em Pantanal. Para quem não lembra das cenas originais da Manchete de 1990, o vilão é alvo da vingança de Alcides, que foi castrado por Tenório. A castração acontece por conta da traição de Maria Bruaca com o peão. O mau-caráter não fica nada contente com o chifre que recebeu da primeira esposa e por isso resolve acabar com a honra de Alcides.

Após a castração, Tenório deixa Maria e Alcides vivos. Esta atitude tem uma grave consequência, já que depois o peão volta para acabar com o rival. Para quem não recorda dos detalhes, no dia da morte de Tenório, Alcides vai com Zaquieu até a beira do rio e espera pelo vilão.

Quando Tenório finalmente aparece, Alcides sai de seu esconderijo e confronta o inimigo. “Você vai morrer maldito. (…) Isso não se faz com homem”, grita o peão. Tenório tenta pegar sua arma para atirar no amante de Maria Bruaca, mas ele é distraído por Zaquieu, que também tem uma arma. Os dois então trocam tiros e o mau-caráter não percebe quando Alcides se aproxima.

Em seguida, Alcides enfia uma lança na barriga do rival, que morre em poucos minutos. Depois, Alcides socorre Zaquieu, que leva um tiro durante o conflito, e então joga o corpo de Tenório no rio, para ser devorado pelas piranhas.

Para sua sorte, Alcides descobre antes do final da novela que não foi castrado de verdade. Isso só acontece depois do peão se vingar do ex-marido da amada. Ele revela para Maria Bruaca que percebeu que Tenório não realizou a castração corretamente e continua inteiro.

Versão de 2022 terá mudanças?

Por enquanto, não foi revelado nada pela emissora, o elenco ou o autor Bruno Luperi de que haverá mudanças em qual o final de Tenório em Pantanal da Globo em 2022. Até o momento, nenhum spoiler sobre a morte do vilão indica que o personagem de Murilo Benício possa ter um final diferente da versão de 1990. Por isso, ainda é esperado que ele seja assassinado por Alcides após a castração do peão.

Final das famílias de Tenório

Da primeira família de Tenório, Guta e Maria Bruaca, terminam felizes. Maria vai embora do Pantanal com Alcides e se muda para o Sarandi, no Paraná. Já Guta, permanece no estado de Mato Grosso do Sul com Marcelo. Ela e o rapaz tem um filho e se casam no último capítulo da trama. A cena final do casal é durante a festa que selou a união deles em uma conversa sobre uma futura visita ao Sarandi para Guta visitar a mãe.

Da segunda família, Zuleica permanece no Pantanal e passa a cuidar dos negócios do falecido. Ela tem ao seu lado Renato, o filho do meio do casal, que também fica no Pantanal e não retorna para São Paulo, como desejava na metade da trama. Para quem não lembra, Roberto é o único dos filhos de Tenório que não chega até o final da trama, pois o rapaz morre antes. Na versão de 1990, ele foi devorado por uma sucuri. Já em 2022, ele será assassinado por Solano.

Leia também

