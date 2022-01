Além da Ilusão história: nova novela das 6 será divida em fases

O mês de fevereiro trará novidade na programação da Globo, uma novela inédita protagonizada por Rafa Vitti e Larissa Manoela que promete agradar os românticos de plantão. Falta pouco para a estreia da produção de época que se passará entre os anos 1930 e 1940, então nada melhor do que saber a história de Além da Ilusão.

Qual a história de Além da Ilusão?

A novela Além da Ilusão começa com a história do amor entre Davi (Rafa Vitti) e Elisa (Larissa Manoela), que se apaixonam perdidamente, mas são impedidos de se relacionarem pelo pai da moça. Já na segunda fase, 10 anos depois, após sofrer uma grave injustiça e perder sua amada Elisa, que morre na primeira fase, Davi reencontra a irmã mais nova da ex-namorada, Isadora (também Larissa Manoela), e se apaixona novamente.

Primeira fase

Para quem quer mais detalhes, a história de Além da Ilusão vai se desenvolver da seguinte forma. O começo da trama será na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. A pequena Isadora irá conhecer Davi, um artista de rua que sonha em se tornar um ilusionista bem sucedido, e ficará fascinada com o talento do rapaz. Enquanto isso, Elisa, irmã mais velha de Isadora, estará focada nos preparativos de sua festa de 18 anos.

Elisa então conhecerá Davi em seu aniversário e a dupla se apaixonará. Por conta da garota ser de uma família endinheirada, o pai da jovem, Matias (Antonio Calloni), não gosta nada do envolvimento da dupla, já que o rapaz tem origem humilde. Matias então resolve armar para Davi em uma tentativa de separar o casal.

Elisa vai acabar morta e Davi será condenado injustamente a uma pena de 20 anos. Depois disso, a família da moça tentará se reconstruir, Isadora, o pai e a mãe, Violeta (Malu Galli), vão se mudar para Campos de Goytazes, no Rio de Janeiro. Quem assume os negócios da família é Violeta, que também fica responsável pela fazenda do pai, Afonso Camargo (Lima Duarte).

Segunda fase

A segunda fase da história da novela Além da Ilusão irá se passar 10 anos após a morte de Elisa. Neste ponto da trama, após cumprir metade de sua pena, Davi conseguirá escapar da cadeia e tentará a todo custo provar sua inocência.

Durante a fuga, Davi acabará em um trem, que pouco depois sofre um acidente. Ele rouba a identidade de um passageiro e passa a atender por outro nome. Este homem cujo os documentos foram roubados por Davi era o novo contratado da fábrica de tecelagem da família Camargo, ou seja, da mãe de Elisa e Isadora.

Davi passa a viver com a nova identidade e acaba esbarrando novamente em Isadora, agora uma garota crescida que é muito semelhante a irmã que faleceu. O rapaz vai se apaixonar novamente.

No entanto, Dora estará noiva de Joaquim (Danilo Mesquita), um garoto que conhece desde criança e que quer se casar com ela por conta do dinheiro de sua família. O sonho de Isadora no entanto está longe de ser uma dona de casa, ela deseja uma carreira na moda.

Assista as primeiras cenas da nova novela das 6:

Quando estreia Além da Ilusão?

A história da novela Além da Ilusão vai estrear no dia 7 de fevereiro, na faixa das 18h. A Rede Globo ainda não liberou a programação completa de fevereiro para informar o horário exato em que o primeiro capítulo do folhetim de época irá ao ar, mas se seguir os passos de sua antecessora, Além da Ilusão deve começar entre 18h15 e 18h25, depois de O Clone no Vale a Pena Ver de Novo. Malhação, que era a atração da faixa das 17h, não fará mais parte da grade da emissora.

A nova novela das 6 vai substituir Nos Tempos do Imperador, folhetim escrito por Thereza Falcão e Alessandro Marson que estreou em 9 de agosto de 2021. O último capítulo da novela estrelada por Selton Mello vai ir ao ar no dia 4 de fevereiro, sexta-feira, com reprise no dia seguinte, 5 de fevereiro, sábado.

Quem escreveu a história da novela Além da Ilusão?

Alessandra Poggi é a autora da novela Além da Ilusão, a roteirista está no time de funcionário da TV Globo há anos, já trabalhou em séries e folhetins antes, mas esta é a primeira vez que ela cria uma novela sozinha.

A estreia de Alessandra Poggi na emissora foi nos anos 2000, quando ela integrou o time de roteiristas do programa Gente Inocente, comandado por Márcio Garcia. Depois, ela colaborou em várias temporadas de Malhação ao longo de muitos anos, entre 2003 e 2010.

De 2011 a 2016, a autora da história de Além da Ilusão trabalhou em obras de Miguel Falabella, Aquele Beijo (2011), Pé na Cova (2013 a 2016) e Sexo e as Negas (2014).

O ano de 2017 marcou a primeira vez que Alessandra Pgoggi foi autora título de uma obra, ao lado de Angela Chaves, ela criou a série Os Dias Eram Assim, estrelado por Sophie Charlotte, Renato Góes, Gabriel Leone, Daniel de Oliveira e Maria Casadevall. Desde então, a autora não estava envolvida com nenhum trabalho, agora ela retorna às telinhas com a história de Além da Ilusão.

Leia também

Novelas 2022 na Globo: emissora vai exibir 6 novos folhetins