Nelsinho Além da Ilusão: novo personagem balança coração de Isadora

Um novo personagem vai chegar para despertar o interesse de Isadora (Larissa Manoela) e deixar Davi (Rafa Vitti) e Joaquim (Danilo Mesquita) morrendo de ciúmes. Nelsinho em Além da Ilusão chega na trama nos próximos capítulos do folhetim das 18h e promete abalar estruturas.

Quem é Nelsinho de Além da Ilusão?

interpretado por Johnny Massaro, Nelsinho é um motoqueiro que vai ser apresentado para Isadora por Inês (Laís Gavazzi) na novela Além da Ilusão. Segundo os resumos divulgados pela TV Globo, as primeiras cenas do rapaz acontecerão no dia 14 de maio, sábado.

Logo em sua primeira aparição, o rapaz já deixará Davi e Joaquim enciumados. E não é para menos, já que a mocinha vai de fato se envolver com o rapaz. Para se vingar de Davi/Rafael, que beija Iolanda (Duda Brack), Isadora beijará Nelsinho na frente dos personagens de Vitti e Mesquita na novela Além da Ilusão.

Além disso, nos próximos capítulos, Dorinha e Nelsinho vão acabar presos em Além da Ilusão. Após mudar o visual e acompanhar o grupo de motoqueiros do rapaz, a garota acabará atirando sem querer na vidraça de uma sorveteria.

Os motoqueiros aproveitarão para tomar sorvete e farão uma bagunça no local. A polícia chegará e prenderá todos por vandalismo, furto e destruição de propriedade.

O que ninguém esperava é que a chegada de Nelsinho em Além da Ilusão vai unir dois rivais. Joaquim vai propor uma aliança com Davi, para quem eles consigam derrubar o motoqueiro. O filho de Úrsula (Bárbara Paz) vai confrontar o novo personagem, mas depois acabará encurralado pelo grupo de motoqueiros.

Quem também não vai gostar nada do romance é Violeta (Malu Galli), mãe de Isadora. Antes mesmo da prisão da filha, a empresária dirá que pretende separar os dois.

Quem é o ator que vai interpretar Nelsinho de Além da Ilusão?

Quem vai viver o personagem Nelsinho em Além da Ilusão é o ator Johnny Massaro. O carioca tem 30 anos de idade e já está em projetos da TV Globo há cerca de 15 anos. O famoso namora João Pedro Accioly, professor de direito constitucional e doutorando e mestre em direito público pela UERJ.

Os dois estão juntos há pouco mais de 1 ano, mas se conhecem há décadas. Massaro já revelou que conhece João desde a infância, quando se tornaram amigos. Este é o primeiro relacionamento que o ator fala abertamente nas redes sociais e mídia.

Novelas de Johnny Massaro

O Nelsinho de Além da Ilusão começou a carreira na Band, quando interpretou João Pedro, o JP, na novela Floribella (2005 – 2006). Quando o projeto foi finalizado, ele conseguiu o papel de Fernandinho na Malhação (2007) e fez sua estreia na TV Globo.

Pouco depois, ele ganhou também sua estreia nas telonas do cinema com Divã (2009), estrelado por Lilia Cabral. Dois anos depois, o filme virou série na Globo.

Nos anos seguintes, Johnny conquistou participação em Guerra dos Sexos (2012) e então ganhou o papel de Fernandinho Napoleão na novela Meu Pedacinho de Chão (2014), de Benedito Ruy Barbosa.

Em seguida, ele apareceu na minissérie Amorteamo (2015) e na novela de João Emanuel Carneiro A Regra do Jogo (2015). Após se dedicar a alguns filmes, ele retornou às telinhas em 2018, com a novela Deus Salve o Rei. Depois, ele participou de séries e filmes, até que foi o personagem Giotto em Verdades Secretas 2, em 2021.

Atualmente, Johnny é Nelsinho na novela Além da Ilusão e lançou também o filme O Pastor e o Guerrilheiro (2022). Ele tem dois filmes gravados que ainda não tem data de estreia, Transe e Aumenta que é Rock ‘n Roll.

Além da Ilusão já tem data para acabar

No ar desde fevereiro, Além da Ilusão deve acabar no dia 19 de agosto, segundo o jornalista Flavio Ricco, do R7. A Globo ainda não confirmou a data, mas já divulgou qual será a próxima novela da faixa de horário: Mar do Sertão. Escrita por Mario Teixeira, a obra no momento prepara a seleção de elenco e detalhes da produção. As gravações ainda não começaram.

O folhetim será estrelado pela novata Isadora Cruz, que será a mocinha Candoca. A personagem é apaixonada por Zé Paulino, mas o amado é dado como morto. Dez anos se passam e ela está com outro homem, porém, Zé Paulino retorna. Romulo Estrela estava cotado para o par romântico de Candoca, mas deixou a produção para protagonizar a próxima novela das 21h, Travessia.

