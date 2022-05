Além da Ilusão Nelsinho: como Isadora será salva de ataque do rapaz

Nelsinho em Além da Ilusão apareceu há pouco tempo, mas o motoqueiro já tem dado o que falar. O personagem de Johnny Massaro vai ir ainda mais longe e tentará violentar Isadora. Ele vai dopar a moça e a levará para um local para se aproveitar da garota. Ela só conseguirá se salvar pois receberá ajuda.

Nelsinho vai tentar abusar de Isadora em Além da Ilusão

Nelsinho vai dopar Isadora e tentará abusar da jovem nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão. Porém, a moça será salva no último minuto por Rafael/Davi e Joaquim.

A dupla vivida por Rafa Vitti e Danilo Mesquita, que até então era rival na novela, juntou forças para lutar contra Nelsinho. Violeta também não gosta nada da relação que a filha tem com o motoqueiro, mas Isadora se rebela e investe no relacionamento com Nelsinho em Além da Ilusão. Porém, ela percebe tarde demais que o rapaz é um mau-caráter.

Nos capítulos previstos para irem ao ar de 23 a 28 de maio, Davi flagrará o contato de Nelsinho com um traficante em Além de Ilusão. Ele vai descobrir que o motoqueiro comprou a “poção do amor”, como o bandido chama o sonífero, que funciona como uma espécie de Boa noite, Cinderela.

Davi temerá pela vida de Isadora, mas antes que ele consiga agir, Nelsinho vai dopar Isadora em Além da Ilusão. Ele começará a beijar a menina, que pedirá para ele parar. Porém, o rapaz não dará ouvidos as súplicas da garota.

Isadora será salva após Arminda descobrir o paradeiro da moça. Joaquim e Davi aparecerão no último minuto e vão resgatar a personagem de Larissa Manoela.

Antes de abuso, Isadora será presa

Enquanto ainda estiver na companhia do motoqueiro – poucos capítulos antes do momento que é dopada por Nelsinho em Além da Ilusão – Isadora conhecerá uma cadeia por dentro. A garota vai ser presa com toda a gangue do personagem de Johnny Massaro após quebrar a vidraça de uma sorveteria.

O grupo estará com uma arma em mãos e Isadora errará o alvo da brincadeira. Após quebrar o vidro da sorveteria, o bando resolverá invadir para mais uma diversão sem regras. Enquanto estiverem na loja, a polícia chegará e prenderá todos.

Violeta tentou proibir Isadora de ver Nelsinho em Além da Ilusão, mas não adiantou:

Davi x Joaquim: com quem Isadora vai ficar?

Segundo informações exclusivas da coluna de André Romano no Observatório da TV, Isadora e Davi vão terminar a novela lado a lado. A mocinha vai descobrir a verdadeira identidade do amado, que roubou o nome de Rafael, mas conseguirá provar a inocência do rapaz.

Quando o ilusionista deixar a cadeia e a verdade for revelada, ele se casará com Isadora. É previsto que o folhetim tenha 167 capítulos no total e fique nas telinhas até meados de agosto, época prevista para a estreia de Mar do Sertão, a próxima novela das 18h.

Na trama escrita por Mario Teixeira, que por enquanto tem Isadora Cruz e Renato Góes confirmados, a jovem Candoca perderá seu grande amor Zé Paulino. Dez anos se passam e ela está com outro homem (Góes), mas o que ela não esperava era o retorno de Zé, que na verdade está vivo. Rômulo Estrela estava cotado para ser o par romântico de Cruz, porém, o ator deixou o projeto para integrar o elenco de Travessia, de Gloria Perez.

Leia também

Mar do Sertão novela: conheça a protagonista Isadora Cruz